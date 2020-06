Fabio Bettamio Vivone entrevista Patrick Collison

Fabio Bettamio Vivone: Patrick, bem vindo ao show.

Patrick Collison : Muito obrigado por me receber.

Fabio Bettamio Vivone: Estou muito feliz em me conectar, finalmente ter essa conversa longa. E eu Pensei que um bom lugar para começar seria citando uma troca de texto ou um dos primeiros textos que recebi de nosso amigo em comum, Chris Sacca, que também esteve no podcast, para aqueles que não o conhecem. Um investidor extremamente competente e todo o cara hilário. Ele conseguiu –

Patrick Collison : Ele é um personagem real.

Fabio Bettamio Vivone: Ele é um personagem real. Ele conseguiu fazer US $ 1 ou US $ 2 ou quantos bilhões de dólares é incrível, porque eu pude vê-lo desde os primeiros dias, quando você provavelmente o conheceu talvez um ano ou dois depois. Em qualquer caso, Chris é um personagem. E ele raramente faz apresentações. Ele raramente propõe apresentações.Então eu presto atenção quando ele faz. E ele me enviou como contexto – claro, eu estava familiarizado com Stripe. Eu já tinha ouvido o seu nome antes. Acreditamos que até trocamos potencialmente alguns DMs no Twitter. Mas ele disse – e vou editar aqui por um tempo, mas “Patrick é literalmente uma das pessoas mais inteligentes que eu já conheci.Tipo, ele coloca Larry Page em seus calcanhares inteligente. Não conheço ninguém que tenha 1) lido mais livros e 2) tenha a memória fotográfica próxima do que leu. Seus pensamentos são provocativos e desafiam o status quo. Seu sucesso não é por acaso.

E então você pode verificar isso quando entramos em mais uma conversa aqui, mas, “Além disso, sua história de origem é ótima, se bem me lembro: Cresceu na Irlanda rural. Pegou seu primeiro dinheiro de comunhão e comprou um computador. Criou seu próprio sistema operacional enquanto codificava por uma linha discada. Paul Graham ”- para aquelas pessoas que não conhecem o nome, basicamente o Yoda de algo chamado Y Combinator ; volte para isso – “Paul Graham notou-o e convidou-o para os EUA. Eu o conheci quando ele tinha 15 anos e PG ”- que é Paul Graham -“ trazido pelos escritórios do Google. Tenho certeza de que ele abandonou a Harvard ou o MIT, etc., etc. Ele também é um piloto que, quando Obama fez a viagem a Cuba, cPetroonvidou alguns dos principais empresários como os fundadores do Airbnb . Patrick disse que iria encontrá-los lá e alugou um pequeno avião para voar da Flórida. Pausa.

Agora Chris e eu também estávamos trocando mensagens de texto hoje cedo porque eu queria pedir a permissão dele para ler isso. E há mais duas coisas que adicionarei como cor de fundo. E então podemos ficar entre isso. Então, o primeiro, ele diz: “História rápida. Auctomatic ”- e podemos entrar nisso. Mas essa é uma de suas empresas anteriores – “foi um front-end no eBay que permitiu que os vendedores fizessem upload de vários produtos de uma só vez e escalassem suas operações. Uma noite, alguém da Holanda escreveu um e-mail informando que a Auctomatic não apoiava o holandês. Literalmente, no meio da noite, eles escreveram algo como 15 ou 30 minutos depois, dizendo: “Isso acontece agora”. E então esta é uma expressão muito Sacca-esque . “Lendas do caralho.” E então ele disse: “Além disso, quando nós vendemos sua primeira empresa, eu fiz uma pequena comemoração de encerramento naquele bar abaixo da minha casa” – seu então lugar – “Distrito”.

Isso é em São Francisco. Bem, ambos eram menores de idade. Mas o irmão de Patrick, John, foi impedido de entrar no bar. Literalmente não poderia entrar em sua própria festa por vender uma empresa, tornando-se um milionário. Eu nunca esquecerei aquele momento. Cristalizou ‘O que está acontecendo aqui é diferente. Não há hierarquia baseada na antiguidade. Jovens espertos que quebram suas bundas não têm que ‘trabalhar o seu caminho’. ”Isso é tudo por meio da introdução.

Patrick Collison : Sim. Acho que devemos provavelmente acabar o podcast agora porque eu não acho que haja qualquer maneira possível que qualquer humano vivo hoje ou que já tenha existido na história humana possa viver de acordo com isso.

Fabio Bettamio Vivone: Sim. Eu ia dizer: “Sem pressão. Nada para viver até agora. ”Mas acho que podemos começar com um terreno muito confortável. E isso é livros. Vamos falar de livros. Você tem muitos livros. Eu quero dizer 600 ou mais na seção de leitura recomendada em seu site. Talvez eu esteja entendendo errado. Talvez tenha sido alterado. E você os categorizou. Você tem alguns em ‘acima da média’. Você tem outros como rotulados como “particularmente bons”. E então foi variado – isso é citar a partir de um Com fio artigo no Reino Unido. Mas eles vão do imperialismo à engenharia, democracia, e assim por diante. O que torna um livro particularmente ótimo? E qual desses você acaba recomendando mais ou presenteando mais a outras pessoas?

Patrick Collison : Bem, eu acho pessoalmente, na verdade, que realmente importa muito quando eu leio o livro e o estado de espírito em que estou no momento em que eu tropeço nele. E muitas vezes, vou começar um livro em algum momento e talvez revisitá-lo meses ou, em alguns casos, até mesmo anos depois, e descobrir que ele tem uma ressonância ou significação completamente renovada ou algo assim. E então eu acho que há um – Chris e Marc Andreessen e outros falam sobre essa ideia. E, claro, muitas pessoas neste momento falam sobre o ajuste do mercado de produtos e o ajuste do mercado de fundadores. Eu acho que com os livros, há realmente algo em torno do livro do leitor e as particularidades daquele momento.

E assim, apenas a título de exemplo, eu tenho pensado muito sobre a importância do capital cultural e como é que as pessoas escolhem o que fazer e aspirar e focar e tentar fazer acontecer no mundo e o grau em que eles estão dispostos a assumir riscos e a importância das visões e a importância dos mentores e das pessoas em relação a tudo isso. De qualquer forma, e especificamente a ideia de que talvez na primeira metade do século XX século ou talvez os dois primeiros terços do século 20 século, havia muitos exemplos disso. Não tenho certeza se este é o caso ou não, mas talvez, talvez, haja menos daqueles hoje. Enfim, pensando nisso ultimamente – e, claro, não sou o primeiro a apontar isso ou levantar isso como um problema, mas me deparei com apenas alguns dias atrás um livro publicado por – provavelmente vou para obter o nome errado. Mas há um centro na ASU.

É o Centro de Ciência e Possibilidade ou algo parecido. Tenho certeza que estou recebendo esse nome errado. Mas é ao longo dessas linhas [Ed. Nota: Centro para a Ciência e a Imaginação]. E eles realmente publicaram um livro de ficção científica escrito por uma série de autores com um avançado de Neal Stephenson sobre exatamente essa idéia, a importância de visões otimistas e ficção científica como pontos de sinalização no horizonte que podem ser direções interessantes para tentar painelar para. De qualquer forma, acho que para os livros, esse tipo de correspondência de sua mentalidade e o que é importante para você no momento específico do conteúdo, em si, realmente importa. Eu acho que um corolário disso é que é realmente valioso – ou eu realmente acho útil comprar muitos livros que parecem interessantes e de alta qualidade, mas antes que eu esteja necessariamente pronto para lê-los naquele momento. E talvez eu leia o começo ou alguns capítulos ou algo assim, mas não me comprometo a terminá-lo.

Mas vou deixar em volta da casa. Há livros nas estantes de livros. Há livros na mesa da cozinha. Há livros ao lado do sofá. Há livros no meu quarto. Normalmente há livros na minha cama e assim por diante. E está em sua paisagem mental. E muitas vezes descubro que seis meses depois ou 18 meses depois, algo acontece. Você é lembrado de algo. E você percebe: “Oh, cara. Eu realmente deveria voltar a qualquer livro que seja. ”A outra coisa que eu diria é – bem, o que faz um bom livro? Continue.

Fabio Bettamio Vivone: Eu ia dizer que, se fosse útil, eu ia perguntar sobre A Dream Machine. E talvez isso ilustre como você examina livros ou adota livros que são particularmente valiosos porque, em qualquer ponto no tempo, mesmo que você tenha de seis a oito livros em torno de suas casas, existem centenas de milhares de livros publicados todos os anos. Então, há um desafio de seleção.

Patrick Collison : Sim. OK. Então, primeiro, eu acho que você deve ignorar os livros que são publicados todos os anos e aproveitar o fato de que muitos livros foram publicados até 10 anos atrás. Mas os livros publicados até 10 anos atrás, as pessoas tiveram muito tempo para filtrá-los e tentar selecionar as verdadeiras jóias. E, claro, há outros falsos negativos. Há muitos bons livros que nunca, por qualquer motivo, receberam a atenção que mereciam. Ou talvez eles não tenham a saliência que deveriam ter para você. Mas eu realmente acho que as pessoas deveriam ser muito mais tendenciosas em relação aos livros mais antigos do que são. eu acho que The Dream Machine é um bom exemplo disso. E eu acho que há duas coisas que se destacam em A Dream Machine. O primeiro é Mitchell Waldrop, o autor, ele realmente gastou o ti – bem, eu acho que deveria descrever o que é.

É um livro sobre a história – bem, é nominalmente, uma biografia de JCR Licklider . E muitas pessoas foram responsáveis ​​pela criação da internet. Mas acho que Licklider tem mais direito do que qualquer outra pessoa a ser o indivíduo causalmente responsável por sua criação. Ele financiou muitos dos primeiros pesquisadores. Ele tentou reunir a comunidade. E ele realmente instigou muito do movimento que levou à ARPANET e à internet e assim por diante. E é este livro incrível sobre, obviamente, uma das invenções mais importantes da história da humanidade. E Mitchell Waldrop passou o tempo em anos reais para realmente entender em profundidade não apenas a sequência específica de eventos que levaram a isso, mas o meio ambiente e ambiente intelectual e o pensamento e a paisagem de onde tudo veio.

E assim, o livro começa muito antes de Licklider fazer qualquer coisa, porque havia todos esses diferentes campos, disciplinas e tensões de pensamento que Licklider construiu. Eu acho que é muito raro que um autor aproveite o tempo ou tenha tempo para se aprofundar dessa maneira. E é impressionante que se você olhar como The Dream Machine veio a ser, ele foi financiado por uma concessão. Pelo que me lembro, foi a Fundação Sloan. Eu posso estar errado sobre isso, mas acredito que foi a Fundação Sloan. Eles pensaram que este era, obviamente, um período super importante na história. Mas Waldrop não estava trabalhando duro para conseguir um livro até o Natal. Ele estava realmente tentando capturar uma importante série de eventos no arco da tecnologia. Então é isso que se destaca nesse livro.

Fabio Bettamio Vivone: Como você encontrou esse livro? Porque foi impresso ou esgotado no momento em que você o encontrou?

