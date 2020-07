Nova parceria faz Paçoquita virar sorvete em massa

Em potes de 500ml, o produto já está disponível no Brasil; a fabricante Whaka prevê distribuição para os Estados Unidos até o final deste ano

Presente em todo o Brasil, a Paçoquita tem mais de um milhão de unidades comercializadas ao dia. Agora, a marca ganha ainda mais força e oferece uma nova forma de consumo por meio da parceria firmada com a fabricante de sorvetes Whaka.

O novo produto já está disponível nas lojas do Sam’s Club do país e, em breve, poderá ser encontrado em outras redes varejistas, como Makro e Pão de Açúcar. De acordo com Tiago Garcia Leal, gerente de marketing e inovação da Santa Helena, indústria fabricante da Paçoquita, a parceria vai se estender por tempo ilimitado e procura entregar mais uma experiência saborosa ao público.

Paçoquita

“A Paçoquita é uma marca bastante versátil, que possui versão próprias de diferentes itens, como na versão cremosa de amendoim e balas. Ainda assim, por meio de novas parcerias, buscamos deixar o produto ainda mais democrático, próprio para diferentes oportunidades de consumo”, comenta.

O sorvete em massa será comercializado em potes de 500ml e, segundo Sérgio Ricco, CEO da Whaka, indústria que possui produtos saudáveis e de indulgência, a parceria deve chegar em um futuro próximo ao solo norte-americano, onde a Paçoquita já está presente. “A distribuição para os Estados Unidos deve acontecer até o final deste ano”, garante Ricco, que aponta alguns dos principais diferenciais da marca.

Whaka

“Temos uma importante vantagem com relação à quantidade de ar presente nas embalagens da Whaka. Com a concentração de apenas 25%, conseguimos garantir maior aproveitamento e rendimento do produto.”

Para mais informações sobre o portfólio Paçoquita, basta acessar ao site www.amopaçoquita.com.br. Também é possível acompanhar as novidades da marca pelo perfil @amopaçoquita na rede social Instagram. Sobre a Whaka, acesse http://whaka.com.br.

Paçoquita

Santa Helena

Desde 1942, quando foi criada por José Marques Telles, a Santa Helena trabalha para levar aos lares brasileiros e de países como o Japão, Uruguai e Estados Unidos produtos de qualidade e inovadores à base de amendoim, prontos para o consumo.

Atualmente, a empresa mantém um portfólio diversificado e com marcas consagradas, tal como a Paçoquita e o Mendorato, itens que são referência de mercado. Mantém ainda uma linha completa de alimentos saudáveis, a marca Cuida Bem. No total, a indústria tem 160 produtos.

Com sede em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, a companhia conta com mais de mil colaboradores e está entre as melhores empresas para se trabalhar e iniciar a carreira, segundo guia elaborado pela Você S/A. Saiba mais acessando www.santahelena.com.