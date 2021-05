Cidade em São Paulo cria a Faixa da Diversidade

A Prefeitura de Ribeirão Pires, juntamente com o Conselho Municipal de Atenção à Diversidade Sexual (COMADS), pintaram na manhã deste sábado, uma faixa simbólica nas cores do Arco-Íris, que representam o movimento LGBTQ+. Todo o material para a pintura foi financiado com dinheiro de doações arrecadadas pelo próprio conselho.

De acordo com Rafael Ventura, Presidente do COMADS, a ação tem o objetivo de atrair atenção e visibilidade para o movimento LGBTQ+. “O intuito dessa singela ação é lembrar o dia de combate à LGBTfobia, que ocorre na próxima segunda, e trazer uma reflexão para as pessoas que passarem por aqui. Não é apenas tinta no asfalto, é um símbolo de resistência, luta e sobrevivência”, disse Ventura.

Na próxima segunda-feira (17), dia em que é lembrado como o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, às 11h, será realizada uma ação simbólica de ‘inauguração” da faixa, com a presença de autoridades locais, estaduais e do movimento. A Faixa da Diversidade foi criada pela lei municipal 6.419/2019.

Ribeirão Pires é uma cidade localizada no Grande ABC Paulista, região metropolitana de São Paulo, e já é conhecida pelos diversos eventos e também leis de proteção à esta população, como a lei municipal que obriga o atendimento de pessoas trans pela identidade de gênero.

A pintura fica na Vila do Doce, região central da cidade, conhecida pelos eventos LGBTQs e demais festividades da cidade, que é estância turística.