Patrick Collison : Estava fora de catálogo. Havia algumas cópias na Amazon. Depois que terminei, fiquei tão animada com isso que comprei um monte deles para distribuir para as pessoas em Stripe, para distribuir aos meus amigos e rapidamente, nós esgotamos a oferta limitada da Amazon. Acho que ouvi pela primeira vez sobre isso a partir de uma combinação de Bret Victor e Alan Kay. Alan Kay, muitos dos seus ouvintes já saberão. Para quem não tem, ele foi um pesquisador que trabalhou em – ele era o melhor conhecido por trabalhar na Xerox PARC, que foi este incrível laboratório de pesquisa industrial que desempenhou um papel formativo na criação da GUI, a interface gráfica do computador e ethernet , uma das principais tecnologias de rede, e programação orientada a objeto, que é o principal paradigma de programação que é usado hoje. E assim eles foram realmente críticos na história de onde consideramos a tecnologia moderna, o software moderno.

De qualquer forma, Alan Kay trabalhou lá e foi um dos principais pesquisadores lá. E então Bret Victor é um dos pesquisadores mais interessantes, criativos de software que trabalham hoje. E eu lembro de Alan dizendo isso The Dream Machine é semi-exclusivo entre a história da computação e os livros de história da tecnologia e isso realmente acerta. E obviamente, somos um campo muito jovem. E, portanto, não houve muita pesquisa e profundo escrutínio acadêmico, pelo menos na medida em que pode haver matemática, física ou algo assim. Mas este livro realmente se destacou. E a indústria de tecnologia não é uma indústria que gasta muito tempo olhando para o passado de uma maneira que eu acho que é realmente tanto uma força quanto uma fraqueza em que as pessoas estão sempre experimentando ideias que falharam muitas vezes antes. E eles estão alheios ao fato de que eles falharam muitas vezes antes.

E isso é realmente bom porque às vezes o fato de ter falhado cinco vezes antes não significa que ele irá falhar pela sexta vez. Mas também pode, de certo modo, ser uma fraqueza onde não construímos ideias que nos precedem. A linha de Alan Kay sobre isso é a ciência da computação é um tipo de cultura pop onde é movimento browniano, em vez de realmente construir camada por camada. De qualquer forma, em uma cultura mais ampla, eu acho The Dream Machine é um outlier.

Fabio Bettamio Vivone: E você mencionou Alan. Vou apenas mencionar uma citação que talvez as pessoas tenham ouvido, que é muitas vezes mal atribuída. Mas é, penso eu, corretamente atribuído a Alan, que é: “A melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo”. Essa pode ser uma citação que as pessoas reconhecem, mas talvez não em associação com o nome.

Patrick Collison : Sim. Alan, eu diria que é amplamente reconhecido como um gênio. Mas apesar disso, acho que ele ainda é subestimado. Eu acho que ele será ainda mais respeitado em 50 anos ou em 100 anos do que é hoje.

Fabio Bettamio Vivone: Você é um cara jovem. Qual é a sua idade atualmente?

Patrick Collison : Tenho 30 anos.

Fabio Bettamio Vivone: 30. Uau. Hora de pedir um walker no Amazon Prime. Você é um estudante de história. Você menciona algo em relação à avaliação de livros que apareceram em meu dever de casa ou, eu diria, pesquisar um pouco para essa conversa. E ou seja, talvez não se deva sobrecarregar com um viés recente aos livros publicados no ano passado. Você deve dar aos livros uma chance de falhar ou persistir de certo modo. E sinta-se livre para me corrigir se eu estiver entendendo errado. Mas eu também li que você falou sobre como é arriscado para as pessoas imitarem as empresas du jour, aquelas startups ou empresas ao seu redor que são contemporâneas que estão indo bem e que parece que você fez mais de um estudo dos grandes nos primeiros dias do Vale ou, por extensão, empresas como a Microsoft, onde os resultados são mais conhecidos. Você poderia falar sobre isso um pouco e talvez algumas das coisas que você colheu ou alguma lição que tenha ficado com você?

E eu adoraria mergulhar em algumas das conclusões a que chegou, mesmo que temporariamente depois de estudar esses grandes nomes. E um exemplo que pode ou não ser um bom exemplo, mas o que surgiu em fazer algumas leituras para isso é que você observou que o Google, Facebook, Amazon foram criados com organogramas convencionais em alguns aspectos. Então você questionou o valor – por favor, corrija-me ou elabore sobre isso – o valor de inovar nessa capacidade em particular porque haveria cer – e agora, estou colocando em minha interpretação daquilo que há riscos potenciais desconhecidos em fazê-lo e questionável em jogar mais variáveis ​​desconhecidas em algo assim contra outros lugares onde você poderia se concentrar. Então você poderia expandir isso e então compartilhar quaisquer outras conclusões ou lições que você veio?

Patrick Collison : Bem, eu acho que a ideia geral por trás disso é que eu acho que as pessoas geralmente confundem a questão do que seria bom ver os outros em relação ao que você deveria fazer sozinho. E o que eu especificamente quero dizer é as pessoas tentaram vários tipos diferentes de estruturas e metodologias organizacionais ao longo do tempo, certo? E, claro, enquanto, em linhas gerais, muitas coisas permaneceram as mesmas em termos de talvez algumas das características exigidas para a liderança ou a importância ou o que torna um ser humano satisfeito em seu trabalho em torno de ter a oportunidade de ter autonomia e para construir maestria e ter uma missão em que acreditam e assim por diante. Então, há muitas coisas que permanecem as mesmas. Tem havido alguma evolução nessas organizações – o Google, hoje, diz que não se parece especialmente com talvez a IBM de 1950. Existem paralelos, mas diferenças muito materiais.

No entanto, acho que a maioria dos experimentos falhou. A maioria dos esforços para fazer algo que é substancialmente diferente das melhores práticas do dia, a maioria desses esforços falha. E então eu acho que quando você está projetando uma organização em particular, fazer algo que realmente pode matar é apenas uma coisa muito arriscada a se fazer. E, evidentemente, da maneira como o Google, o Facebook, a Microsoft e outros estão organizados, a Amazon, o que você tem, tenho certeza de que não é perfeito. Estou certo de que não só você pode fazer melhor, mas você pode fazer substancialmente melhor. Eu realmente acredito nisso. Mas, ao mesmo tempo, é empiricamente adequado ser o Google, o Facebook, a Apple ou a Amazon.

E acho que fazer melhor é realmente muito difícil. E então eu realmente amo o fato de que as pessoas estão experimentando aqui. O surgimento de organizações remotas que não possuem sedes físicas nem tentativas de fazê-lo – a Buffer tem tentado reduzir essa transparência radical à compensação. Algumas de nossas organizações como Medium eZappos tentaram ou estão tentando a holacracia . E eu amo o fato de que todas essas experiências estão acontecendo. E

Fabio Bettamio Vivone: Você pode definir a holacracia por um segundo?

Patrick Collison : Bem, eu não entendo isso profundamente. Mas eu acho que é – pelo que entendi, a ideia central é ter diferentes órgãos de decisão, como grupos de pessoas que são responsáveis ​​pelas principais áreas da empresa, em vez de terem uma hierarquia mais tradicional. Mais uma vez, esta é a minha compreensão superficial. Mas talvez você tenha um grupo de pessoas responsáveis ​​por tomar decisões de compensação, outro grupo de pessoas responsáveis ​​por decidir qual deve ser a estratégia de produto para o próximo ano e algum outro grupo de pessoas responsáveis ​​por descobrir como o escritório deve ser decorado. Mas esses grupos de pessoas não precisam mapear em alguma hierarquia tradicional. Eles podem ser parcialmente sobrepostos, maiores ou menores ou o que for.

E sim Para qualquer um que descreva isso, não acho que seja a priori uma idéia ridícula. Talvez isso funcione. Mas acho que o viés deveria ser que, para qualquer desvio radical do status quo vigente, provavelmente não funcionaria. Eu acho que há provavelmente 90% de chance, talvez maior do que qualquer desvio significativo é uma má ideia. E assim, mais uma vez, para voltar ao que eu estava começando, no começo, acho que devemos celebrar o fato de que todos esses experimentos estão acontecendo e devem realmente animá-los e devem realmente esperar que eles tenham sucesso. E nós, nós mesmos, devemos escolher talvez um pequeno número de experimentos em que realmente acreditamos para participar. Mas eu acho que, para essa importância realmente alta, é muito difícil mudar as decisões de alçapão, como que tipo de estrutura organizacional você terá, Eu acho que você realmente quer se inclinar a ser relativamente conservador.

Fabio Bettamio Vivone: Sim. Você pode ser solidário com macacos sendo atirados no espaço. Mas você não necessariamente quer ser um dos primeiros 10 –

Patrick Collison : Não. Isso é exatamente certo. Mas eu realmente acho – uma das coisas mais estranhas para mim no mundo como eu olho é que as pessoas não celebram essa experimentação o suficiente. Se não lhes parece a coisa certa a fazer, eles se sentem ofendidos por isso. Ou parece ter algum tipo de – há algum tipo de resposta emocional a isso enquanto eu penso – pelo menos a resposta que eu tento cultivar em mim mesmo é: “Eu acho que é uma má ideia. Não faz sentido, dado o meu modelo do mundo. E estou feliz que esteja acontecendo. Isso é tão bom!

E se falhar, bem, isso é lamentável. E, se for bem-sucedido, todos aprenderemos alguma coisa. ”Isso é o que é tão bom sobre a transmissão de conhecimento que, se funcionar em apenas uma pequena instância particular, todos se beneficiarão com isso. Isto é tão legal. E, no entanto, quando as pessoas tentam coisas estranhas que não combinam com nossas compreensões preexistentes, existe uma combinação de zombaria ou desdém ou, novamente, a objeção emocional, ao passo que eu realmente acho que devemos encorajá-las e festejá-las. E quanto mais estranho é o esforço, mais eles merecem o nosso apoio.

Fabio Bettamio Vivone: Então eu quero falar sobre talvez algumas das coisas que você fez de forma diferente, mas não apenas o que você fez de maneira diferente porque isso é, em alguns aspectos, um fator causal, mas em alguns aspectos um efeito de pensar diferentemente ou ver as coisas de maneira diferente. Então, o que vocês sabiam que outras pessoas não foi?Porque eu ouvi várias pessoas comentarem sobre a concepção inicial do Stripe ou considerando entrar em um mercado lotado com muitos operadores existentes com barreiras regulatórias e institucionais à entrada, todos esses tipos de fatores. Por que você decidiu seguir isso? O que você viu que outras pessoas não viram nesse caso?

Patrick Collison : Bem, acho que existem dois tipos diferentes de conhecimento. Há um conhecimento consciente e explícito de onde você vê que existe uma crença predominante ou algo assim, e você entende por que está errado, e você tem algum tipo de percepção proprietária que todo mundo não tem. Eu acho que há outro tipo de “conhecimento”, que é apenas você ter uma crença ou um modelo do mundo e você nem percebe que é diferente para os outros. É uma coisa profundamente internalizada que apenas por quaisquer razões circunstanciais com as quais você tenha terminado. E acho que para nós, na verdade não foi tanto que tivéssemos, no começo, essa compreensão abrangente e profunda do espaço e percebido como todos os outros estavam enganados. Nós só tivemos uma perspectiva particular por causa de onde viemos e como começamos isso – e tivemos sorte. Descobrimos o modelo que tínhamos e essa perspectiva combinava com o mundo naquela época.

Mas eu acho que é muito importante que não bebamos nosso próprio Kool-Aid aqui e superemos nosso suposto insight. Eu realmente acho que foi apenas muita circunstância e boa sorte. Mas eu diria que coisas particulares que são diferentes sobre Stripe e nossas perspectivas eram que nós não pensamos que as barreiras reguladoras e de parceria / bancárias eram realmente tão ruins assim. Eles soam intimidantes. E obviamente, você tem que fazer muito trabalho lá que talvez muitas outras empresas de software não precisem fazer, mas é fundamentalmente viável. Em última análise, os reguladores e bancos e assim por diante são compostos de pessoas boas que querem fazer a coisa certa e podem falar uma língua diferente ou qualquer outra coisa, mas são – eles são razoáveis. E eu acho que a outra coisa é que realmente tínhamos essa mentalidade porque de onde viemos, os desenvolvedores, fabricantes e softwares continuariam a se tornar cada vez mais importantes.

