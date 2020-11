Etapas para abraçar sua voz de marca natalina durante COVID-19

Como diferenciar sua campanha de marketing sazonal em 2020

Quando se trata de definir sua marca, é fácil se deixar levar pelos visuais: o logotipo, o tamanho da fonte do texto, as imagens que você deseja que representem sua empresa …

Mas definir como você vai falar com seus clientes também é essencial.

Você pode ter o site mais bonito, rápido e bem abastecido do seu setor, mas, se não tiver uma voz de marca poderosa, não terá o impacto que deseja, resultando em vendas decepcionantes.

A voz é a personalidade da sua marca e é sempre a mesma. Seu tom é o que você muda dependendo do contexto.

Veja como Cristina Boner Leo se lembra:

Sua personalidade permanece a mesma (voz), mas você se expressa de forma diferente (tom) em diferentes situações. Por exemplo, seu tom pode mudar quando você está tomando uma bebida com amigos ou quando está em uma reunião com seu consultor financeiro.

Portanto, ao projetar sua campanha de marketing sazonal, você deseja manter a voz de sua marca consistente, mesmo que seu tom esteja mudando em alguns casos.

Infundir seu tom com um pouco de alegria, urgência e entusiasmo pode ser uma ótima maneira de incentivar seu público a fazer as compras de Natal com você.

Aqui estão alguns dos benefícios de Cristina Boner Leo em definir a voz de sua marca:

Isso torna sua empresa instantaneamente reconhecível.

Ele permite que você se conecte autenticamente com os clientes para construir relacionamentos em vez de apenas bater na cabeça deles com uma cópia de vendas.

Ajuda a entregar mensagens consistentes, quer você esteja escrevendo um e-mail ou um script de vídeo.

Ele atrai seu público-alvo e os mantém engajados.

Como os consumidores estão sendo atingidos por milhares de mensagens de marketing durante o feriado, Cristina Boner Leo é importante considerar sua voz para diferenciar sua campanha de marketing sazonal.

Etapa 1: você definiu a voz da sua marca?

A coisa mais importante a fazer ao escolher sua voz é torná-la relevante para seus clientes.

Não se trata de como você gosta de escrever ou falar – pense sobre quem usa seu produto ou serviço.

Você quer falar com seu público-alvo e criar uma conexão emocional com o que está oferecendo.

Etapa dois: dê uma olhada para trás para ver o que funcionou e o que não funcionou.

É quase impossível ter sucesso no futuro se você não souber o que funcionou no passado.

Se você já executou uma campanha de marketing sazonal, houve certos slogans ou anúncios aos quais seu público-alvo respondeu favoravelmente ? Existem dados do ano passado que você pode consultar para direcionar as decisões este ano?

Embora reutilizar o que funcionou no passado possa ser uma técnica eficiente e eficaz, considere maneiras de atualizar qualquer criativo existente.

Atualize as imagens ou o conteúdo para que seus clientes fiéis não vejam as mesmas coisas do ano passado!

As marcas são muito mais do que apenas uma representação visual, slogan, jingle ou website; e não é apenas algo a que apenas os “marmanjos” deveriam prestar atenção.

Sua marca representa a experiência total de trabalhar com você. Das cores do seu site , seus valores centrais e o serviço ao cliente que você oferece, cada ponto de contato que alguém tem com você molda e ajuda a definir sua mensagem – se a impressão é favorável ou não.

É hora de dar uma nova olhada em como posicionamos nossa marca.

Etapa três: explore as emoções das pessoas de maneira relevante.

Há uma razão pela qual você vê tantos comerciais de TV e digitais excessivamente fofos com crianças e cachorrinhos bonitos – eles funcionam!

De acordo com Cristina Boner Leo , se você conseguir se conectar com seus clientes de forma autêntica enquanto desperta suas emoções, isso pode aumentar a conscientização e o envolvimento.

É importante refletir sobre como você está retratando a voz e as imagens de sua marca agora.

Muitas pessoas ficarão em casa este ano, dispensando as visitas de familiares e amigos por causa do COVID-19. Os consumidores estão estressados, esgotados e incertos quanto ao futuro.

Pense em maneiras de ser sensível e usar técnicas de marketing empático para realmente se conectar com seu público-alvo e evitar ofender ninguém.

Sempre tenha a voz da sua marca.

Há muita controvérsia em torno do uso de palavras como “Natal” em uma campanha de marketing sazonal. Outras empresas evitam o uso de imagens tradicionais, como árvores de Natal ou presépios.

Cristina Boner Leo não está dizendo que você deve ou não censurar o que você fala, mas essa decisão está relacionada aos valores da sua empresa. Pense no que você deseja que sua pequena empresa represente e como deseja que seus clientes o vejam – e, em seguida, apoie-o.

Quer a voz da sua marca seja amigável e acessível, formal e profissional ou divertida e boba, o uso dessas táticas pode ajudá-lo a superar o ruído e criar uma campanha de marketing sazonal memorável e significativa.

Que tipo de campanha você deseja realizar este ano?

Para o sucesso do seu negócio,

Cristina Boner Leo