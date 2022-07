Ball Digital Printing: inovação permite qualidade fotográfica e campanhas interativas em latas de alumínio

Nova tecnologia é lançada no Brasil e imprime infinidade de cores em alta resolução, aproximando marcas e consumidores

Ir ao mercado e encontrar uma lata personalizada com imagem em alta definição do seu time, ou uma edição especial com fotos variadas da sua banda favorita, por exemplo, está mais próximo de virar realidade. É o que garante a Ball Corporation, líder mundial em embalagens sustentáveis de alumínio, que anunciou a chegada da Ball Digital Printing no Brasil – tecnologia que permite impressão com qualidade fotográfica e uma infinidade de cores em latas para bebida, além de rótulos únicos e customizados. A inovação surge a partir de uma demanda do mercado de bebidas por personalização das embalagens, feita de maneira mais rápida e em menor quantidade. Com o lançamento, a Ball passa a liderar a oferta da tecnologia para empresas envasadoras que desejam ter acesso a latas com reprodução de imagens em até 600DPIs na linguagem de fotografia RGB, uma qualidade superior às estampas de 85DPIs que são tradicionais no mercado hoje.

A lata para bebida de alumínio existe há pouco mais de três décadas na América do Sul, desempenhando um importante papel na comunicação de campanhas de marketing junto às principais marcas de bebidas. Embora hoje ela seja a única embalagem com rótulo 360º e que já permite interação com os consumidores, agora, de fato, é possível falar em uma nova era para a indústria de embalagens. “A Ball Digital Printing eleva nossa capacidade de comunicação a patamares ainda maiores, deixando definitivamente de ser um recipiente que transporta o líquido para consolidar-se como um veículo de comunicação premium, capaz de entregar novas experiências aos consumidores já na gôndola”, garante Hugo Magalhães, Diretor de Marketing e Novos Negócios para a Ball América do Sul.

Enquanto a impressão tradicional de latas parte da combinação de cinco cores, além do branco, a Ball Digital Printing revoluciona o mercado por possibilitar que as empresas de bebidas traduzam campanhas complexas usufruindo de uma infinidade de cores, que traz realismo e pluralidade para a embalagem. O resultado disso é uma lata sustentável de alumínio, com qualidade fotográfica na palma da mão do consumidor que procura por conveniência e exclusividade de consumo.

Outra grande vantagem é flexibilidade: desde a possibilidade de produzir lotes menores, até em um mesmo lançamento ter latas completamente diferentes umas das outras, a Ball Digital Printing vai permitir, por exemplo, que marcas façam ações relacionadas a campanhas no Metaverso e com NFTs. “Os produtores de bebidas poderão desenvolver latas para ocasiões especiais que atendam às necessidades dos seus principais clientes, como, por exemplo, uma água em lata com a marca de uma grande rede hoteleira, um vinho em lata de um renomado restaurante ou até mesmo uma cerveja especialmente desenvolvida para uma turnê de uma famosa banda no país. Com a nova tecnologia, a lata pode se tornar ainda mais a protagonista das campanhas de comunicação, aproximando marca e consumidor”, comenta Hugo. “As possibilidades se tornam infinitas – com a latinha da sua bebida favorita se tornando um ingresso para shows no Metaverso, ou então uma obra de arte exclusiva em mãos de colecionadores, por exemplo”, completa.

A Ball Digital Printing nasce lado a lado ao Can Experience, centro de design de latas mais completo do mundo, localizado na unidade da Ball em Jacareí (SP), no Vale do Paraíba – mesma região que abriga a sede da Ball na América do Sul. A tecnologia pretende atender clientes em todo o Brasil. Com o país como berço do lançamento, a expectativa da empresa é, posteriormente, escalonar a inovação e expandir a novidade para outras regiões.

A Ball fornece soluções inovadoras e sustentáveis de embalagens de alumínio para clientes de bebidas, cuidados pessoais e produtos domésticos, bem como aeroespacial e outras tecnologias e serviços. A companhia e suas subsidiárias empregam 24.300 pessoas em todo o mundo e registraram vendas líquidas de US$ 13,8 bilhões em 2021. Na América do Sul, a empresa conta com 15 fábricas, distribuídas entre Brasil, Chile, Argentina e Paraguai. Para mais informações, acesse www.ball.com e siga o VADELATA – movimento em prol da lata de alumínio, a embalagem mais amiga do meio ambiente – no Instagram e no Facebook.