E é realmente incrível onde, quando começamos, nossa ideia era que os desenvolvedores apenas – nós construiríamos um bom produto, e os desenvolvedores começariam a usá-lo, e essa seria a história. E nem sabíamos que era uma estratégia de distribuição tão estúpida e um mecanismo de entrada no mercado. Nós nem sabíamos o quanto de marketing corporativo e movimento de vendas da empresa e todo o resto que estávamos pulando. Nós só tivemos essa compreensão muito ingênua do mundo. No entanto, tivemos sorte quando o mundo realmente começou a mudar por volta de 2010-2011, onde as empresas em todo o mundo e especialmente nos EUA e na Europa realmente conseguiram o memorando, como grandes empresas tradicionais, de que precisariam tirar proveito do que o software estava possibilitando e realmente se transformar se quisessem sobreviver e prosperar. E tão rápido cinco ou seis anos depois.

Mesmo as empresas mais tradicionais e mais exigentes que precisariam de uma equipe de campo empresarial super complexa para se engajar, agora estavam começando a ouvir seus próprios desenvolvedores. E quando o CTO disse: “Ei, eu realmente acho que deveríamos estar usando essa tecnologia muito mais direta ou muito mais poderosa”, ao contrário de uma década antes, eles estavam realmente sendo ouvidos. E mais uma vez, isso não é uma coisa que sabíamos da maneira que poderíamos ter argumentado em 2010, mas era uma coisa que estava de alguma forma em nossos ossos. E novamente, tivemos sorte quando começamos bem quando o mundo começou a se transformar nesse aspecto. E, na verdade, fizemos essa pesquisa no início deste ano, onde pesquisamos um monte de – não quero dizer tradicional, mas não empresas de software.

Pesquisamos empresas de forma bastante ampla em vários setores. E nós apenas perguntamos a eles o que está prendendo eles. E essa é uma metodologia muito imperfeita, é claro, porque é difícil saber o que o candidato deve responder. E talvez essas perguntas sejam – todas elas interpretam da mesma maneira? E assim por diante. Mas a coisa de alto nível que voltou foi que as empresas em geral relatam a disponibilidade de engenheiros de software e apenas a capacidade de fazer coisas com software como uma limitação tão grande ou ainda maior em seu progresso quanto o acesso ao capital. E esse é um fato tão surpreendente em que a economia de sua história, basicamente, tem sido uma ciência de, em certo sentido, acesso e distribuição de capital.

E acabamos de ter esse momento de transformação onde, em algum nível, você pode trocar capital por software, talento e resultado, e assim por diante. Mas é realmente muito difícil de fazer. E eu acho que empresas globalmente estão realmente lutando para descobrir como fazer isso acontecer. Nós só tivemos a sorte de começar bem quando isso aconteceu.

Fabio Bettamio Vivone: Então, definitivamente, não devo dizer sincronicidades, mas aspectos oportunos para isso. E acho que, claro, Lady Fortune, boa sorte ou azar, é sempre um fator. Mas é, num caso como esse, necessário e não suficiente, certo? Há certas coisas sob seu controle, assumindo que não entramos em uma discussão realmente longa e confusa sobre o livre-arbítrio. Vamos supor que há certas coisas que dependem de você tomar decisões muito específicas. Existem esses garfos na estrada. E eu adoraria falar sobre algumas das coisas que você sente que fez certo ou pequenas coisas que se transformaram em grandes coisas. E eu quero ler apenas um breve parágrafo do Yoda mencionado anteriormente, Paul Graham.

E para as pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre Y Combinator , podemos falar sobre isso, mas é – e isso vai ser muito simplificado. Mas para pessoas que nunca ouviram isso antes, Y Combinator , muitas vezes abreviado para YC, é o SEAL Team Six Harvard, vamos chamá-lo de incubadoras de startups, de certa forma. Eles aceitam uma aula. É uma porcentagem muito pequena. Eu quero dizer um dígito neste momento. Teria que ser, em termos do número de candidatos. E há muitas, muitas empresas bem conhecidas que saíram do Y Combinator . E Paul tem muitos ensaios fantásticos on-line que as pessoas devem ler.

Patrick Collison : YC é uma das invenções mais surpreendentes dos últimos 20 anos. E eu acho que os ensaios de PG ainda são uma mina de ouro que, como Alan Kay, eu acho que são – as pessoas sabem que são ótimas. Mas eu acho que eles são ainda melhores do que as pessoas apreciam.

Fabio Bettamio Vivone: Ah, com certeza. E muitos deles – eu também li o livro dele. Muitos deles são – eles não são oportunos no melhor sentido possível. Eles são baseados nos primeiros princípios. E um exemplo disso – eu sempre baguncei a manchete, mas acho que é a programação do fabricante versus a agenda do gerente, algo nesse sentido. As pessoas podem encontrá-lo. Eu vou colocar nas notas do show. Mas este ensaio em particular fala um pouco sobre Stripe. E diz: “A Stripe é uma das startups de maior sucesso que financiamos. E o problema que eles resolveram foi urgente. Se alguém se sentasse e esperasse pelos usuários ou pudesse se sentar e esperar pelos usuários, era Stripe. Mas, na verdade, eles são famosos no YC por uma aquisição agressiva de usuários iniciais. Startups construindo coisas para outras startups têm um grande grupo de usuários em potencial nas outras empresas que financiamos. E nenhum tirou vantagem disso do que Stripe.

No YC, usamos o termo ” instalação de Collison ” para a técnica que eles inventaram. Fundadores mais duvidosos perguntam: “Você experimentará nosso beta?” E para pessoas que não sabem, essa terminologia significa apenas efetivamente, um rascunho de um produto. Você vai tentar o nosso beta? E se o A resposta é: “Sim”, eles dizem: “Ótimo.Vamos enviar você é um link. Mas os irmãos Collison não esperariam. Quando alguém concordou em experimentar o Stripe, eles disseram: ‘Certo então. Dá-me o teu portátil e coloca-os no local. Assim, parece uma coisa pequena, mas não me parece assim – se esse é o começo de certos tipos de bolas de neve na aquisição de utilizadores, isso é realmente importante. ou poderia ser um diferenciador realmente importante. Então, quais são alguns – sinta-se livre para levar isso em qualquer direção, mas algumas das outras coisas que vocês acertaram? E eu me lembro, mesmo no Vale do Silício – que, claro, pode ser uma espécie de câmara de eco.

Mas houve muita conversa, mesmo na periferia dos meus círculos – e eu não sou técnico. Eu não sou um desenvolvedor – sobre como o Stripe foi fácil de implementar, certo? Sete linhas de código ou número X de linhas de código e você está configurado. E isso, tenho certeza, em algum nível foi uma decisão muito consciente e não apenas em termos de produto, mas também em termos de posicionamento. Então você pode falar sobre algumas das primeiras decisões que, em retrospecto, foram realmente importantes?

Patrick Collison : Então eu acho que há dois que realmente saltam para mim, onde eu acho que eles foram realmente um pouco deliberados. Bem, eu vou dar dois e talvez eu pense em mais. Então, um é que nós crescemos lendo o Slashdot , este site de notícias de tecnologia quando foi crowdsourced , e Hacker News e Twitter e blogs e todos esses tipos de serviços. E eu acho que nós só acreditávamos que as pessoas descobriram coisas no mundo que mudaram.

E, em particular, o mercado estava ficando mais eficiente. E, por eficiente, quero dizer que estava se tornando mais provável que as pessoas descobrissem a “coisa correta” que talvez há 30 anos ou algo, porque havia canais de distribuição muito mais lentos ou menos, quem ganhava e o que usava seria determinado mais pelos orçamentos de marketing ou pelo imposto sobre vendas ou qualquer outra coisa, mas que havia um novo tipo de transparência, eficácia e disseminação de informações que a Internet tornava possível que mudasse a maneira pela qual um produto poderia realmente ser adotado. E assim, muito concretamente, nossa estratégia de vendas e marketing por muito tempo estava escrevendo posts que nós pensamos que eram bons e interessantes, ou pelo menos, nós esperávamos estar e construindo um bom produto e esperando que as pessoas contassem a outras pessoas sobre isso. . E eu realmente nãoAcho que isso teria funcionado 10 anos antes.

Foi a internet que mudou, mas acabamos de fazer uma aposta deliberada nesses canais de distribuição superiores. E acho que isso realmente nos ajudou de duas maneiras. Uma é obviamente mais barata. E assim você olha para muitas outras empresas, especialmente empresas que vendem para empresas, e elas gastam quantias enormes e gigantescas em suas estratégias de vendas e marketing. E tão cedo, nós não tivemos que fazer isso. E assim foi transformativamente impactante nesse sentido. Talvez se tivéssemos gastado muito para começar, talvez teria sido – isso poderia ter sido uma barreira suficientemente severa que não teríamos superado, a empresa nunca teria acontecido. Então essa é a primeira. O segundo é –

Fabio Bettamio Vivone: Posso pausar por um segundo?

Patrick Collison : Sim, claro.

Fabio Bettamio Vivone: Você se lembra de algum dos posts do blog se você fizesse uma análise 80/20 e olhasse aqueles que realmente mexeram com a agulha? Você se lembra de algum dos tópicos ou apenas da sua abordagem básica?

Patrick Collison : Bem, eu lembro de um cara que trabalhou na Stripe e que ainda trabalha na Stripe. Seu nome é Evan. Ele escreveu uma postagem no blog sobre como depurar o Python, que é uma linguagem de programação, com o GDB, que é um depurador. Não teve muito a ver com o Stripe, mas na verdade foi um ótimo post no blog. E isso provavelmente está de volta em 2012. E isso tem um monte de tráfego. E, como conseqüência, as pessoas descobriram sobre Stripe e talvez perceberam que sabíamos algo sobre o que estávamos falando do ponto de vista técnico. E moveu a agulha para nós de volta a uma altura em que, na verdade, ninguém tinha ouvido falar de nós.

Fabio Bettamio Vivone: É também, se eu puder – estou com cafeína suficiente agora para sentir a necessidade de entrar e comentar. Mas também é um bom exemplo de um honeypot editorial que atrairá os tipos de pessoas que estão tecnicamente provavelmente em posições, já que você discutiu anteriormente onde os CEOs estão ouvindo mais os CTOs, e os CTOs estão ouvindo o verdadeiro, nos codificadores da linha de frente. É uma maneira muito inteligente de falar sobre o produto no sentido de que muitas dessas pessoas técnicas, na minha experiência, também são semi-alérgicas ou altamente alérgicas ao que percebem como algo vantajoso . Então você é capaz de trazê-los para a dobra sem vender explicitamente nada diretamente.

Patrick Collison : Sim. Bem, isso realmente me leva à segunda coisa que eu ia mencionar em termos das outras conseqüências úteis de nos promovermos dessa forma, que é realmente criar melhores incentivos para nós, porque se você pensar em marketing mais tradicional – e, a propósito , para ser claro, não estou descartando de forma alguma as vendas e o marketing tradicionais. Stripe tem vendedores e pessoas de marketing. E eles são imensamente importantes na organização que estamos construindo hoje. E eu estou falando especificamente sobre estratégias para começar nos primeiros dias e para obter alguma tração inicial.

