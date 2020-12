SUSE completa aquisição da Rancher Labs

SUSE, a maior empresa de código aberto independente do mundo, anunciou hoje que completou a aquisição da Rancher Labs, líder de mercado em gerenciamento de Kubernetes. O resultado da combinação entre as duas empresas reunirá o melhor sistema operacional Linux, uma plataforma de gerenciamento Kubernetes líder de mercado e uma série de recursos de ponta que darão às empresas o poder de inovar a partir de qualquer lugar.

“Nossos clientes deixaram claro que desejam uma tecnologia poderosa que seja de ponta e confiável para acelerar a transformação dos negócios”, disse Melissa Di Donato, CEO da SUSE. “Historicamente, entregamos soluções inovadoras que antecipam as necessidades das empresas e, hoje, com a Rancher, estamos prontos para fazer história novamente. Com nossa abordagem poderosa e modular para software de código aberto, nossos clientes podem contar com confiabilidade e agilidade incomparável para inovar em qualquer lugar – do data center à nuvem, à borda e além”.

Inove de qualquer lugar com o poder de muitos

SUSE e Rancher, em colaboração com uma ampla comunidade de código aberto, trazem o melhor em inovação e estabilidade às empresas.

Com o respaldo de uma sólida história de 28 anos e dedicação à inovação de código aberto, a SUSE capacita aplicativos e sistemas de missão crítica, integrando-os em muitos dispositivos, como automóveis e dispositivos médicos em todo o mundo. Já a Rancher Labs, recentemente nomeada líder no relatório Forrester New Wave™, atua como Plataforma de Gestão de Conteineres Multi-Nuvem (Multicloud Container Management Platforms) e oferece software de código aberto que permite às organizações implantar e gerenciar Kubernetes em escala, em qualquer infraestrutura em data center, nuvem, filiais e borda de rede.

O compromisso da Rancher com a comunidade de código aberto é reconhecido através do suporte de várias distribuições e sistemas operacionais de Kubernetes. O trabalho sem dependência de algum fornecedor ou limites sobre onde a computação ocorre, permite com que os clientes inovem em seus negócios. Juntas, SUSE e Rancher Labs, desenvolverão soluções que abordam a complexidade do atual cenário de inovação em computação de borda.

“Eu sabia que a SUSE era a empresa certa para nós por causa de nossos valores, ponto de vista e filosofia compartilhados sobre código aberto gerando valor para líderes de negócios”, disse Sheng Liang, ex-CEO da Rancher e, a partir de hoje, o novo presidente de Engenharia e Inovação da SUSE. “Juntos, estamos comprometidos em promover um impacto significativo nos negócios corporativos em todo o mundo, apoiando cada um dos clientes enquanto eles navegam em soluções de nuvem e modernizam a infraestrutura de uma forma que faça sentido para seus fluxos de trabalho.”

Trazendo o ‘Aberto’ de volta ao ‘Código Aberto’

Um compromisso compartilhado com o verdadeiro ideal de código aberto e de uma comunidade que vai muito além é o que uniu essas empresas independentes e o que vai diferenciar a SUSE neste momento, em que líderes de TI em todo o mundo avaliam as opções de transformação dos negócios.

Os clientes e parceiros que SUSE e Rancher têm em comum, concordam:

“Algumas empresas de código aberto são mais abertas do que outras. Na minha experiência, SUSE e Rancher são bons exemplos e estão dispostas e capazes de trabalhar para implantar e prestar serviços de soluções de tecnologia que são verdadeiramente projetadas para atender às necessidades de nossos negócios e isso é incrivelmente revigorante”, disse Frank Strecker, vice-presidente sênior de serviços gerenciados em nuvem pública e big data na T-Systems

“Precisamos inovar no data center e na nuvem e, para sermos ágeis, não podemos nos comprometer com uma única vertical. Apenas a SUSE e a Rancher oferecem uma abordagem verdadeiramente aberta para software de código aberto que pode responder às necessidades digitais em constante evolução do cidadão do Reino Unido de forma rápida e consistente”, disse Jason Daniels, CTO, Law & Order Portfolio da Fujitsu.

Melissa Di Donato, CEO da SUSE

A CEO Melissa Di Donato ressalta esses pontos. “Apenas a SUSE e a Rancher fornecerão a visão e a experiência para impulsionar o futuro das empresas. Nossa abordagem independente oferece aos clientes a agilidade hoje para enfrentar os desafios do fluxo de trabalho hoje e a liberdade de desenvolver suas próprias estratégia e soluções de TI amanhã”, indica.

Recentemente, SUSE anunciou resultados sobre o bem-sucedido quarto trimestre de crescimento global contínuo. As reservas de ACV em nuvem (valor de contrato anual) continuaram a prosperar com um crescimento de 87%, alcançando 15 trimestres consecutivos de aumento de ACV em nuvem ano após ano. A SUSE também observou um aumento de 21% ano após ano em negócios com clientes no valor de mais de 1 milhão de dólares.

