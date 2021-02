Louvre Hotels Group – Brazil anuncia novos diretores de marketing e venda e operações

Comunicado foi feito no Encontro Nacional 2021 “Transformando experiências em bons negócios”

A rede Louvre Hotels Group – Brazil acaba de anunciar dois novos diretores. Head Comercial, Sandro Fonseca assume a Diretoria de Marketing e Vendas. Eduardo Berger, até então Gerente Nacional de Operações e Controladoria, assume a Diretoria de Operações. O comunicado foi feito no Encontro Nacional 2021, cujo tema foi “Transformando experiências em bons negócios”, realizado virtualmente em virtude da pandemia de Covid-19, entre os dias 20 e 22 de janeiro. O evento reuniu as principais lideranças do Louvre Hotels Group – Brazil, como o chairman, Peter Van Voorst Vader, e CEO, Paulo Michel, diretorias, gerências corporativas, equipes comercial corporativa e dos hotéis, além de convidados especiais e palestrantes.

“O ano de 2020 foi repleto de desafios para os setores hoteleiro e turístico no Brasil e no mundo. Meu objetivo como Diretor de Vendas e Marketing da LHG é contribuir com o processo de expansão da rede no Brasil, trazendo resultados vantajosos para os hotéis que carregam as nossas bandeiras, contando com o apoio de uma equipe ímpar e que sabe o que faz”, diz Sandro Fonseca, que é formado em Administração e pós-graduado em Marketing Digital, além de diversas formações como RM avançado pela Universidade de Cornell. Sandro acumula mais de 14 anos na hotelaria, sendo 12 deles na área comercial, com passagens pelo grupo carioca de hotéis Marina, rede Othon e BHG. Há 2 anos, Fonseca é responsável pela área comercial da LHG no Brasil.

O novo diretor de operações também se mostra otimista para um 2021 mais próspero: “Assim que a pandemia se consolidou no país, o Grupo elaborou e implementou a Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança a fim de se adequar às necessidades do cenário de retração do turismo, ajudando no melhor enfrentamento das adversidades da conjuntura. Para 2021, meu objetivo é manter e aprimorar os protocolos de segurança e prevenção à Covid-19 e continuar a aplicação das boas práticas desenvolvidas em 2020, preparando os hotéis para a retomada da economia em 2021”, diz Berger, que completa:

“A LHG sai mais fortalecida após esse “Encontro”, com muita sinergia entre as equipes e com grande foco nos clientes e colaboradores por meio da transformação da experiência do cliente”, salienta Eduardo, que é formado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Controladoria, Finanças e Auditoria, acumulando mais de 18 anos de hotelaria, com passagens pela BHG, Accorhotels, Enjoy e Louvre Hotels Group – Brazil.

Encontro Nacional 2021

O Encontro Nacional “Transformando experiências em bons negócios” teve como objetivo analisar os resultados da rede Louvre Hotels Group – Brazil de 2020, refletir sobre todos os aprendizados de um ano totalmente atípico, em virtude da pandemia de Covid-19, elaborar o planejamento estratégico de vendas e operações para 2021, focando na segurança, na experiência do hóspede, nas inovações tecnológicas e na expansão da rede no Brasil.

“O mercado pode esperar uma rede Louvre cada vez mais consolidada no segmento, com sua estratégia muito clara e focada nos objetivos de crescimento do Grupo, além de oferecer uma experiência de hospedagem cada vez mais personalizada, segura, moderna, divertida, funcional e humana”, destaca o CEO da rede no Brasil, Paulo Michel.

Protocolos de segurança para prevenção da COVID-19

Para adaptar-se às exigências do cenário de pandemia de Covid-19 e elevar a segurança dos hóspedes, a rede Louvre Hotels Group – Brazil mantém seus procedimentos de segurança da rede, conforme as orientações dos órgãos de saúde e governamentais. A fim de evitar aglomerações, apenas parte dos quartos para hospedagem está disponível e alguns serviços estarão limitados. Os novos procedimentos completos estão descritos na Cartilha de Compromisso de Saúde e Segurança da rede Louvre Hotels Group e pode ser acessado em https://www.louvrehotelsgroup.com.br/cartilha-de-compromisso-covid19 .

“A rede Louvre Hotels Group – Brazil investiu em uma infraestrutura prática e eficiente para atender ao público business e ao turista em busca de lazer, oferecendo uma opção de serviço diferenciado e funcional. Nossa proposta é proporcionar, sempre, uma experiência inesquecível aos hóspedes que desejem desfrutar de um dos nossos empreendimentos. Em contexto de pandemia de COVID-19, multiplicamos nossos protocolos de saúde, segurança e prevenção e seguimos rigorosamente os novos procedimentos da rede”, ressalta Paulo Michel.