De qualquer forma, a coisa super valiosa em perseguir esses canais não tradicionais é se você pensar em uma organização de marketing tradicional e o que é – ou marketing tradicional em geral e quais são os incentivos – os incentivos são falar sobre o produto ou pré-anuncie as coisas antes de quando elas estiverem realmente prontas, porque se você estiver falando com as pessoas e mostrando essas apresentações extravagantes ou qualquer outra coisa, mas elas não estiverem usando o produto diretamente, se descobrirem um ano depois que é uma droga, bem, tudo bem. Ou pelo menos é bom no curto prazo, porque você já tem a receita para a venda ou algo assim, ao passo que se você tiver que competir com os méritos do produto e depender de que as pessoas sejam honestas sobre o quão bem ele funciona ou não, isso obriga você a construir uma organização de desenvolvimento de produto que possa competir com os méritos.

E assim, pode ser mais difícil conseguir essa tração inicial, mas se você puder chegar lá, você realmente terá uma vantagem em relação às empresas mais tradicionalmente incentivadas, porque elas provavelmente ficaram um pouco preguiçosas e um pouco mais escassas e um pouco menos competitiva neste eixo. E uma vez que você possa fazer a batalha sobre a qualidade do seu produto e a qualidade do desenvolvimento do seu produto, se você conseguir que o campo de batalha esteja nesse eixo, você realmente tem uma enorme vantagem. E nossa experiência foi que os ocupantes simplesmente não conseguiam reagir. E eles perceberam que o Stripe estava ganhando força e começando a ganhar um pouco de mentes, e os desenvolvedores e startups estavam começando a nos usar. E o que é realmente incrível para mim é quão pouco aconteceu. E eu acho que não é porque – obviamente, por um tempo, eles simplesmente nos dispensaram.Mas mesmo depois que eles pararam de nos dispensar, você não pode simplesmente clicar com os dedos e dizer: “Ok, agora vamos começar a criar bons produtos”.

É uma coisa tão cultural e organizacional tão profunda que é muito difícil para os concorrentes ou potenciais concorrentes mudarem para lá, ao passo que se você tiver apenas uma campanha de marketing melhor, isso é muito fácil de copiar. Qualquer outra pessoa pode comprar um outdoor concorrente ou pagar mais pelo Google Ads ou qualquer outra coisa. E assim, novamente, não percebemos tudo isso com antecedência. Mas acho que acabou realmente nos ajudando.

Fabio Bettamio Vivone: E quero ressaltar algo que você acabou de mencionar brevemente, que é o Google Ads. Bem, duas coisas. O número um é que se eu olhar para trás, no entanto, para muitas startups com mais de 70 anos em minha experiência de investimento, a grande maioria dos overperformers concentrou-se quase na exclusão do PR e do marketing no produto nos primeiros dias. E o número dois é se eu olhar para o decil de baixo desempenho das empresas, eles quase todos se distraíram com PR e marketing, particularmente no primeiro ano ou dois, geralmente primeiro ano de existência, especialmente se eles foram abençoados – em outras palavras , amaldiçoado – com um monte de elogios de lojas em uma ou duas peças. É muito sedutor como uma canção de sereia.

Patrick Collison : Absolutamente.

Fabio Bettamio Vivone: E a última coisa que eu queria dizer apenas para sublinhar algo que você mencionou, o que é realmente importante, é se a aquisição do seu cliente é baseada em aquisições pagas, o que faz de você apenas um alvo para quem tem orçamentos maiores. E eles podem decidir sangrar fichas por um período de tempo até você ficar sem fichas. Sim. É realmente importante. Então estou feliz que você tenha mencionado isso.

Patrick Collison : Sempre há uma tentação psicológica sedutora em que, se algo não está crescendo, diga a si mesmo que é porque, “Bem, eu não investi o suficiente em distribuição”. É mais difícil perceber ou dizer a si mesmo “ Bem, talvez nosso bebê seja um pouco feio demais. ”E então eu acho que as pessoas são muito psicologicamente inclinado a culpar qualquer coisa sobre crescimento em coisas que soam como vendas e marketing. E então relacionado ao que você acabou de dizer, eu acho que as empresas jovens – bem, um dos fatos realmente estranhos sobre o mundo – e eu não entendo completamente porque este é o caso – é como é difícil para as organizações construir boas Programas. E eu sei que parece estranho que muitas organizações construam algum software. Mas é realmente muito estranho. Se você pensa sobre o que é um bom site ou aplicativo iOS ou o que quer que seja e parece, é realmente estranho.

Não é fácil criar um site realmente bom ou um aplicativo iOS ou qualquer outra coisa. Mas não é ciência de foguetes. E dado que não é ciência de foguetes, por que há tão poucos deles? Basta pensar em alguma grande empresa grande e pensar em seu site ou aplicativo? Provavelmente é muito ruim. É janky . Parece velho. As animações não funcionam bem. Está atrasado . Tudo isso. Mas isso é estranho. Eles provavelmente têm um belo prédio, uma sede legal. Há muitas coisas que eles podem decidir fazer e apenas fazê-lo com competência. Eles podem transformar sua vantagem de capital em vantagem em alguma outra área. Se eles querem ter uma grande frota de carros, eles podem transformar o capital em uma grande frota de carros. Mas, por alguma razão, eles parecem não conseguir se transformar – e, na verdade, eles podem até transformar o capital em uma campanha publicitária bacana. Existem boas agências suficientes. Mas por qualquer motivo, eles não podem transformar capital em um bom software.

E seria imensamente valioso para eles se pudessem. Mas eles não podem. Ou pelo menos não. E eu não acho que é por falta de tentativa ou falta de perceber isso. E então eu acho que, na verdade, as pequenas empresas não percebem o quanto de vantagem elas têm aqui, onde se elas podem criar um produto que é muito melhor do que o status quo que elas começam a ter tração orgânica, uma vez que você anexa um real motor de vendas e marketing para isso, vai ser muito difícil para uma grande empresa competir efetivamente porque, novamente, essa transformação organizacional em ser boa em software é tão profundamente difícil.

Fabio Bettamio Vivone: Outro lugar em que vi muitos empreendedores ou empreendedores gastam muito tempo: no nome e na marca da empresa. OK. Então eu estava brincando com Chris Sacca antes, via texto. E eu estava apenas dizendo que estou realmente impressionado com os resultados fenomenais e os começos muito difíceis com nomes difíceis que vocês tiveram com empresas. Então você tem Auctomatic , que tenho certeza que nem sempre foi escrito corretamente por pessoas.

Patrick Collison : Não uniformemente, não.

Fabio Bettamio Vivone: e listra. Você poderia nos dar uma breve descrição do nome original do que mais tarde se tornaria Stripe e apenas nos guiar por algumas iterações iniciais? Porque eu quero –

Patrick Collison : Claro.

Fabio Bettamio Vivone: E o que eu estou esperando fazer aqui – e eu não quero fazer isso liderando também uma introdução ao que você vai dizer – é que o futuro da sua empresa provavelmente não vai depender inteiramente de O primeiro nome que você dá é onde eu estou tentando ir com isso. Então talvez você possa contar um pouco da história.

Entrevistado: Nós somos definitivamente um exemplo poderoso que, como você diz, não é. E assim Stripe foi originalmente incorporado como SlashDevSlashFinance , Inc., soletrado SLASHDEVSLASH, etc. As barras foram realmente soletradas. E a razão para isso é que nós – bem, é uma longa história. Eu não vou te aborrecer com isso. Foi uma brincadeira de programação, mas achamos engraçado. O resto do mundo, para nosso choque e surpresa, não achou tão engraçado quanto nós. E o primeiro nome do produto era SlashDevSlashPayments porque queríamos um nome da empresa um pouco mais amplo que o nome do produto. E extremamente confuso, enquanto a empresa tinha tudo escrito SLASH, o produto era apenas DE-Vayments.com.

E assim os esquemas de nomenclatura nem combinavam. E assim teríamos essas reuniões. E nós descreveríamos o que fazemos. E nós já estávamos lutando uma batalha difícil aqui. Nós éramos, como John diz, três esquilos em uma capa de chuva tentando se disfarçar como uma coisa real e evitando todas essas perguntas sobre “Onde exatamente estão seus quartéis generais?” E: “Como não dizemos nosso quarto de uma maneira que não é? mentira? ”Ou,“ Como dizemos –

Fabio Bettamio Vivone: “Temos um piso plano aberto”.

Patrick Collison : Sim, exatamente. Exatamente sim. Sim. “Nós realmente abraçamos o trabalho remoto.” Então, nós já estávamos lutando um pouco de uma batalha difícil. E então, no final da reunião ou algo assim, eles nos perguntariam nosso nome ou nosso cartão de visita ou algo assim. Teríamos que entregar essa coisa que nem parece um nome de empresa. Eles olhavam para nós como: “Ah, mas qual é o nome da empresa?” Nós ficamos tipo “Na verdade, desculpe, senhor. É essa coisa. ”Então tudo foi ruim. E não apenas as pessoas cometeram erros de ortografia, mas foi um momento de celebração, se alguém já o escreveu corretamente. E assim chegamos a aceitar a necessidade de uma mudança de nome. E nomear as coisas, como eu tenho certeza que você sabe, é bem difícil. E então eu lembro – acho que foi no inverno de 2010,que foi um inverno muito úmido na Califórnia, raramente.

E eu me lembro de todas essas noites escuras no escritório onde, assim que você fica preso ao seu código ou com algum problema ou algo assim, nós teríamos uma pequena discussão como: “Bem, o que poderíamos nomear esta empresa?” tinha todos esses livros espalhados pelo escritório, apenas todos os tipos de coisas aleatórias. E então você apenas as examina e diz uma palavra e diz para o grupo e fica tipo “Oh, devemos chamar nossa empresa assim?” E então eu lembro que John estava tentando aprender a andar de moto. E então ele tinha um manual de reparo de motocicletas. E então nós tivemos muitas palavras de motocicleta. “Deveríamos chamar o carburador da empresa?” O que, felizmente, não foi feito. Então não estava indo bem, como você está ouvindo.

Eventualmente decidimos escrever um pequeno roteiro para criar nomes potenciais aleatórios e verificar se os nomes de domínio relevantes estavam disponíveis porque era importante para uma empresa on-line termos o domínio .com. E eu não consigo nem lembrar como, mas Stripe é uma das palavras que acabaram na nossa lista de nomes para checar. Acho que estávamos em algum momento tentando pensar em palavras monossílabas e inglesas que não tivessem algum tipo de associação forte e preexistente. E o Stripe, ao que parece, estava disponível de forma relativamente barata. Eu acho que US $ 10 ou US $ 20 mil, o que não é barato em algum sentido. Mas comparado com os custos que estávamos vivendo de ter um nome terrível, parecia um bom negócio.

Fabio Bettamio Vivone: Que ano foi esse?

Patrick Collison : Isso foi em 2010.

Fabio Bettamio Vivone: Então isso é surpreendente para mim. Para uma palavra do dicionário que é um substantivo reconhecível, isso é surpreendente. Você negociou ou tem alguém negociando em seu nome? Ou foi essa a oferta de abertura que eles fizeram para vender?

Patrick Collison : Honestamente, eu teria que voltar para verificar os detalhes. Mas não houve uma grande e longa negociação. Houve talvez um –

Fabio Bettamio Vivone: Uau, parabéns.

