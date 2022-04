Agência Molotov Propaganda e Branding retoma a realização de grandes eventos no Vale do Paraíba unindo negócios e marketing de experiência

– o reinício foi marcado com o lançamento nacional do livro Além da Moda, de Reginaldo Fonseca –

A Agência Molotov Propaganda e Branding de Taubaté com experiência de quase quinze anos no mercado, atuante em desenvolver campanhas publicitárias, em gerir comunicação e marketing, inclusive o digital e em desenvolver negócios e pessoas, retoma aos eventos após a efetividade da vacina contra o Covid e controle da pandemia. A grande ação de promoção de experiências foi realizada durante o lançamento nacional do livro “Além da Moda”, do consultor Reginaldo Fonseca para mais de quatrocentos convidados, realizado no último dia 25 de abril, no estacionamento do Supermercado Villareal do bairro Urbanova, zona oeste de São José dos Campos.



Os sócios Fernando Griskonis e Fabiano Cesar estiveram à frente de toda gestão do evento: da idealização e planejamento a comunicação visual, da negociação de patrocinadores, marcas e de todos os custos do evento. Conectando negócios e promovendo visibilidade para todos e encantamento aos convidados.



“O projeto do evento nasceu do trabalho que a Molotov Propaganda e Branding presta ao Supermercado Villareal, que trouxe em 2021 o consultor de moda e escritor Reginaldo Fonseca como embaixador da marca. Com ele, criamos também um outro projeto, que foi o desenvolvimento dos novos uniformes. Por outro lado, levamos o Villareal para apoiar o livro e disso nasceu a ideia de fazer um grande evento de lançamento. Com noite de autógrafos, com desfile dos novos uniformes e um Talk Fashion entre Reginaldo Fonseca e Mônica Salgado e Arlindo Grund, nomes de referência no mundo da moda e nacionalmente conhecidos”, explicou o sócio Fernando Griskonis.

O evento também contou com estratégia digital, o público pode conferir o Talk Fashion por transmissão ao vivo, pelo Instagram do Villareal e do Reginaldo Fonseca, e teve mais de 6.500 visualizações.





A agência antes da pandemia realizava no mês, pelo menos uma ação de experiência com evento de pequeno a médio porte. Para a retomada, focou em realizar este grande evento, promovendo uma experiência completa.





A Molotov Propaganda e Branding com este projeto teve o desejo de sair das comunicações convencionais de supermercados. O reposicionamento da marca quer atender todos os pilares: cliente, funcionário e consumidor. Relacionar alimentação com estilo de vida, moda e conforto, sociabilidade e identidade.





“A valorização da marca começa por quem vivencia todos os dias o supermercado, o funcionário que contará com um uniforme que une praticidade, conforto e beleza. Uma peça que não será apenas um diferencial para quem a veste, mas também para quem a vê”, explicou o outro sócio Fabiano Cesar.





“Estou muito honrado em fazer parte deste grande projeto que iniciou há mais de um ano e agora com todos os cuidados e expertise nas etapas de execução para esse evento. Criando uma nova história para a marca, desenvolvendo negócios e fidelizando o cliente”, comentou Reginaldo Fonseca.





Molotov Propaganda e Branding

A Molotov Propaganda e Branding atende grandes empresas e multinacionais no Vale do Paraíba, na cidade de São Paulo, interior paulista e em Minas Gerais. Entre seus clientes estão o Grupo Zaragoza com as empresas Spani Atacado e Villareal, quais são clientes desde 2011 e para qual a ação do lançamento do livro foi promovida e ainda, Empresas do Grupo Embraer, Collins Aerospace, Toyota do Brasil, Ótica Diniz, Redenção Turismo, entre outros.





Molotov Propaganda e Branding – Rua Jurandir Martins Filho, 35. Taubaté/SP. Whatsapp: (12)988744-3400. (@molotovpropaganda).