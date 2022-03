Saiba como escolher entre óculos de grau ou lentes de contato

De acordo com o censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cerca de 35 milhões de brasileiros possuem algum tipo de problema na visão. Entre os principais problemas estão casos como miopia, astigmatismo, hipermetropia e até vista cansada.

Por isso, todos esses brasileiros precisam escolher entre utilizar óculos de grau, lentes corretivas ou alternar entre ambos, o que é uma boa escolha também. No entanto, não existe uma resposta padrão para escolher entre óculos de grau ou lentes de contato.

Essa resposta depende de sua preferência, do seu estilo de vida e da recomendação do oftalmologista. Por isso, entenda mais sobre como escolher entre óculos de grau ou lentes de contato.

1. Óculos de grau

Os óculos apresentam muito mais variedade na função de correção da vista. Você pode escolher o modelo e há características únicas como lentes contra riscos, lentes com antirreflexos e até lentes que filtram raios solares e luz azul emitida por telas que são danosas para sua visão, causando mais segurança para seus olhos.

Atualmente, já é possível encontrar óculos bem mais confortáveis e de acordo com seu estilo. A escolha de seus óculos dependerá muito do seu orçamento, da sua preferência e do seu problema de visão.

Um dos melhores benefícios de escolher óculos de grau é a variação de armações e lentes, que podem tornar você ainda mais estiloso e bonito. No entanto, é interessante procurar um tipo de óculos adequado para seu estilo de rosto.

Ainda mais, o conforto da armação em seu rosto depende de um bom encaixe com seu estilo de rosto, seja oval, quadrado, em forma de diamante ou redondo. Por isso, escolha óculos de boa qualidade, com possibilidades variadas de manutenção e ajustes. Isso irá influenciar no conforto e na durabilidade dos óculos de grau, dois fatores importantes na hora de comprar e utilizar seus óculos.

Outro fator importante na hora de escolher uma armação confortável é sobre como é o apoio nasal dos óculos. Os óculos precisam de uma armação com uma ponte nasal, para deixar seu uso mais confortável.

2. Lentes de contato

De modo resumido, existem dois tipos de lentes de contato: lentes rígidas e lentes gelatinosas.

As lentes rígidas são mais recomendadas para altos graus de problemas na visão. As lentes rígidas são firmes, resistentes a bactérias e muito duradouras. No entanto, elas podem incomodar você, tanto na adaptação quanto em uso prolongado.

Já as lentes gelatinosas costumam oferecer mais conforto, sendo mais finas que as lentes rígidas. Elas são recomendadas para graus menores e permitem mais passagem de oxigênio.

Ainda existe uma terceira opção, que são as lentes tóricas. Elas podem ser compradas tanto como gelatinosas quanto rígidas e apresentam curvaturas em alguns pontos, sendo muito recomendadas para astigmatismo.

Ao utilizar lentes de contato, não dá para notar em seu rosto, diferente dos óculos de grau. Você fica mais livre para fazer exercícios físicos, usar maquiagem e deixar o rosto livre em eventos sociais.

No entanto, o conforto das lentes de contato é um tema polêmico. Existem pessoas que se acostumam logo de início com lentes de contato e outras que não conseguem se adaptar. A recomendação é de seguir as orientações de seu oftalmologista para se acostumar com as lentes de contato.

Com mais tempo de uso, é mais fácil se adaptar às lentes de contato. No entanto, é bom testá-las antes de comprar ou seguir as orientações de seu especialista.

Além disso, lentes de contato são boas opções para finalidades estéticas, como mudar a cor dos olhos. Atualmente, as cores das lentes coloridas estão mais naturais. Não esqueça que o tom final é afetado pelas cores originais de seus olhos.

Para encontrar lentes de contato de qualidade, basta pesquisar no Google por “lente com grau valor”.

Conclusão

Não há uma resposta certa sobre escolher entre lentes de contato ou óculos de grau. Tudo vai depender de sua escolha e da recomendação do oftalmologista. Portanto, antes de sair com uma receita do consultório, converse com seu médico sobre sua preferência.

Ele pode dar dicas valiosas para você não ficar mais na dúvida e escolher de uma vez. Ainda há uma terceira opção, que é alternar entre óculos de grau e lentes de contato. Isso pode ser um pouco mais salgado para seu bolso, mas também tem muitas vantagens.

Imagem de Felix Wolf por Pixabay