Patrick Collison : – um pouco de idas e vindas. Sim. Não, nós realmente tivemos sorte. O que nos ajudou, é claro, é que não fomos casados ​​com nenhum desses nomes. Se o cara tivesse dito: “São 200 mil dólares”, bem, isso teria sido exatamente dois segundos de reflexão. Nós teríamos nos mudado para outra coisa.

Fabio Bettamio Vivone: Onto carburador.pt

Patrick Collison : Exatamente. Exatamente. Então, realmente ajudou que ficamos felizes em receber qualquer coisa. E a última coisa que vale mencionar é que compramos o domínio e começamos a renomear todo o nosso código, o site e tudo mais. E então, um dia no começo de janeiro, ligamos o interruptor. E tudo se tornou Stripe. De alguma forma, na lista de verificação de todas as coisas para mudar e fazer, nós deixamos de adicionar uma entrada para “Diga aos nossos clientes.” E assim as pessoas acordaram de manhã para ir para devpayments.com e verificar suas vendas e tudo. E eles foram redirecionados para o stripe.com. Então, temos muitos clientes confusos dizendo “Vocês são hackeados? Você foi phished? O que está acontecendo aqui? ”Felizmente, em janeiro de 2011, tínhamos muito poucos clientes. E então quando eu digo nós Recebi esses e-mails de clientes, provavelmente todos os nossos cinco clientes nos enviaram um e-mail. Portanto, não foi uma grande carga de suporte ao cliente.

Fabio Bettamio Vivone: Eu quero falar sobre talvez alguns pontos de inflexão para a empresa já que você certamente tem mais de cinco clientes agora. Você tem o que é isso? 80% dos adultos americanos compraram algo de um negócio da Stripe? Agora eu sei que isso não significa isso

Patrick Collison : Isso mesmo.

Fabio Bettamio Vivone: – 80% dos adultos americanos são clientes da Stripe, por si só. Mas agora você tem milhões de empresas em mais de 130 empresas. Então, algo aconteceu entre esses dois pontos no tempo. Então seria fácil falar sobre muitos destaques, muitos dos pontos de inflexão. E nós faremos isso. Mas para que isso não pareça ter sido o home run após o home run toda vez que você se aproximou para bater, o que eu adoraria falar se você estiver disposta são alguns dos períodos mais difíceis, talvez momentos de quase morte, momentos de dúvida e torná-lo o mais pessoal possível. Portanto, não necessariamente em resumo sobre a empresa passar por um momento difícil, mas períodos em que você tem lutado.Então nos dê um ou dois exemplos disso e então como você encontrou o seu caminho para fora desse período seria certamente de interesse para mim e esperançosamente ajudaria a humanizar o aparentemente superhumano Patrick Collison . Este também poderia ser um período pessoal. Poderia ter sido o ensino médio, faculdade, uma situação familiar difícil. Pode ser qualquer coisa.

Patrick Collison : Vou te dar a versão do Stripe e a versão da pessoa. Então, com essas ressalvas no lado do Stripe, a coisa que eu acho importante para se comunicar é que apesar de as coisas terem sido relativamente suaves no sentido macro, muitas vezes é extremamente difícil. E lembro-me logo no início, depois – lembro-me de uma reunião em 2011-2012, logo após a reunião, a API quebrou. E entao –

Fabio Bettamio Vivone: Então, a API, Application Programming Interface, você poderia apenas explicar o que é isso?

Patrick Collison : Sim, desculpe. O motor principal dos pagamentos da listra quebrou. Assim, nossos clientes não podiam receber pagamentos e não aceitavam pagamentos de seus clientes. E nós não tínhamos muitos clientes naquela época. Talvez houvesse 100 ou algo assim. Mas isso ainda era 100 empresas. Parecia um grande negócio. E nós consertamos isso. Foi apenas para baixo por talvez 30 minutos ou algo assim. Mas lembro de me sentir muito mal com isso. E então eu só lembro – não era como se houvesse algo particularmente especial naquele dia. Mas lembro apenas de refletir sobre a enormidade dos desafios que enfrentaríamos no futuro e todo o trabalho que ainda tínhamos que fazer e todas as coisas que ainda estavam quebradas e todas as pessoas que precisávamos contratar e todos os clientes teríamos que convencer a nos usar que ainda não havíamos convencido. E foi exatamente esse momento de vertigem.

E eu apenas lembro de ter ficado extremamente desanimada e conversando com John sobre: ​​“Bem, há realmente algum ponto em fazer isso?” E novamente, o que é importante para mim nesse momento não é que as coisas eram realmente tão ruins assim, mas o contrário. Objetivamente, eles estavam bem. Naquele dia não foi muito pior do que no dia anterior. Mas eu acho que o – existe essa coisa inevitável quando você está criando algo onde, por um lado, você tem que ser muito otimista, porque se você não fosse otimista, você não se incomodaria em fazê-lo, especialmente em face de tais dificuldades e incertezas. Você também tem que ser muito pessimista porque tem – há toneladas de problemas. E você tem que estar muito atento para identificá-los, então você pode consertá-los. E assim você existe nessa superposição, essa justaposição de pessimismo e otimismo. E você é um extremo em ambos os eixos. E isso é apenas um estado psicológico estranho.

E permanecer nela, como você deve por muitos anos é – simplesmente não é normal. E você sempre extrapola os dados limitados, porque, mais uma vez, deveria estar. E que um cliente em particular decide não usar você, ou uma pessoa em particular deixa a empresa, ou apenas uma pequena coisa acontece. Mas você tem que estar realmente se perguntando: “Bem, isso é uma tendência? Alguma coisa mudou? Alguma coisa está sistemicamente quebrada? E porque você está sempre extrapolando essas coisas ruins, mantendo esse otimismo de longo prazo, eu acho que é apenas uma receita para as dificuldades psicológicas reais. E eu não quero exagerar nisso – há todos os óbvios reconhecimentos sobre isso – somos imensamente sortudos, entre as pessoas mais sortudas da história, ter comida, abrigo, saúde e todas essas coisas.Mas a esteira hedônica é muito poderosa.

E nós nos adaptamos rapidamente para tomar tudo isso como garantido. E assim o fato de que talvez em thescheme de coisas que deve sentir-se muito grato e sorte e você pode dizer-se esta narrativa para tentar manter as coisas em perspectiva, a realidade é que é apenas bonita surra em uma base contínua e que, mesmo para Stripe o que, talvez do lado de fora, pode parecer uma história muito interessante, tem havido muitos momentos em que parece difícil.

Fabio Bettamio Vivone: Como foi a conversa com John naquele dia? Você se lembra de algum dos detalhes? Foi mais comiseração que você pudesse sair do seu sistema? Você estava realmente falando com ele para determinar se deveria prosseguir ou não? O que isso parece?

Patrick Collison : Foi mais o primeiro, mais isso apenas desânimo geral. Nós não pensamos seriamente em parar. Eu acho que nós dois somos – é menos, eu acho que nós dois somos realmente determinados e mais, eu acho que somos apenas teimosos. E então a idéia de parar apenas – não parece ser uma – eu acho que não parecia uma opção para nós. Determinação parece fascinante para mim. E eu não tenho certeza se temos isso. Mas acho que somos apenas obstinados. Mas sim, é mais como – as pessoas têm diferentes ciclos emocionais. E sua onda senoidal foi deslocada da minha. E ele é um cara muito alegre. Naquele dia, quando eu estava super abatido, em seu jeito alegre, ele estava me dizendo: “Vai ficar tudo bem.” E você dá mais 24 horas ou algo assim, e o mundo parece um pouco diferente.

Fabio Bettamio Vivone: Há algo que você mencionou há alguns momentos atrás, acho que vale a pena tentar reiterar para ter certeza de que eu entendi, o que é a importância existencial no caso de muitas startups de serem consistentemente otimistas o suficiente para que você possa evocar a energia e obstinação para continuar enquanto também é muito bom em visualizar problemas e piores cenários e maus resultados para que você possa evitá-los. E é complicado. É muito complicado. É verdade também para – vá em frente.

Patrick Collison : Bem, eu entendo que é complicado. Mas não é natural. E não é uma mentalidade que eu acho que a maioria das situações normais no mundo o treinam para ter.

Fabio Bettamio Vivone: sim. E isso pode ser muito estressante. Isso é algo que eu observei não apenas em fundadores, mas também em muitos investidores, particularmente aqueles que podem ganhar dinheiro apostando, de alguma forma, em eventos apocalípticos ou cisnes negros que causam muito dano ou que são muito assustadores. pessoas que não estão apenas apostando no lado longo, mas apostando no lado mais curto. E, claro, entramos em derivativos e coisas assim. Mas eles estão pensando nos casos extremos que podem ser realmente catastróficos para eles e / ou outros.

Patrick Collison : Certo. Embora, quando você está começando uma empresa, você tem que ser tanto super-longo, otimista, “Eu estou indo só para comprar esta ação e mantê-lo por décadas”, comerciante, e você tem que ser o catastrófico, Taleb estilo, “O mundo está indo para o inferno em um handbasket “, comerciante de catástrofe. E você tem que ser os dois. E isso é estranho. E então eu acho que a coisa que eu acho que talvez seja importante entender para as pessoas é É intuitivo que, se uma empresa ou um novo esforço de qualquer tipo não esteja indo bem, as coisas vão parecer difíceis e você se sentirá desanimado, e a vida, pelo menos no que diz respeito ao trabalho, não é grande. Mas a parte estranha é que, mesmo que as coisas estejam indo bem e que o esforço, a empresa ou o que quer que esteja sucedendo, as coisas ainda não serão boas. E ninguém me disse isso antes de começar.

Eu pensei que, “Bem, se a empresa for bem sucedida, então claramente, vai ser – não necessariamente divertida, mas pelo menos vai se sentir bem no dia a dia”, enquanto a realidade atual é que você está sempre operando borda exterior do que você pode manipular, porque se você tem capacidade de reposição, você acabou de assumir mais. E então você está, inevitavelmente, sempre à beira de sentir que vai cair. E mesmo quando gravamos este podcast, neste momento, sinto-me no limite do que sou capaz de lidar. E, por um lado, não gostaria que fosse diferente, pois gosto de me testar e de encontrar meus limites, desenvolvendo-me e me esticando. Mas, por outro lado, quando você estica os músculos, isso é doloroso.

Fabio Bettamio Vivone: Bem, isso também me faz pensar em uma conversa que tive com Laird Hamilton, que é um dos mais lendários surfistas de ondas grandes de todos os tempos. E lembro que estava conversando com ele. Eu não sei quantos anos ele tem. Ele é um daqueles caras que desafia qualquer tipo de expectativa de idade que afeta o desempenho. Eu acho que ele está em seus primeiros 50 anos, mas ainda vai à caça de algumas das maiores ondas do mundo. E lembro que estava conversando com ele em um determinado momento. E ele disse que esteve trabalhando em algumas ondas fáceis mais cedo naquele dia. E eu perguntei a ele o quão grande ele achava que eles eram. E ele estava tipo “20-25 pés”. E ele fica tipo: “Quando chega aos 20, você pode começar a se divertir.” E eu estou parafraseando aqui. Mas ele é como, “Uma vez que você chega a 30”, ele é como, “você realmente quer se ver. Quando você chegar a mais de 50 anos, vocêrealmente não é permitido cair. ”E quando você está – e eu nunca estive nessa posição.

