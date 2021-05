Aparelho transparente vira febre no país. Entenda o que é

A ideia de ir ao dentista é algo que temos bastante em nossa infância e adolescência, quando nossos dentes ainda estão em formação e assim sendo a idade perfeita para prestarmos atenção neles, mas quando ficamos mais velhos precisamos ainda pensar na nossa saúde bucal.

Pessoas mais velhas acabam por ter maior resistência por uso de aparelho ortodôntico, com a falsa afirmativa que é um tratamento para pessoas mais jovens. A medicina ortodôntica vem evoluindo nos últimos anos e com isso novos aparelhos surgiram.

A febre no momento são os aparelhos invisíveis. Nesse texto iremos te explicar as principais características desse tratamento ortodôntico e citar alguns outros procedimentos também discretos

Primeiramente, o que é um aparelho transparente?

São aparelhos parecidos com os tradicionais, a principal diferença está nas peças que são coladas aos dentes, que são feitas em um material transparente, chamados de porcelana monocristalina, material mais durável, resistente e que não irá ficar amarelo com o tempo, assim tornando seu uso mais discreto quando se comparado aos metálicos.

Mas e quando seu uso é realmente indicado?

Quando que os aparelhos transparentes são indicados?

Como já foi dito, seu uso é igual o de um metálico, e por isso ele é indicado para os mesmos tratamentos do que os tradicionais, como exemplos o alinhamento dentário, a correção de diastemas, o tratamento de mordida aberta, cruzada, profunda e o alinhamento mandibular. Sendo realmente mais indicados em casos de pessoas que pensam bastante em sua estética e querem usar algo mais discreto no dia a dia, como por exemplo atores e apresentadores de televisão. Mas eles têm algum real benefício, comparados com os tradicionais?

Quais os principais benéficos dos aparelhos transparentes

Além de serem mais escondidos, ajudando pessoas mais velhas que não se sentem bem usando aparelhos, temos outros exemplos que mostram os benefícios desse tipo de aparelho, como serem mais resistentes, não quebrando fácil aos mastigas, também como já mencionado, por conta do material de porcelana que ele é fabricado, não ficam amarelos com o tempo.

Após explicar sobre os aparelhos ortodônticos transparentes, é importante citar alguns outros procedimentos discretos.

Conheça outros aparelhos ortodônticos discretos

Aparelho invisível

Sendo muitas vezes confundidos com os transparentes, na verdade são de estrutura totalmente diferentes dos tradicionais, sendo removíveis, feitos à base de acetato e moldados a partir de estudos da arcada dentária do paciente, assim ficando quase invisíveis no dia a dia.

Uma das vantagens é que como esse tipo de aparelho é feito a com base em estudos e tecnologia, é possível utilizando software que simula as etapas da movimentação dentaria, e assim tendo desde o inicio do procedimento uma visualização de como será no final.

Aparelho autoligado

Já esses são parecidos com os tradicionais metálicos, mas assim como os transparentes, também tem sua opção com materiais discretos. A diferença desse tipo de aparelho, está em suas bráquetas que são auto ligadas e não utilizam as tradicionais borrachinhas, e sim um tipo de tampa para prender os fios de metal, assim trazendo algumas vantagens como um tratamento mais rápido e mais higiene bucal.

Aparelho lingual

Sendo um dos tratamentos mais discretos, pela sua vantagem de ser fixado atrás dos dentes, ou seja, mesmo tendo o fio metálico, ele ficará sempre escondido, assim facilitando visualizar as diferenças durante o procedimento e provocando uma melhor higienização bucal. Outra vantagem é para atletas, já que esse tipo de procedimento diminui ferimentos que poderiam ter por conta de contatos durante o esporte.

Conclusão

Após explicar sobre o tratamento com aparelho transparente, e citar outros tratamentos discretos, é importante dizer que a indicação e escolha de qual será o melhor aparelho para você, deve vir de um médico especialista na área.