ViewSonic lança nova linha de monitores portáteis

A ViewSonic Corp., provedor global líder de soluções de visualização, apresenta novos monitores portáteis de sua premiada linha de monitores. Projetados para aumentar a produtividade de quem está em movimento, o TD1655 e o VG1655 podem ser combinados com laptops e tablets, para que os usuários possam ser mais eficientes com espaço adicional na tela. Se um trabalhador remoto precisa compartilhar conteúdo ou quem viaja a negócios precisa de uma exibição adicional, os monitores portáteis da ViewSonic permitem que os usuários vejam e façam mais para obter melhores resultados.

TD1655

O TD1655 é uma tela de toque de 10 pontos com tecnologia projetiva; Proporciona uma experiência de escrita suave e natural e navegação simplificada, enquanto o VG1655 possui uma tela anti-riscos para proporcionar uma experiência visual vívida. Os dois monitores portáteis vêm com duas portas USB Tipo C, para que os usuários possam ativar rapidamente a transmissão de vídeo, áudio e dados, oferecendo até 60W de potência bidirecional.

Monitores Portateis

TD1655 Tela de toque portátil

– monitor portátil de 15,6 polegadas com capacidade de toque e resolução a 1080p (1920×1080);

– 10 pontos de toque da tecnologia projetiva para uma experiência de escrita suave e natural (inclui caneta);

– Design sem 3 molduras;

– Inclui conectores: dois USB tipo C para carregamento bidirecional e mini-HDMI;

– Menos de uma polegada de espessura (0,6 polegadas) e menos de um quilograma de peso.

VG1655 monitor portátil

– Monitor portátil de 15,6 polegadas com resolução 1080p (1920×1080);

– Menos de uma polegada de espessura (0,6 polegadas) e menos de um quilograma

de peso;

–Inclui conectores: dois USB tipo C para carregamento bidirecional e mini-HDMI;

– Base embutida para suportar a orientação vertical e horizontal;

– Inclui protetor de tela

“Os monitores portáteis da ViewSonic são perfeitos para usuários que precisam de espaço adicional na tela para serem mais eficientes em seus trabalhos”, diz Phong Phanel, gerente de marketing de produtos para displays profissionais da ViewSonic Americas. “O TD1655 e o VG1655 pesam apenas um quilograma e têm menos de uma polegada de espessura. Esses monitores portáteis ultrafinos se encaixam facilmente em qualquer bolsa, pasta ou mochila, tornando-os muito convenientes para viagens. ”

ViewSonic

”Para mais notícias e informações sobre o ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.

Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença em mais de 100 cidades em todo o mundo. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida em fornecer soluções abrangentes de hardware e software, incluindo monitores, projetores, sinalização digital, displays interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma posição forte ao oferecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e profissional, ajudando os clientes a “ver a diferença”. Para mais informações sobre a ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la.