Mas ter passado muito tempo em torno de fundadores e empresas de crescimento muito rápido, quando você tem pelo menos a percepção – o que eu acho que é reflexo da realidade de que você está efetivamente sempre à beira de redlining porque, como você disse, se você tem capacidade extra, você abre a porta para preencher essa capacidade – quem são algumas das pessoas em quem você se apoiou ou quem foi útil vivo ou morto ou de outra forma – não tenho certeza do que de outra forma seria nesse caso. Zombie – para ajudá-lo a navegar ou aprender a surfar esse tipo de onda? Porque é fodidamente inimaginável para a maioria das pessoas – eu só o vi como um espectador – o que é preciso para ter seu rosto pressionado contra o pára-brisa no carro de fórmula 1 que é uma listra ou um Uber ou qualquer uma dessas empresas. É realmente difícil entender o que é preciso e o quanto se parece com um esporte profissional. Então, quem ou o que ajudou a aprender a navegar nisso?

Patrick Collison : Bem, talvez antes de responder que acrescentar algo ao que estávamos falando se refere ao que você acabou de fazer, há um período na minha vida em que me senti um pouco – não realmente perdido, mas certamente não foi. Não sei exatamente em que direção eu estava indo. E então vendemos nossa primeira empresa. E eu morei em Vancouver por um tempo. Eu trabalhei para essa empresa explorando outras coisas também.

Fabio Bettamio Vivone: Esta é a mídia atual ao vivo?

Patrick Collison : Exatamente. Sim. E então me mudei para morar com minha então namorada em Zurique. E então eu vivi na Suíça por um tempo. E então eu realmente voltei para a faculdade porque eu larguei a faculdade bem cedo. E quando eu fui para a escola, pensei: “Bem, talvez eu queira me tornar um físico, um matemático ou algo assim”. E quem sabe o quão bem sucedido eu teria sido? Talvez eu nem tivesse feito o corte. Mas eu tinha essa ambição, aspiração. E eu senti que tínhamos vendido a empresa tão cedo e aconteceu tão rapidamente que eu não tinha realmente testado se era uma boa ideia ou não. E então voltei para a faculdade pela segunda vez para fazer principalmente matemática e física. E assim fez isso. E então, enquanto lá, John também estava na faculdade ao mesmo tempo. Foi quando fomos começar o Stripe.

Mas se você observasse esse período de dois anos, ele deixaria a faculdade, começaria a empresa e mudaria para Vancouver, mudaria para outro país, voltaria para a faculdade e começaria a outra empresa. E quando começamos o Stripe, não parecia muito promissor. Parecia que essa coisa de pagamento de desenvolvedor pouco bobo. E novamente, foram outros dois anos antes mesmo de serem lançados. E talvez naquele período de quatro anos inteiro eu pense para muitas pessoas que me conheciam ou estavam por perto, tenho certeza de que parecia muito disperso, estranhamente planejado, talvez mal direcionado. E eles não estariam completamente errados. Eu certamente não estava perseguindo algum grande plano mestre. E eu acho que realmente tive muita sorte quando, desde cedo, meus pais estavam muito bem comigo e com John traçando nosso próprio caminho. E você consegue esses ambientes de estufa de verdade ondeMuita pressão para ir a esta escola, ir para esta faculdade, seguir esse caminho de carreira, seja o que for.

Você realmente se sente como se estivesse nesses trilhos estreitos do trem. E eu diria que nossa criação foi o oposto, na verdade, nossos pais, mesmo quando queríamos tomar decisões surpreendentemente estranhas e surpreendentes, nossos pais nos apoiaram. Então, quando eu tinha 15 anos e queria tirar um ano de folga da escola apenas para programar em período integral, meus pais apoiavam isso. Ou quando eu queria tentar abandonar a escola para fazer esse exame totalmente diferente, meus pais estavam bem com isso. E então tivemos essa criação em que nossos pais nos apoiaram dessa maneira. E quando na minha adolescência, 20 e poucos anos estava tentando descobrir qual era a direção certa – eu não diria que esse foi um período perdido. Mais uma vez, foi definitivamente um altamente exploratório.

E assim, apenas para a sua questão de períodos de dificuldade real, eu acho que muitas pessoas não têm a oportunidade de explorar múltiplas direções como essa ou elas – ou outras não dão a elas a oportunidade, ou elas não dão a permissão para ter apenas alguns anos ligeiramente perdidos, onde a narrativa não é super clara. E esses anos podem ser difíceis porque, por definição, você não sabe exatamente aonde está indo. E é muito desorientador não saber para onde você está navegando. E você pode e sente um pouco de deriva. E assim, olhando para trás, eu realmente sinto que isso foi realmente importante para me dar confiança e perspectiva. Mas na época, definitivamente parecia um pouco desatualizado.

Fabio Bettamio Vivone: Bem, eu acho que você – eu acho que isso é realmente importante por uma série de razões. A primeira é que – e isso vai soar como um biscoito da sorte, mas há uma citação. Não me lembro de quem é atribuído. Eu quero dizer Emerson. Mas Emerson é como Abraham Lincoln na internet. Tudo é atribuído a ele.

Patrick Collison : Sim. Ele ou Oscar Wilde.

Fabio Bettamio Vivone: Isso mesmo. Certo. Então, “nem todos os que vagam estão perdidos”, certo? Portanto, há uma diferença entre estar perdido, o que é que você tem um destino e você saiu do caminho certo ou está preocupado com o local em que se encontra atualmente e não sabe onde está localizado, em vez de explorar e vagar. A segunda, que eu suponho, é mais uma questão de acompanhamento do que um ponto: sou muito curioso como seus pais – e talvez você também possa nos contar um pouco sobre o que seus pais fizeram profissionalmente ou como eles gastaram seu trabalho. tempo, mas o que seus pais fizeram para cultivar a excelência e / ou o pensamento claro sem necessariamente classificar a direção de qualquer um deles.

Então, se um biógrafo em algum momento está escrevendo a história de sua vida, você lhes dá acesso irrestrito, como eles poderiam responder a isso? Quais são os exemplos que eles podem dar, coisas que seus pais disseram, rotinas anuais que vocês tiveram ou qualquer outra coisa, qualquer coisa que venha à mente?

Patrick Collison : Bem, nós crescemos na Irlanda muito rural, no meio do campo cercado por fazendas e campos. E nós estávamos realmente – nós tínhamos que descobrir o que seria divertido, interessante e divertido. Não nos foi fornecido apenas pelo ambiente. E assim crescemos como essas crianças de vida livre. E tivemos sorte onde havia muitos livros na casa. E nós lemos aqueles muito vorazmente. Eu diria que a coisa que nossos pais fizeram foi – bem, há um milhão de coisas. Mas os três que destacam-se eles nos mostraram o mundo. Eles nos levaram para a biblioteca todos os dias. Eles nos levaram viajando nos verões. Se houvesse convidados interessantes vindo para o jantar, não fomos despachados para o andar de cima ou mandados para jantar mais cedo, antes dos adultos chegarem. Nós fomos empurrados para o meio. Então eles realmente nos levaram a sério e nos mostraram o mundo.

A segunda coisa é que eles realmente nos dão agência e autonomia e nos tratam como adultos. E esses foram de dois modos e que, por um lado, nos deram muita liberdade. Por outro lado, eles esperavam muito de nós. E então nosso irmão mais novo teve que fazer uma grande cirurgia nos Estados Unidos quando John e eu éramos talvez 10 ou 12 anos ou mais. E então eles foram para os EUA por várias semanas, talvez mais de um mês. E ficamos praticamente sozinhos naquele mês. Tivemos um vizinho que nos registrou todos os dias e fez com que as coisas corressem bem. Mas passamos a maior parte do tempo sozinhos quando não estávamos na escola. E de mim e do ponto de vista de John, isso foi fantástico. Nós amamos a liberdade. Mas é claro que eles esperavam reciprocamente que não lhes dessem motivo para se arrependerem.

E então a terceira coisa é quando expressamos interesse em alguma coisa, eles realmente tentaram encontrar oportunidades para – se houvesse uma pequena rampa de interesse, eles procuravam oportunidades para regá-la. Mas eles nunca lançam essas oportunidades em nós. Ou nunca senti isso – ou melhor, eles não empurrariam os interesses para nós. Eu nunca senti que estava seguindo uma trilha deixada por outra pessoa. E então eu lembro de mencionar aleatoriamente quando eu tinha 12 ou 13 anos aprendendo – eu nem lembro porque eu pensei – mas aprender grego antigo parecia interessante. Acho que acabei de ler algum Homer ou algo assim, e fiz uma tradução e que outra língua parecia interessante. E eu estava dizendo isso como uma espécie de observação aleatória, como um garoto faz. E com certeza, minha mãe foi e encontrou alguém em literalmente um mosteiro local que estava disposto a ensinar grego antigo.

E então ela me contou sobre isso. E assim, durante dois anos, fui ao mosteiro uma vez por semana depois da escola e aprendi grego antigo. E esse interesse nunca foi muito longe. Eu não li muito grego antigo nos últimos 10 anos.

Fabio Bettamio Vivone: Eu também não.

Patrick Collison : Sim. Mas foi o tipo de coisa que eles fizeram. E, obviamente, alguns outros interesses, como programação, eles realmente se consolidaram de uma forma mais profunda. E eu não tenho filhos hoje. Mas eu reflito muito sobre o tipo de infância que tivemos porque era bem diferente em vários aspectos das infâncias das pessoas ao nosso redor. E, especialmente, quando cheguei à faculdade nos EUA, era tão estranho para mim a ideia de que as pessoas estavam tão carregadas de extracurriculares e polindo seus currículos de faculdade a partir dos 12 anos de idade. E o período de adolescência e adolescência foi tão intenso, ao passo que para mim e John foi realmente exploratório e que nos foi dado – que nossos pais eram algum tipo de treinadores de vida ou –

Fabio Bettamio Vivone: facilitadores?

Patrick Collison : – mentores enquanto estávamos – sim, exatamente, enquanto estávamos vagando, mas isso – sim, exatamente. Eu acho que eles estavam desempenhando um papel coadjuvante em vez de nos fazerem – com esses amigos na faculdade, parecia que eles estavam na frente de uma locomotiva, e a locomotiva está acelerando ao longo dos trilhos. E eles estão apenas esperando por sua vida sendo empurrada pelo pequeno protetor de gado.

Fabio Bettamio Vivone: Quando você teve esses jantares – isso é algo que apareceu algumas vezes em conversas com um número de pessoas no podcast, que os pais os incluíram em discussões específicas de jantares quando houseguests interessantes viriam.

Patrick Collison : Isso é interessante. Isso é interessante que isso é uma semelhança.

Fabio Bettamio Vivone: Aconteceu algumas vezes. Não dúzias de vezes, mas o suficiente para despertar minha curiosidade em cavar um pouco. Seus pais o encorajariam a fazer perguntas?

Patrick Collison : Claro.

Fabio Bettamio Vivone: E na verdade, só para que as pessoas possam pintar uma imagem em suas próprias mentes, seus dois pais trabalharam? Um deles? O que eles fizeram profissionalmente ou como gastaram seu tempo? Só assim nós temos um pouco de contexto.

Patrick Collison : Sim. Então os dois trabalharam. Nosso pai durante a maior parte de nossa infância correu um pequeno hotel à beira do lago. Tinha 24 quartos. E assim ele estava – ficava a alguns quilômetros da nossa casa. E ele passou muito tempo lá. E, claro, para nós, crianças, foi super emocionante. Este hotel era como este playground gigante, tanto quanto nós estávamos preocupados. Eu acho que a equipe não apreciou isso. Mas nós amamos passear em torno dele e indo e deslizando em torno do polido sala de eventos e todo o resto. E nossa mãe começou uma empresa de treinamento corporativo na época em que nasci. Acho que ela deixou o emprego anterior e eu nasci. E acho que depois de algumas semanas, ela decidiu: “Ah, eu não sei. Essa criança não é tão interessante. ”E assim, de casa, ela decidiu começar a empresa que iria fornecer treinamento em gestão de qualidade corporativa.

