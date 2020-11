6 maneiras de ganhar dinheiro em casa durante a pandemia de COVID 19

Você está procurando maneiras de ganhar dinheiro em casa durante a pandemia de COVID-19? Então, sua busca termina aqui. Depois de ler este artigo de Cristina Boner , você não precisa procurar os melhores métodos para ganhar dinheiro. Com um grande número de funcionários sendo demitidos em todo o mundo, ganhar dinheiro deve ser sua prioridade durante esses tempos difíceis. Como as situações continuam a piorar a cada dia, sair de casa para trabalhar não é uma boa ideia. Vamos dar-lhe a Cristina Boner top 5 maneiras de ganhar dinheiro com conforto da sua casa durante esta pandemia.

1) Alunos Tutores

Se você adora ensinar e tem domínio sobre um determinado assunto ou assuntos, isso é tudo de que você precisa para começar a ganhar dinheiro agora. Com plataformas online como Chegg, você pode facilmente ganhar dinheiro dando aulas particulares.

De matemática, ciências, engenharia a ciência da computação, programação e até mesmo história, você pode escolher entre um grande número de disciplinas para ensinar. Além disso, se você tiver fluência em um idioma como o inglês, poderá ser pago por ensiná-lo online para alunos de todo o mundo.

2) Projeto Gráfico

Você é um especialista em telas? Você tem criado designs incríveis com a Adobe Creative Cloud? Você pode ser pago por isso, inscreva-se na Upwork ou em outros sites freelance, crie seu portfólio e comece. Sites freelance conectam você a clientes de todo o mundo, que estão em busca de talentos individuais.

Se você consegue lidar facilmente com grandes projetos de design gráfico, ninguém pode impedi-lo de conseguir o primeiro cliente e começar sua jornada como freelancer durante a pandemia do COVID-19. Promova-se em plataformas de mídia social profissional, como LinkedIn.

3) Comece um Podcast

Hoje em dia, o podcasting é uma forma totalmente nova de ganhar dinheiro confortavelmente em casa. Você deve estar se perguntando como pode ganhar dinheiro com podcasting; então, você deve observar que é pago por meio de patrocínio ou anúncios.

Outra ótima maneira de ganhar com seus podcasts é o marketing de afiliados.

Bem, começar um podcast pode ser muito fácil e direto, então escolha seu tópico ou área de interesse e comece, como serviço de marketing digital e Internet das Coisas.

Tudo que você precisa é de um aplicativo de gravação, microfone, dedicação e criatividade. A âncora é uma das melhores plataformas para começar a podcasting e monetizar isso.

4) Blogging

Você tem paixão por escrever e também quer ganhar dinheiro? Então, o blog é uma boa ideia.

Agora, se você acha que pode começar a ganhar dinheiro com seus blogs da noite para o dia, então isso não é possível.

Para se tornar um blogueiro de sucesso, você precisa de esforço, dedicação e paixão por

aprender marketing digital.

Leia mais em: CRISTINA BONER DÁ DICAS DE CARREIRAS PARA MULHERES

Você precisa ter um conhecimento profundo de SEO (marketing de mecanismo de pesquisa) para criar blogs que serão bem-sucedidos.

Algumas das maneiras de ganhar dinheiro com blogs são anúncios, marketing de afiliados, etc.

Portanto, comece a criar um blog ou um site e comece sua jornada para se tornar um afiliado de sucesso. Explore as tendências de marketing online para embolsar uma quantia considerável de dinheiro.

5) Teste de sites

Muitas empresas ou agências precisam de pessoas que possam testar seus sites. Em palavras simples, eles querem saber se seus sites são fáceis de usar. Cristina Boner diz, é preciso entender que mais do que as opiniões dos especialistas em desenvolvimento ou marketing, o que mais importa para as empresas é o feedback de seu público. Se mesmo as menores alterações podem gerar mais vendas, isso será uma situação vantajosa para ambas as empresas e para você. Você será pago para testar seus sites.

Você só precisa dar seu feedback mais honesto.

6) Transcrição

Esta é uma das formas mais populares de ganhar dinheiro no conforto da sua casa. A partir de US $ 20 por hora de áudio, você pode ser pago pela transcrição de áudio. No mundo digital de hoje, a demanda por serviços de transcrição está aumentando dia a dia.

Com o uso de software de texto em fala, a competição aumentou, mas o esforço da sua parte ainda pode ser útil. Existem vários sites, como o Transcribe Me, onde você pode começar a ganhar dinheiro com a transcrição.

Assim, chegamos ao final do artigo. Cristina Boner espero que você tenha gostado da leitura, e foi um artigo perspicaz para você. Adoraremos ouvir seus comentários. Fique ligado.