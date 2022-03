Como melhorar sua comunicação com o cliente

A comunicação com o cliente é uma das principais etapas para qualquer empresa que deseja aumentar suas vendas de cobertura metálica, por exemplo, bem como continuar sua atividade, com chance de crescimento para um futuro próximo.

É importante reforçar, inclusive, que o atendimento é parte fundamental das vendas, o que torna o diálogo muito importante.

Embora muitos profissionais e empreendedores ainda se foquem exclusivamente no produto ou serviço que estão oferecendo, é preciso entender que o mercado mudou, e com isso novas maneiras de negociar estão surgindo.

Com o processo conhecido como transformação digital, que trouxe uma série de recursos tecnológicos para a população em geral, os padrões dos consumidores mudaram, e hoje o perfil de um cliente de uma empresa de drenagem, por exemplo, é mais próximo da marca.

A necessidade de informações e interações mais efetivas é gigantesca, o que cria uma estrutura de qualidade para esse tipo de atendimento e aumenta suas possibilidades, entendendo o quanto a comunicação é eficiente no processo de vendas.

Não que a qualidade do item oferecido possa ser deixada de lado. A verdade é que muitas novas empresas que oferecem produtos ou serviços de qualidade estão surgindo no mercado, então além dessa preocupação, você precisa saber se destacar e puxar os clientes para sua empresa.

Dessa maneira, você atrai a atenção de um público maior, e pode a longo prazo, até mesmo, conseguir fidelizar esse público, garantindo uma estrutura mais adequada e duradoura de atendimento e aumentando consideravelmente seu faturamento.

Muitas empresas ainda não sabem por onde começar com relação a esse tipo de estratégia, e por isso é muito importante avaliar toda a sua estrutura no momento para identificar se ela está adequada para lidar com um atendimento mais efetivo.

Caso contrário, é importante que você comece a se reestruturar e adotar medidas que ajudem no funcionamento desse tipo de interação, treinando e qualificando sua equipe para prestar um atendimento de qualidade nas vendas de laje de protensão, por exemplo.

Otimizando sua comunicação: veja como

Agora que você compreendeu um pouco melhor a importância da comunicação na atualidade, é preciso pensar em maneiras de otimizar esse tipo de ação em sua empresa. A maioria das companhias possui um setor de atendimento, mas nem sempre ele é tão funcional.

Por isso, é preciso verificar uma série de fatores que mostram o quanto você consegue trabalhar com qualidade, otimizando sua comunicação e tornando muito mais fácil dialogar com os consumidores e mesmo internamente.

Vale lembrar que cada empresa é única, e tem suas próprias maneiras de se comunicar. Por isso, uma dica pode não servir da mesma maneira para duas companhias diferentes, ainda que ambas estejam no mesmo segmento de atuação, como a administração de condomínios.

Adaptar estas informações a sua realidade é a melhor maneira de conseguir uma estrutura adequada, possibilitando estas ações de maneira mais expressiva e garantindo um atendimento de qualidade em todas as etapas desse tipo de ação. Vamos às dicas:

1 – Conhecendo seus clientes

O primeiro passo para você conseguir uma comunicação mais efetiva com o público é saber para quem você está falando. Entender o público de sua empresa é o primeiro passo para uma série de ações.

O público-alvo é o grupo de pessoas com gostos e interesses em comum, que possuem uma propensão maior a consumir em seu estabelecimento. Eles serão a base para as informações que você utilizará ao criar uma forma de se comunicar adequadamente.

Cada grupo de pessoas possui suas próprias peculiaridades, e agir de maneira incorreta pode desfazer o interesse que um consumidor tem sobre sua companhia de acompanhamento de obras, por exemplo.

Por isso, é importante que você saiba como aplicar corretamente esse tipo de ação para estruturar melhor suas ações.

Algumas pessoas preferem uma comunicação mais formal e séria, com linguajar mais técnico e rebuscado. Outras, entretanto, preferem uma linguagem informal e divertida, que usa gírias e maneirismos para se aproximar do diálogo.

Seu público-alvo será um importante guia de utilização para esse tipo de informação, conseguindo apresentar resultados importantes dentro de sua estrutura. Para conseguir ainda mais detalhes, o uso de personas é essencial.

Uma persona é criada com base no público-alvo e nas transações que a empresa já realizou, tornando-a muito mais próximo de uma pessoa real em questão de interesses e informações, permitindo que você segmente ainda mais o público.

Assim, você pode fazer questionamentos diversos para a persona sobre suas estratégias de comunicação, e avaliá-la para conseguir um espaço ainda melhor nesse tipo de interação para sua distribuidora de baterias, ou empresa de qualquer outro ramo.