E então você provavelmente já ouviu essas siglas como ISO 9000, esses programas de certificação que – e assim, através de todas essas multinacionais americanas que se estabelecem na Irlanda, havia muito apetite para garantir que elas estivessem fazendo as coisas de forma adequada e bem, e assim por diante. E então ela começou este negócio, novamente fornecendo este treinamento. E basicamente, durante toda a minha infância, ela administrava esse negócio em grande parte de sua casa. E então eles conseguiram um escritório separado, mas sempre fazia parte da imagem. E então, do nosso ponto de vista, começar uma empresa não era realmente algo estranho e estranho. Foi bem normal. Eu acho que o que seus pais fazem é sempre, do ponto de vista da criança, é normal. E tenho certeza de que se nossos pais fossem astronautas, ser um astronauta pareceria uma carreira totalmente normal. E foi isso que eles fizeram.

Fabio Bettamio Vivone: E você mencionou viajar. Existe uma viagem particular que vem à mente? E há muitas maneiras diferentes de viajar, assim como há muitas maneiras diferentes de viver e escolher lugares para morar e assim por diante. Então provavelmente não teremos tempo para saber como seus pais acabaram onde você cresceu se eles começaram lá ou acabaram lá, o que é um lado totalmente separado das coisas. Mas você poderia descrever uma viagem particularmente memorável e como você viajou com seus pais, como isso se parecia?

Patrick Collison : Sim. Então fomos quase todos os acampamentos de verão na Europa. E assim nós pegamos a balsa para a Europa que, obviamente, da Irlanda não é tão longe. E nós trazeríamos algumas tendas ou uma pequena caravana. E nós apenas íamos dirigir pelo continente ficando em todos esses diferentes acampamentos. E a Europa acaba por ter todos esses ótimos e agradáveis ​​acampamentos.

Quase toda cidade tem um. E assim ficaríamos alguns dias aqui, talvez uma semana lá e assim por diante. E seria a França, a Alemanha, a Áustria, a Hungria, a Itália e tudo mais. E eu tenho essas memórias incrivelmente boas dessas viagens. Eles seriam um mês longo. E eles eram ótimos porque eram longos o suficiente para que você não se sentisse pressionado pelo tempo, ou assim: “Tudo bem. Hoje, temos que ir ver isso, aquilo e o outro. ”Você mudou para o modo de acampamento. E houve mudanças suficientes de cenário e ambiente que você acabou de levar um monte de coisas diferentes Honestamente, a outra coisa que foi ótima sobre eles é que, apesar de ser a Irlanda, não havia muita distração. Nós muitas vezes apenas lemos muito ou nos concentramos em nossas próprias coisas. Nessas viagens, você poderia se concentrar e ler ainda mais. E, honestamente, as lembranças mais vivas que eu tenho na maioria dessas viagens – não vão ver o tal e tal ou tal e tal – são como livros específicos que eu leio. Lembro-me de carregar o carro e a caravana, que são montes de livros. E você teria essas longas viagens, como oito horas, 10 horas e apenas lendo no carro todo o caminho.

Fabio Bettamio Vivone: Enquanto ouço suas histórias e mais sobre sua infância e muito mais, muitas das quais são novas para mim, estou simultaneamente olhando para uma página em seu site, patrickcollison.com/advice. E isso pode não se aplicar a todos na minha audiência. Eu acho que muitos deles se aplicam a diferentes faixas etárias. Mas começa com: “Se você tem entre 10 e 20 anos: estes são anos primos!” Então muitas pessoas vão cair fora disso. Mas eu queria tocar em alguns deles. E um é – então esses dois vão juntos. Mas um é “fazer as coisas”. E depois há um seguinte. Mas, em seguida, em seguida, apenas: “Mais amplamente, ninguém vai te ensinar a pensar por si mesmo. Uma grande fração do que as pessoas ao seu redor acreditam está enganada. Internalize isso e pratique a criação de sua própria visão de mundo.A correlação entre ele e os que estão ao seu redor não deve ser forte demais, a menos que você ache que teve sorte em suas condições iniciais. ”Ou – esta é minha língua agora – você escolhe seu ambiente como um lugar como São Francisco ou qualquer coisa que possa ser . E suponho que, mesmo assim, se a correlação for muito alta, você deve ser cuidadoso.

Então, a minha pergunta aqui vai ser um pouco sinuosa, então tenha paciência comigo. OK. Há pessoas que parecem não se importar com o que as outras pessoas pensam e desenvolvem suas próprias visões de mundo, porque elas têm uma predisposição nesse sentido, no sentido de que você pode ter um bom jogador de basquete. Existem certas habilidades que você pode trabalhar para se tornar um melhor jogador de basquete. Mas se eles disserem que você deve tentar o máximo possível para ser alto, será difícil mudar esse atributo.

Há muitas pessoas no Vale do Silício que estão em algum lugar no espectro, digamos, e podem realmente ter Asperger diagnosticável que, em alguns momentos anteriores, poderia ter sido um traço muito mal-adaptativo que teria sido um critério de seleção para remoção do vírus. O pool genético que agora está nesse novo contexto, na verdade, em alguns casos, é uma vantagem competitiva porque sua falta de visões de mundo absorventes dos outros ou a sensação de que a pressão lhes permite criar sua própria perspectiva e orientação. Então, se filtramos essas pessoas porque elas podem ser igualmente difíceis de imitar, em certo sentido, como um jogador de basquete é imitar em sua altura, há livros, documentários, abordagens,ou apenas qualquer modelo mental ou qualquer coisa que as pessoas possam usar para internalizar o pensamento por si mesmos para praticar a criação de sua própria visão de mundo? Quais são seus pensamentos?

Patrick Collison : Bem, esta é a grande questão, certo? E sim, talvez haja duas metades, heurísticas que você deveria ter e usar para quem e o que ouvir. E depois, em segundo lugar, separadamente, como você pensa por si mesmo? OK. Vou começar a enumerar algumas heurísticas ou truques específicos. Não tenho certeza se esta é uma resposta completa. Mas o primeiro é quando você vê uma pessoa esperta mantendo um ponto de vista, e especialmente mantendo fortemente um ponto de vista diferente do seu, em vez de tentar descobrir como eles estão errados – isso é valioso, mas você inevitavelmente faça isso. Seu cérebro emocional irá garantir que você faça. Tente descobrir como eles estão certos. O que é uma visão de mundo sensível em que o que eles acreditam ou o que estão dizendo realmente faz sentido? Isso não significa que eles estão certos, mas tentando descobrir se eles não são estúpidos, por que eles acreditam nisso?

E sou pessoalmente muito a favor da abertura à imigração. Eu obviamente me beneficiei disso sozinho. Eu acho que deveria haver mais no mundo. Mas acho que não podemos simplesmente dispensar as pessoas que se opõem à imigração como fanáticos nativistas. Acho que temos que fazer a pergunta e apenas tentar entender: “Bem, o que poderia ou poderia fazer com que alguém abrigasse preocupações lá?” Certo? Então essa é uma. Então, tentando descobrir que visão de mundo ajuda como essa visão faz sentido.

A segunda é – e nós falamos sobre isso no início da conversa – apenas se expondo a mais visões de mundo porque eu acho que muitas pessoas – bem, todo mundo acha mais confortável estar perto de pontos de vista que concordam com os seus próprios e modelos que acordo com o seu próprio. E então há uma busca deliberada de desconforto. E eu faço algumas dessas coisas em quem eu sigo no Twitter e o que eu leio e até com quem passo tempo. Então, tentando me certificar de que eu me exponho a pessoas que tenham perspectivas inteligentes, ponderadas e realmente muito diferentes sobre assuntos importantes.

Fabio Bettamio Vivone: Eu tenho que pausar porque isso parece muito fértil para deixar ir rapidamente. Existe alguma pessoa no Twitter que você poderia dar como exemplo? Você acabou de dizer que eles são inteligentes e atenciosos. Então você já está elogiando eles.

Patrick Collison : Sim. Certo.

Fabio Bettamio Vivone: Também poderíamos marcar e voltar a usá-lo se for difícil.

Patrick Collison : Sim. Deixe-me ver se consigo pensar em alguns. Deixe-me pensar sobre isso e voltar. Mas é uma boa pergunta. E talvez a outra heurística geral ou hábito aqui ou algo é apenas para não ficar bravo e não ficar ofendido, em que indignação e ofensa e raiva são – às vezes são úteis, é claro. Mas eu acho que eles são menos úteis do que – bem, eles são mais utilizados. Eles não são úteis tantas vezes quanto são invocados. E eu acho que, por qualquer motivo, a capacidade de não se ofender e inspecionar e tentar entender e até mesmo tentar realmente extrapolar a partir de uma ideia ou um conjunto de idéias ou uma cosmovisão sem se ofender com isso, não é algo que A razão é realmente valorizada em nossa cultura, mas eu acho que é realmente super importante. Como já foi dito, você pode executar uma ideia em emulação na sua cabeça – em computadores,as pessoas falam sobre isso executando VMs.

AWS: Você faz o upload do seu software, seu código. Eles o executam em seus servidores, mas o executam em emulação e em uma pequena caixa de proteção para se certificar de que ele não pode invadir e afetar os aplicativos de outros usuários. E da mesma forma, você pode executar uma ideia e examiná-la, inspecioná-la e seguir suas conseqüências sem que ela escorra pelo resto do cérebro e infecte toda a sua visão de mundo? E eu acho que a capacidade de fazer isso sem ficar com raiva ou se ofender é realmente super poderosa, porque se você puder fazer isso, você pode se dar ao luxo de – de certo modo, ser menos cuidadoso com as idéias que inspeciona e analisa. E assim você pode apenas – você pode ser muito mais abrangente e abrangente. E depois –

Fabio Bettamio Vivone: Existe alguma pessoa em sua vida ou que você está ciente de você particularmente respeito por ser bom em fazer isso, fazendo isso significando ser emocionalmente não reativo a pontos de vista opostos? E devo dizer também, estou olhando para seus seguidores no Twitter que as pessoas podem encontrar no patrickc . Essa é sua conta. E eu só quero dar um exemplo de dois. Contraste. Então você tem um HarshSikka , SIKKA. Bio: Aplicando restrições biológicas à construção de sistemas inteligentes, robustos e generalizáveis ​​@Harvard @ GeorgiaTech @ UCSanDiego ao lado de @RelloAlmighty , Almighty Rello . E bio é, ” Almight Rello Da Hustler Diga olá ao bandido Eles dizem que eu sou um cara mau … ”Então esses são um – muitos professores, muitos pesquisadores. Além disso, aqui está um amigo meu que você segue, Graham Duncan. Cara muito interessante.

Patrick Collison : Ah sim. Certo. Sim. Ele é incrível. Eu fiz uma lista de algumas pessoas que eu sigo em patrickcollison.com/people. E eu não diria que todos eles são excelentes nisso, não se ofendendo e tentando encontrar o melhor em alguma idéia particular ou tentando encontrar qualquer verdade nela. Mas eu diria que, em geral, eles são.

Fabio Bettamio Vivone: E porque é que quando vejo algumas das suas mensagens –

Patrick Collison : Eu também tenho uma lista no Twitter chamada “Reading”, que é basicamente a mesma lista, mas um formato fácil de seguir. E assim qualquer um pode seguir essa lista. E eu acho que, na verdade, um número razoável de pessoas agora faz.

