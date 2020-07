BMG, ALE e Arena Corinthians convidam Fiel para segunda edição do Drive-thru #DeVoltaPara90

A viagem no tempo que fez muita gente se emocionar na Arena Corinthians, nos dias 11 e 12 de julho, está de volta! Ação apresenta mais benefícios para os torcedores

Quem não pôde ter a emoção de entrar no gramado da Arena Corinthians no lançamento do novo manto alvinegro ganhou uma nova chance. O #DeVoltaPara90 voltará a acontecer. Após receber mais de 300 veículos na primeira edição, a ação provavelmente será realizada pela segunda vez nos próximos dias 1 e 2 de agosto (vide regulamento), novamente no estádio corinthiano, e apresentará novidades e benefícios para a Fiel.

Na segunda edição, o #DeVoltaPara90 voltará a proporcionar uma experiência única aos corinthianos: os torcedores poderão passar por um trajeto interno na Arena Corinthians para receber brindes dos patrocinadores e ver equipamentos de manutenção do gramado, camisas, troféus, ônibus, faixas e bandeiras, sentindo uma atmosfera emocionante com os cantos da fiel; entrar em campo e cruzar a lateral do estádio, onde também poderão recordar dos ídolos de 90 antes de receber a nova camisa em frente ao túnel de acesso ao campo.

Além do trajeto interno e da passagem pelo gramado, a ação tem novamente a participação confirmada do Banco BMG, que voltará a oferecer benefícios exclusivos aos correntistas do Meu Corinthians BMG; e, como novidade, a segunda edição do Drive-thru #DeVoltaPara90 contará com a participação da ALE Combustíveis, que anunciou recentemente a renovação do patrocínio ao Timão, e também proporcionará vantagens aos torcedores que se engajarem com a marca, potencializando ainda mais a experiência da Fiel.

O banco BMG oferece um voucher de R$ 25 para os correntistas que comprarem uma das novas camisas oficias do Timão, exclusivamente na Loja Poderoso Timão da Arena Corinthians. Em sintonia, a ALE Combustíveis também contribui com o torcedor e oferece mais R$ 25 para aquele que aceitar, gratuitamente, colocar a estampa da marca na barra frontal da camisa comprada, reforçando a mudança do local de veiculação do logo da empresa no uniforme do Corinthians. O mesmo torcedor pode usufruir dos dois benefícios simultaneamente, acumulando R$ 50 em voucher para adquirir o novo manto.

Passo a passo para comprar a camisa I ou a II e participar do Drive-thru #DeVoltaPara90:

– Realizar o processo de aquisição de uma ou das duas novas camisas do Corinthians, antecipada e exclusivamente, na loja Poderoso Timão da Arena Corinthians (presencialmente ou pelo catálogo on-line em http://bmgcom.vc/Em90_);

– Quem optar pela compra presencial, deverá informar o CPF para validação do benefício do BMG e/ou manifestar o desejo de usufruir do benefício oferecido pela ALE, colocando a estampa da marca gratuitamente;

– Quem optar pela compra online deve selecionar corretamente o produto no botão “Drive-thru #DeVoltaPara90”. Para usar o benefício do BMG, o correntista deve digitar seu CPF no campo “Fale com um Vendedor”. Para usar o benefício da ALE Combustíveis, o torcedor deve digitar o código ALE25, concordando automaticamente em colocar a estampa da marca. Após enviar as informações, aguardar o contato do vendedor com as devidas instruções para o pagamento;

– Confirmar a compra e agendar a data de retirada com o vendedor.

Sabendo da necessidade de muita gente, especialmente nesse momento conturbado, o Banco BMG aproveita para convocar os torcedores a doarem agasalhos e cobertores. Quem puder contribuir, receberá simbolicamente, como agradecimento, uma máscara personalizada do #FeitoDeResponsa, movimento criado pelo Corinthians e pelo BMG para disseminar solidariedade, cidadania e o respeito à fiel torcida.

Regulamento:

. A experiência está programada para os dias 1 e 2 de agosto, mas a confirmação só ocorrerá no meio da próxima semana, levando em consideração um possível uso do estádio na fase final do Paulistão. A data poderá, inclusive, ser alterada para 31/07 ou qualquer outro dia. Vale ressaltar que se a data definida não for conveniente ao torcedor, não haverá qualquer reembolso ou possibilidade de remarcação da experiência, dado que é algo oferecido pontualmente pelos patrocinadores a partir da compra da nova camisa, sem qualquer custo adicional;

. Caso seja diagnosticada febre em algum dos passageiros do carro, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência para precaução de todos;

. Não será permitida a participação de veículos com mais de 2,00m de largura por questões de cuidado com o gramado natural. Caso o torcedor compareça no dia com um veículo fora desse padrão, os produtos serão entregues no credenciamento e os participantes não terão acesso à experiência;

. O uso de máscaras será obrigatório para todos os participantes da ação;

. Recomendamos o máximo de 4 pessoas por carro e, de preferência, que já sejam pessoas do círculo de convivência durante este período de distanciamento social;

. Será proibido sair do trajeto indicado. Em caso de descumprimento, o torcedor será responsável por 100% do ônus gerado e a experiência será interrompida imediatamente;

. Será obrigatório permanecer dentro do veículo durante todo o percurso;

. Não será permitido o uso de materiais pirotécnicos por riscos de acidente;

. A não participação da experiência por qualquer motivo, não permitirá remarcação de data e nem implicará em reembolso de qualquer quantia, uma vez que é oferecida em caráter de cortesia.

. Os organizadores respeitarão as orientações da Organização Mundial da Saúde (OMS) para evitar aglomerações e conferir segurança aos participantes.

Banco BMG

O Banco BMG é especialista na oferta de produtos e serviços financeiros adequados às necessidades de seus clientes. Com 89 anos de atuação, se consolidou no financiamento ao consumo de pessoas físicas. Com mais de 4 milhões de clientes ativos, disponibiliza um amplo portfólio de soluções por meio de seu banco digital ‘meu_BMG’, sua rede de atendimento física – composta por mais de 800 lojas help! Loja de Crédito e mais de 2 mil correspondentes bancários em todo território nacional. O grupo ainda mantém a BMG Invest com foco em renda fixa; o BMG Seguros, direcionada exclusivamente ao Seguro Garantia; e parte da subadquirente BMG Granito.