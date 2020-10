Com dois dias de duração, edição especial do BGS Day inicia contagem regressiva para a Brasil Game Show de 2021

Nos dias em que os gamers de todo Brasil estariam curtindo presencialmente as atrações da maior feira de jogos eletrônicos da América Latina, adiada por conta da pandemia, a Brasil Game Show realiza a edição especial do BGS Day, uma superlive com dois dias de duração e muitas atrações. Em 10 e 11 de outubro, o público poderá se conectar com convidados internacionais e influenciadores, vibrar com campeonatos de eSports, acompanhar as performances dos melhores cosplayers do país, descobrir as novidades dos estúdios independentes e ainda aproveitar promoções e descontos exclusivos de empresas parceiras da BGS. O BGS Day será apresentado pela influenciadora CarolzinhaSG e por David Tavares.

BGS Day

Já estão confirmados para o terceiro BGS Day alguns dos grandes nomes da indústria mundial dos games, como Alexey Pajitnov, criador do jogo Tetris, Nolan Bushnell, criador do Atari, John Romero, desenvolvedor de Doom e Quake e Shawn Solo Fonteno, ator de GTA V. Além deles, muitas outras atrações poderão ser vistas nos canais da BGS no YouTube, Twitch, Facebook e TikTok, das 15h às 21h dos dois dias de evento, como um animado papo do influenciador Gelli Clash com desenvolvedores independentes, a participação de dubladores da Marvel e o BGS Cosplay Outback, que selecionou os 40 melhores cosplayers do Brasil.

“O terceiro BGS Day vai dar aos gamers um gostinho do que estariam presenciando na versão tradicional da Brasil Game Show. Teremos muitas atrações inéditas, novidades do mercado e entretenimento. Também abriremos a contagem regressiva para a 13ª edição da feira e vamos revelar alguns dos nomes já confirmados para a próxima edição presencial da BGS, em outubro de 2021”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.

“A resposta dos fãs tem sido excelente e superamos 1,8 milhão de visualizações. A cada nova superlive, aprimoramos a dinâmica virtual e seguiremos sempre próximos aos nossos fãs e aos jogadores brasileiros de maneira geral”, comenta Marcelo.

Gelli Clash conversa com desenvolvedores independentes

Pedro Gelli, influenciador responsável pelo canal do YouTube Gelli Clash, com 6 milhões de inscritos e cujo principal assunto do momento é o fenômeno Free Fire, vai bater um animado papo com desenvolvedores independentes: Renan Barreto, (White Vortex), criador do jogo Hidden Shelter, com lançamento previsto para o primeiro trimestre de 2021 e Glauber Dias e Yuri da Conceição (Triple Eleven), do jogo Ex Life, que deve estar disponível em novembro desse ano. Ambos poderão ser jogados em PC.

Momento SAGA

Mais uma vez, a SAGA participa do evento digital da BGS e, para essa edição especial, a maior rede de escolas de arte digital e games do Brasil, terá um quadro exclusivo com Mauro Horta e Duda Spinoza, dubladores dos heróis da Marvel, Thor e Capitão América, respectivamente.

BGS Cosplay Outback

Também durante a edição especial do BGS Day sairá o resultado do BGS Cosplay Outback. Na superlive, serão conhecidas as 40 melhores caracterizações de personagens de jogos escolhidas por votação popular e pelo júri técnico.

BGS Day terá descontos e preços especiais

Marcas parceiras do BGS Day oferecerão vantagens especiais aos fãs que acompanharem a superlive. Promoções e ofertas serão anunciadas nos canais oficiais da Brasil Game Show antes, durante e depois do evento digital. Empresas como Logitech, Razer, Redragon, Warrior, Western Digital, AMD, GamDias, Panini, OEX, Rank 1 e SAGA oferecerão descontos de até 35%.

Patrocinam o BGS Day – edição especial: Banco do Brasil, YouTube, Outback, Logitech, Intel, Disney, DXRacer, Razer, Redragon, SBT, Warrior, Western Digital, AMD, Black Falcon – MotoSpeed, GamDias, Panini, OEX, Rank 1 e SAGA.

Mais informações do BGS Day estão disponíveis em: https://www.brasilgameshow.com.br/bgs-day/

Brasil Game Show (BGS)

Sobre a BGS: A Brasil Game Show (BGS) é a maior feira de games da América Latina e uma das maiores do mundo em público e área. Realizada pela primeira vez em 2009, já recebeu mais de 2 milhões de visitantes somando todas edições e, atualmente, ocupa os pavilhões do Expo Center Norte, em São Paulo. Reúne as principais empresas do segmento, é palco dos grandes lançamentos do ano, atrai personalidades da indústria mundial de jogos eletrônicos e abre espaço para estúdios independentes. A BGS é também uma grande oportunidade de negócios que atrai investidores, empresários e profissionais do mercado de games e tem uma forte preocupação social, tendo arrecadado e doado mais de 450 toneladas de alimentos ao longo de suas 12 edições.