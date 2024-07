Travei’: Fernando e Fabiano alcançam 1 milhão de visualizações com nova música

A dupla sertaneja Fernando e Fabiano, referência no Vale do Paraíba, alcançou um grande marco na carreira com sua nova música “Travei”. Em menos de dois meses desde o lançamento no YouTube, a faixa já ultrapassou 1 milhão de visualizações, consolidando ainda mais o sucesso dos irmãos londrinenses no cenário musical.

A música “Travei” se destaca por sua fusão de sertanejo contemporâneo com ritmos latinos da bachata, combinação que conquistou o público. A faixa é parte do novo DVD da dupla, intitulado “De Leve #SQN”, lançado em abril deste ano no Rancho Eldorado em São José dos Campos.

A faixa musical já está disponível em todas as plataformas digitais de áudio como Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer e Amazon Music.

Com 24 anos de carreira, Fernando e Fabiano são uma dupla consolidada no cenário sertanejo, especialmente no Vale do Paraíba, onde atuam há 13 anos. Os irmãos londrinense têm um currículo extenso, com oito CDs e dois DVDs já lançados. O mais recente, “De Leve #SQN”, inclui três músicas autorais e quatro regravações de artistas consagrados, como Jorge e Matheus e Chitãozinho e Xororó.

Com o lançamento do DVD, Fernando e Fabiano firmaram uma nova parceria com a Construtora Sousa Araújo, enquanto seguem junto com as empresas Valutti Calçados e o Suco Prats.

