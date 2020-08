Conheça as vantagens da Cloud Computing

Cloud computing ou computação em nuvem é um serviço de computação em que os dados podem ser acessados através da internet. Em outras palavras, ele permite que você utilize os recursos sem baixar.

O serviço de nuvem é muito usado hoje em dia. Para assistir a um filme no Netflix ou ouvir uma música no Spotify, você está acessando os conteúdos que estão em armazenamento na nuvem.

Antes disso, as pessoas precisavam ter sistemas operacionais, softwares, downloads, para conseguir fazer as ações desejadas. Assim, o surgimento do datacenter migration, trouxe diversas vantagens. Confira algumas:

Economia

Na computação na nuvem, a pessoa só paga pelos recursos que ela utiliza. Isso é algo econômico quando comparado ao sistema de hardware. Sem contar que o custo com instalação de softwares e outros pontos são eliminados.

Centralização

Outra grande vantagem da cloud optimization é em relação à organização das informações. Na nuvem, elas estão centralizadas.

Fácil acesso

Além de estarem centralizadas, você consegue acessá-las de qualquer parte do mundo apenas com o uso da internet.

Elasticidade

É possível aumentar ou diminuir a capacidade de armazenamento devido ao poder de elasticidade. Com isso, cada pessoas consegue ter as suas necessidades atendidas.

Segurança da informação

Falhas na segurança das informações provocam enormes prejuízos. Os serviços de armazenamento na nuvem devem ser feitos por pessoas especializadas, evitando problemas.

Backup de dados

Esse sistema também permite o backup em nuvem, ou seja, você conseguirá recuperar dados.

As vantagens listadas acima são apenas algumas, mas já deu para perceber que o sistema é vantajoso, não é?

Tipos de cloud computing

Se você acha que só existem um tipo de computação em nuvem, está enganado! Conheça os três principais:

Nuvem privada

Como qualquer outra coisa privada, o acesso é restrito. No caso da nuvem privada, é mantido o domínio interno e somente usuários selecionados têm acesso.

Nuvem pública

Na nuvem pública, os recursos podem ser acessados por qualquer pessoa que queira contratar.

Nuvem híbrida

A nuvem híbrida, também chamada de hybrid cloud, é a junção dos dois tipos mencionados acima. Alguns recursos estão no modo público e outros no privado.

Imagem de Mudassar Iqbal por Pixabay