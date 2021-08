Juazeiro da Bahia lança seu primeiro festival gastronômico

Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro acontece entre os dias 2 e 17 de outubro; inscrições vão até o dia 22 de agosto

A cadeia produtiva da gastronomia e turismo de Juazeiro tem mais um produto para chamar de seu: o primeiro Festival Gastronômico do município, que acontecerá entre os dias 2 e 17 de outubro.

O objetivo da iniciativa é a valorização da riqueza de insumos e sabores presentes na cidade e região, bem como o apoio e incentivo aos estabelecimentos do setor de alimentos e bebidas fora do lar do município, duramente afetados durante a pandemia.

Juazeiro da Bahia

O evento será em formato híbrido, ou seja, os participantes poderão ir aos restaurantes ou receber o pedido via delivery. Interessados em participar têm até o dia 22 de agosto para realizar sua inscrição. Link, regulamento e demais informações estão disponíveis no instagram oficial do evento, @saboresdejuazeiro.

Os participantes poderão inscrever seus pratos em até quatro categorias distintas: Prato principal, Comida de boteco, Lanches e Sobremesa. Nesta primeira edição, as empresas interessadas deverão utilizar o serviço de delivery e estarem inscritas no aplicativo pede.ai, apoiador do evento.

O lançamento oficial do evento aconteceu na noite da última quarta-feira (11), no Rapport Hotel, em Juazeiro. Estiveram presentes representantes dos realizadores, correalizadores e apoiador do Festival, bem como empresários do ramo de alimentos, bebidas e turismo, além de veículos de imprensa do Vale do São Francisco.

O gerente do Sebrae no município, Carlos Cointeiro, considerou durante a sua fala que o lançamento da 1ª edição do festival gastronômico em Juazeiro já superou as expectativas. A prefeita Suzana Ramos, prometeu levar à Câmara Municipal de Juazeiro um projeto para tornar “o festival parte integrante do calendário de eventos oficiais do município”, notícia comemorada e aplaudida pelos presentes no evento.

Houve um consenso na fala dos secretários Sérgio Fernandes e Carlos Neiva, titulares das pastas municipais integradas ao projeto, de que a realização do festival gastronômico simboliza a volta da atividade econômica dentro de um dos setores mais prejudicados pelas restrições impostas pela pandemia do Covid-19.

SINDHAJ

A presidente do SINDHAJ, Maraiza Carvalho, aposta no festival como uma ferramenta que pode revigorar os setores de alimentação e turismo na região. Já Felipe Durando, diretor de marketing do app pede.ai, considera que “o festival é uma oportunidade fantástica que vai reconhecer os pequenos, médios e grandes empreendedores no ramo gastronômico, além de valorizar a cultura local e fomentar o turismo no Vale do São Francisco”.

O festival é de realização do Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria de Cultura Turismo e Esportes (Seculte) e da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (ADEAP), Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem e Alimentação do município (SINDHAJ) e do aplicativo de delivery pede.ai.

AGENDA:

1º Festival Gastronômico Sabores de Juazeiro

Onde: Juazeiro, Bahia.

Inscrições: de 09 a 22 de agosto de 2021

Link de inscrições e Regulamento: https://linktree.li/saboresdejuazeiro

Evento: 2 a 17 de Outubro de 2021

Realização: SEBRAE – BA

Correalização: Prefeitura de Juazeiro, por meio da Secretaria de Cultura Turismo e Esportes (Seculte) e da Agência de Desenvolvimento Econômico, Agricultura e Pecuária (ADEAP), e Sindicato Patronal dos Meios de Hospedagem e Alimentação do município (SINDHAJ).

Apoio: pede.ai

Instagram: @saboresdejuazeiro

Sabores de Juazeiro