2 – Marketing de relacionamento

O marketing de relacionamento é uma das principais estratégias de marketing digital da atualidade. A maioria dos consumidores hoje não quer simplesmente comprar um produto e deixar a empresa de lado, ela quer conhecer mais e entender melhor suas necessidades.

O marketing de relacionamento aproxima os consumidores da marca, retendo-os e tornando-os fãs da empresa em questão, gerando uma identificação maior e ampliando a possibilidade de comunicação entre cliente e empresa.

Para conseguir realizar esse tipo de estratégia, entretanto, você precisa conhecer muito bem os consumidores que já estão em negociação com você, e para isso é preciso guardar o banco de dados com as informações cedidas por eles.

Dessa maneira, você consegue criar uma estrutura mais personalizada, trabalhando para que o consumidor se sinta uma peça importante da relação. Quanto mais único o cliente se sentir, maior será o interesse dele em continuar negociando com a sua empresa de pintura de fachada, por exemplo.

Além disso, é muito importante ouvir o que o consumidor tem a dizer. O marketing de relacionamento abre um espaço maior para feedback, que pode ser fundamental para você conseguir um crescimento maior com sua companhia.

Ouvir o que os consumidores têm a dizer é um passo importante, mas não o único necessário. Você deve ter em mente que a ação é tão importante quanto. Seus consumidores devem ser capazes de enxergar as mudanças acontecendo, para que suas opiniões sejam valorizadas.

3 – Conhecimento próprio

Para que todas as ações de comunicação funcionem corretamente, você precisa saber do que está falando. Por isso, é importante que todos os colaboradores que trabalham em atendimento ou que se comunicam com parceiros e fornecedores conheçam bem a empresa.

Demonstrar desconhecimento é uma prova de amadorismo, e tira a confiança de seus consumidores, diminuindo o impacto que estas pessoas podem gerar ao comprar seus produtos ou serviços, como instalação de energia elétrica.

Por conta disso, é muito importante que você faça constantes treinamentos e ajude no desenvolvimento pessoal de seus colaboradores, tornando-os verdadeiros especialistas no material que você tem a oferecer.

Quanto mais você otimiza estas ações, maior é o impacto em seus negócios. É fundamental que qualquer colaborador tenha alguns pontos quando estiver se comunicando, como:

Clareza no diálogo;

Simplicidade;

Objetividade;

Certeza de suas falas.

Dessa maneira, você consegue trabalhar adequadamente a comunicação e garante que ela fluirá de forma efetiva, alcançando de fato o consumidor que está interessado em comprar seus produtos ou serviços.

4 – Comunicação direta

O mundo vive uma era de informação constante. A maioria das pessoas passa o tempo todo buscando informações relevantes e deseja rapidez nas informações. Por isso, é importante evitar muitos floreios quando estiver em diálogo com o consumidor.

Isso não significa que você deve ser grosso ou distante. Mas as pessoas buscam respostas rápidas e curtas, que indiquem um interesse real em resolver a situação do consumidor, independente do canal que ele escolheu para esse tipo de diálogo.

Evite muitos mistérios e introduções longas, assim como frases que possam parecer ambíguas no conteúdo. Esse tipo de ação acaba se tornando um problema a partir do momento que atrapalham a recepção da mensagem efetivamente.

O cliente pode acabar ficando mais confuso do que com certeza do que está fazendo, o que pode gerar a longo prazo até mesmo desistências, impactando diretamente o faturamento de sua companhia.

Ter uma comunicação mais objetiva ajuda a mostrar ao consumidor que o tempo dele é valorizado, e que você realmente quer resolver a situação em que ele está inserido.

Esse tipo de ação mostra um profissionalismo maior do ponto de vista empresarial, possibilitando uma comunicação muito mais expressiva.

Considerações finais

Ter uma boa comunicação com seus consumidores é um dos principais meios de aumentar suas capacidades de produção, ampliando a possibilidade de vender novos produtos ou serviços e apresentar seu material para mais pessoas.

Por isso, é importante que você consiga aplicar esse tipo de informação com sabedoria, possibilitando uma ação mais direta e assertiva com relação ao diálogo entre consumidor e marca.

Quanto mais você consegue trabalhar estes recursos, maiores são as chances de sua empresa se tornar um destaque dentro do segmento em que atua, ampliando suas oportunidades de vendas e até mesmo de crescimento.

Esse texto foi originalmente desenvolvido pela equipe do blog Guia de Investimento, onde você pode encontrar centenas de conteúdos informativos sobre diversos segmentos.

Imagem de Sue Styles por Pixabay