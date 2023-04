Não é novidade que parte das pessoas em todo o mundo gasta a maioria do seu tempo usando o celular, seja em suas redes sociais, assistindo vídeo, etc. mas, e se eu falar que existe a possibilidade de como ganhar dinheiro na internet pelo celular?

Muita gente, certamente, nem imagina que isso é possível, assim como existem pessoas que já conseguem ter uma grana extra dessa forma.

Para te ajudar a entender melhor como ganhar dinheiro na internet pelo celular e conseguir ganhar uma renda extra, detalhamos este assunto a seguir!

Como ganhar dinheiro na internet pelo celular: as melhores formas

Usando apenas o seu celular, é possível encontrar uma variedade de oportunidades de trabalho boas, como as vagas de emprego para jovem aprendiz Curitiba, e assim ganhar dinheiro na internet. Mas, visando te ajudar nesse sentido, listamos a seguir as melhores táticas para você criar uma fonte de renda com o seu celular.

Aplicativos de cashback

Cashback é muito usado para receber de volta parte do que você gastou em compras e cresceu recentemente conforme aumentou as vendas online. Existem várias empresas bem conhecidas neste espaço, como PicPay, Méliuz e Cashback World.

Enquanto algumas plataformas de cashback centralizam suas campanhas em plataformas online – como a Cupomania – a maioria dessas empresas conta com seus próprios aplicativos que possibilitam o recebimento de parte dos seus gastos de volta.

Alguns desses aplicativos costumam ter recursos relacionados a pagamentos, como o PicPay.

O uso regular e a criação de códigos com descontos, trarão como resultado a obtenção de créditos que você pode resgatar em novos pagamentos.

O aplicativo no site do Méliuz é dedicado à busca de cupons de desconto, além de possibilitar o uso de códigos promocionais para cashback.

TikTok

O conhecido aplicativo de vídeos curtos, muito famoso por suas “dancinhas”, te oferece a possibilidade de ganhar uma grana extra. Segundo a plataforma, o bônus do TikTok é o primeiro passo que você pode dar e atualmente rende até R$ 200,00.

Uma das melhores formas de ganhar dinheiro, é enviar o convite da plataforma para que seus contatos e amigos façam uma conta usando o seu código. Assim, você passa a ganhar dinheiro com base em quanto tempo e quantos dias aquela pessoa assiste aos vídeos na plataforma. Em outras palavras, quanto mais gente você traz para o app, mais você ganha.

Para isso, ao acessar o seu perfil no aplicativo TikTok, clique no ícone da “moedinha” presente no canto superior esquerdo. Em seguida, clique na opção “Convidar”. Por fim, basta enviar o link para os contatos desejados.

Você pode usar os pontos acumulados para a realização de saques em dinheiro, transferências ou até mesmo para fazer recargas de celular ou conseguir descontos em produtos de parceiros.

É importante ressaltar que os regulamentos do aplicativo estão sujeitos a alterações, inclusive para conclusão do programa de premiação. Portanto, fique atento às regras vigentes no aplicativo.

Pesquisas remuneradas

Se você busca formas de como ganhar dinheiro na internet pelo celular, mais uma opção muito interessante é responder às pesquisas online. As plataformas que atuam com a coleta de informações dos usuários buscam traçar o perfil de consumo do público-alvo para diferentes finalidades, seja para oferecer melhorias na experiência do consumidor ou lançar um produto específico.

Na maior parte dos casos, sua opinião pode ser convertida em dinheiro após responder o questionário completamente. Com isso, você pode começar a acumular pontos específicos, convertê-los em valores monetários e transferir para carteiras digitais como o PayPal. Entre os principais sites que oferecem este serviço, estão: LifePoints, Toluna, Palpito e outros.

Kwai

Considerado como concorrente direto do TikTok, o aplicativo Kwai também foca em vídeos curtos. Com ele, além de assistir a vídeos e convidar amigos para abrir uma conta, você também pode ganhar dinheiro no celular por meio do check-in diário, ou seja, entrando no app todos os dias. Portanto, se você e seus amigos concluírem os desafios semanais, receberão um bônus.

Quando acumular saldo suficiente, você pode transferi-lo para uma conta bancária ou utilizá-lo como recarga de celular. Para ter acesso às regalias, o usuário da plataforma precisa ter pelo menos 18 anos, ser brasileiro e ter um CPF válido atualizado.

Além disso, é importante frisar que o Kwai também possui regras, podendo alterar as regras a qualquer momento, alterando promoções, desafios e até mesmo valores.

Aplicativos de investimento

É possível encontrar uma série de aplicativos de investimento que possibilitam o acompanhamento de sua renda em seu telefone. Você pode escolher entre tipos variados de apps, muitos deles associados a bancos conhecidos.

Como, por exemplo, o BTG Pactual, o app Next, assim como a conta digital do Nubank. Outros ótimos apps que podemos citar: o da corretora XP Investimentos e o app oficial do Tesouro Direto.

Para usar esses aplicativos, é necessário conhecer os diferentes tipos de aplicativos financeiros, bem como a interação de cada banco com o mercado de capitais.

Por exemplo, o Tesouro Direto se trata de um investimento criado pelo Governo Federal para arrecadar dinheiro visando financiar a dívida pública, e uma aplicação direta permite que você faça esse tipo de investimento.

O aplicativo XP Investimento possibilita a simulação e seleção de aplicações. Então, além de fazer a escolha de um aplicativo, é importante analisar qual tipo de investimento atende melhor às expectativas do usuário.

Imagem de DilokaStudio no Freepik