Fabio Bettamio Vivone: E você parece, seja lendo ou pessoas, tem um interesse intenso em – estou olhando para o seu patrickcollison.com/people agora. Sim, você tem algum ótimo – John Arnold é definitivamente vale a pena conferir para um monte de gente que não vai reconhecer esse nome. Claro, Stewart Brand. Sim, muitas pessoas boas nessa lista. Então eu encorajo as pessoas a verificar isso. Mas voltando a um nome que apareceu quando eu estava olhando na sua conta do Twitter, que eu acho que você também compartilhou recentemente: Pseudoerasmus .

Então, história econômica e economia do desenvolvimento. Este feed não contém eventos atuais, notícias políticas, cultura e nenhuma história de pensamento econômico. Por que você parece tão interessado em economia, progresso econômico? Em alguns casos, a história econômica certamente pode parecer muito específica. Mas eu suspeito que há muito mais nisso, a repressão trabalhista na divergência indo-japonesa é o pin Tweet por pseudoerasmus . Por que ler muito desse tipo de coisa?

Patrick Collison : Porque é tão importante que, sem dúvida, a coisa mais importante sobre nossas vidas em comparação com outras vidas vividas na história humana é que temos a imensa sorte de ter nascido em sociedades ricas. E isso teve tantas conseqüências em nossas vidas, certo? Isso significa que nossos pais são muito mais propensos a estar vivos. Nossos irmãos são muito mais propensos a estar vivos. Nós começamos a trabalhar em coisas que achamos muito mais interessantes do que cultivar no campo ou procurar por arbustos. Isso significa que estamos expostos a um quadro mais completo da variedade, complexidade e material fascinante do mundo. Eu não preciso obviamente enumerar tudo isso, mas é surpreendente comparado a todos os humanos que já viveram, o quão incrivelmente sortudos nós somos. E novamente, essa sorte é que nascemos em uma sociedade rica.E então eu acho que uma das questões morais mais urgentes e importantes é por que todo mundo não consegue fazer isso?

E como podemos mudar o mundo de tal forma que mais pessoas façam? Na semana passada, eu estava na África. Eu estava em países como o Senegal e a Etiópia e Ruanda. E esses países são obviamente muito menos ricos que os EUA. E as pessoas lá têm muito menos oportunidades. E suas vidas são muito menos confortáveis. E então eu acho que há uma questão moral real. O que podemos fazer para colocá-los em pé de igualdade com a gente? E, de fato, como podemos elevar a linha de água para todos nós de tal forma que, enquanto nossas vidas são incríveis em comparação com as pessoas que viveram antes de nós, ainda há toneladas de coisas terríveis que acontecem. Pessoas morrem de câncer.

E as pessoas morrem de morte causada pela poluição. E enquanto algumas pessoas na sociedade hoje recebem educação fantástica e têm a boa sorte de ter grandes colegas e trabalho significativo, muitas pessoas não, etc., etc. E então eu vejo a economia e a história econômica como sendo realmente uma espécie de antropologia moral e análise cultural e análise estrutural de “Como podemos resolver isso centralmente, de forma fundamental, essa questão que realmente toma primazia?”

Fabio Bettamio Vivone: Eu quero diluir isso um pouquinho e cavar isso porque é algo sobre o qual eu pensei muito sem nenhuma conclusão concreta. E eu pulei um pouco. E eu vou explicar o que quero dizer com isso. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer, mas darei algumas informações sobre minha experiência pessoal, é se estamos usando um termo como progresso econômico ou prosperidade econômica, quais são as partes componentes que têm os maiores benefícios e o menor número de efeitos colaterais. E a razão pela qual eu frase assim é que também passei algum tempo na África, não em – certamente duvido em tantos países quanto você. Mas passei algum tempo no Quênia e passei algum tempo na Etiópia. E a Etiópia estava principalmente no Tigray região em algumas áreas muito, muito pobres. E eu estava conversando com muitas das pessoas com as quais interagíamos, aqueles que falavam inglês ou aqueles com quem eu podia me comunicar por meio de um tradutor.

E uma coisa que me impressionou na Etiópia foi o quanto as pessoas sorriam. Agora, isso não significa que eles não precisem de água potável. Isso não significa que eles não se beneficiariam de calçados em alguns casos. Há todo tipo de conforto e necessidades, além de infra-estrutura, que quase certamente teria vantagens e benefícios tremendos, com pouquíssimas possibilidades ruins. E eu estava conversando com algumas pessoas que viviam em Tigray sobre como os etíopes pareciam ser felizes. E eu ouvi em várias ocasiões – não foi apenas uma, estas foram em locais diferentes – as pessoas dizem: “Oh, sim. As pessoas estão muito felizes até conseguirem TV.

E eu perguntei por que isso aconteceu. E eles disseram: “Bem, assim que chegarmos à TV, nós -” eles não usaram exatamente essas palavras, mas na verdade, “Uma vez podemos ver os Kardashians e todas as coisas incríveis e brinquedos e carros e opções de moda que todos essas outras pessoas, ficamos insatisfeitos com o local onde estamos e o que temos. ”Então isso ficou comigo. E eu não tive uma resolução para isso necessariamente. Mas como você pensa em quais componentes você está tentando resolver ou otimizar?

Patrick Collison : Certo. Então eu acho que a felicidade é certamente uma medida complicada. E como você diz, essa versão sociológica comparativa disso – e o fenômeno é visto onde até certo ponto – há outra maneira de dizer o que você acabou de aludir, que é que a felicidade que você tem com o seu nível de riqueza é uma função do riqueza daqueles ao seu redor. E assim, se você descobrir sobre pessoas que estão acima de você em alguma tabela de renda, isso pode realmente deprimir um pouco sua felicidade. No entanto, também é bastante robusto o caso de que existem algumas coisas que são apenas insumos absolutos para a felicidade. E sua saúde ou dor crônica ou se seus filhos morrem ou não ou o que for, isso realmente importa. E no exemplo da Etiópia, enquanto por um lado, eu acho, como eu acho que você viu, éNão é como se este fosse um país onde todos estão em uma profundidade perpétua de desespero, ele está na metade inferior das pesquisas de felicidade global.

E, na verdade, Max Roser tem isso – ele faz muita visualização de dados em torno da economia do desenvolvimento. E ele tem essa maravilhosa visualização, essa trama dispersa de felicidade contra a renda per capita. E com certeza, o que você vê é que certamente não é uma correlação perfeita. Há todos esses outros fatores, talvez efeitos culturais, ou essas questões comparativas, e assim por diante. Mas, de um modo geral, a correlação é muito, muito forte. E então eu acho que outra versão da complexidade que você está obtendo é quando você olha para essas comparações intertemporais , quando você olha para trás, como eles se declararam felizes Há 60 anos, obviamente, eles tinham resultados de saúde inferiores ou não tinham tantas opções de lazer, nem podiam viajar tanto ou o que quer que fosse.

Então, suas vidas em algum nível objetivo eram piores, mas suas pontuações de felicidade não são tão ruins porque, em algum nível, eles não sabiam o que estavam perdendo. Mas vejo que, como mais é algo que é complicado em pesquisas de felicidade do que algo sobre o bem-estar humano fundamental, se eu – o fato de nossa linha de base mudar à medida que percebemos que melhor é possível não significa que os ganhos sejam ilusórios. E se metade dos meus filhos morresse, mas eu ainda me considerava muito feliz porque eu nem percebi que não ter isso acontecer era uma opção, de modo que quando esse problema fosse resolvido, meu nível de auto-relato não mudaria Por mais que me ajustei ao novo normal, não acho que isso signifique que esse ganho, essa melhoria não seja muito, muito real.

Fabio Bettamio Vivone: Ah, claro. Totalmente. E eu era –

Patrick Collison : Não é isso que você está dizendo. Eu sei. O ponto principal que você está fazendo sobre as complexidades de ter uma pesquisa que acho que é 100% correto.

Fabio Bettamio Vivone: Sim, é muito, muito escorregadio.

Patrick Collison : Sim. Na verdade, Scott Alexander, Slate Star Codex, tem uma boa postagem no blog sobre a dificuldade dessas pesquisas de felicidade, onde acho que a mensagem principal e os dados deles estão corretos. Mas muitas interpretações e comparações específicas que você vai fazer são um pouco problemáticas.

Fabio Bettamio Vivone: Oh sim. Absolutamente. Eu não quero criticar todas as ciências sociais ou qualquer coisa assim. Mas muito disso fica muito confuso. E é tão altamente multivariado quando você está tentando avaliar algo assim em campo que mesmo as definições pelas quais as enquetes ou pesquisas estão sendo conduzidas são muito, muito subjetivas. E eu estava olhando para uma recente National Geographic – Eu suponho que eu chamaria isso de pesquisa. Foi razoavelmente bem construído a partir do que posso dizer para tentar avaliar os lugares mais felizes da Terra. E o que eu achei impressionante não foi necessariamente de alguns dos pioneiros, embora eu achasse o quão diferente eles eram – interessante no sentido de que você tem, digamos, Dinamarca, Cingapura – o que é particularmente interessante porque é tão novo em muitos aspectos. Foi uma espécie de grande experiência – e na Costa Rica. Lugares muito diferentes.

Mas o que eu achei impressionante foi que o Butão, que é falado o tempo todo como entre, por falta de um termo melhor, hippie, círculos new age como sendo muito avançado porque eles se concentraram em – o que foi? Felicidade nacional bruta em vez de PIB – é, de fato, um dos lugares mais infelizes e que algo como felicidade nacional bruta pode ser usado como: “Não olhe para essa coisa na sua frente. Olhe aqui porque estamos nos concentrando nisso. ”Ele pode ser usado como um fator de distração das coisas que são, na verdade, quantificadamente ruins. Então tem isso.

O que você encontrou – então falamos sobre certos aspectos da ampla divergência de prosperidade econômica em todo o mundo. Minha pergunta seria então o que? Quais são as alavancas para puxar? O que realmente importa? Há muita gente desperdiçando muita atenção e energia tentando consertar isso de mil maneiras, 900 das quais provavelmente não serão muito. Quais são as alavancas de Arquimedes na situação como esta?

Patrick Collison : Bem, a primeira coisa que eu diria é que eu acho que a pergunta que você acabou de fazer é a grande questão com a qual todos nós devemos estar obcecados. Eu acho que você deveria perguntar a todos os convidados sobre isso. Eu acho que as pessoas em posições de influência ou onde elas podem ter um grande impacto, elas deveriam estar obcecadas com isso. É uma questão de verdadeira importância moral. Eu não acho que haverá balas de prata e panacéias. Obviamente, Stripe é um ferro no fogo, onde com o Stripe, esperamos moldar a nossa missão de aumentar o PIB da Internet, muito diretamente crescimento econômico. E em algum nível, isso soa bem misterioso. Mas acho que existem muitas outras empresas que estão estruturando sua missão em relação ao PIB. Mas isso realmente nos leva de volta a essa ideia de que estamos discutindo onde eu acho que é realmente uma causa muito urgente. Eu acho que grosseiramente falando, você pode dividir isso de duas maneiras.

Na verdade, talvez de três maneiras: onde você eleva o nível dos países que estão por trás da fronteira – então mercados emergentes, países em desenvolvimento – como você os eleva para onde estamos hoje? E há esses exemplos tentadores de que isso é realmente possível até você olhar – você mencionou Cingapura. Você olha para Hong Kong, Taiwan, Coréia do Sul, até certo ponto, o Vietnã, claro, a Chin