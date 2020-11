Chef Cecília Victorio sugere bolos lindos e práticos para Fim de Ano

Frutas da estação, amêndoas e chocolate são atrações dessas sugestões que podem incrementar a renda, se transformar em presentes e deixar a Ceia mais bonita

Um Natal cheio de charme e sabor é a proposta da chef Cecília Victorio que selecionou três bolos deliciosos para quem quer presentear ou deixar essa data ainda mais gostosa. Para quem quer ir para cozinha, a boleira selecionou três receitas práticas que, além de trazerem o sabor de festa, também podem ser comercializadas ou se transformarem em deliciosos presentes.

Chef Cecília Victorio

Uma das sugestões é a Colomba Natalina de Colher que leva passas, frutas cristalizadas e uma cobertura açucarada para ficar ainda mais bonita.

Já, para quem adora chocolate, Cecília criou uma Torta Cookie recheada com gotas do doce e finalizada com creme de avelã e lascas crocantes de amêndoas.

Outra sugestão é o Carrot Cake com Frutas Cristalizadas feito com especiarias, açúcar mascavo, passas e frutas cristalizadas e uma linda cobertura de glacê com damascos, cerejas e nozes.

Confira receitas da chef e aproveite para deixar seu Fim de Ano ainda mais gostoso:

Colomba Natalina de Colher

Ingredientes:

Massa:

2 ovos médios e 1 gema

100g de açúcar refinado

10g de fermento seco para pão

2g de sal

3 ml de essência de panetone ou rapas de 1 laranja

60g de margarina sem sal

150 ml de leite morno

500g de farinha de trigo

Recheio:

40g de frutas cristalizadas

20g de uvas passa pretas

20g de uvas passas brancas

Cobertura:

100g de açúcar impalpável

2 colheres de sopa de leite

Frutas cristalizadas e secas para decoração

Modo de preparo:

Coloque em um bowl o leite, o açúcar e o fermento. Mexa para misturar os ingredientes. Cubra com um plástico e deixe crescer por 15 minutos. Acrescente a essa mistura os ovos inteiros, a essência ou raspas de laranja, a margarina e o sal e mexa rapidamente para agregá-los. Acrescente aos poucos a farinha e mexa com uma espátula até obter uma massa pegajosa. Adicione as frutas cristalizadas e mexa para agregá-las. Cubra com plástico e deixe crescer por 20 minutos. Unte uma forma redonda com fundo falso de 20 cm com manteiga e farinha. Distribua porções de massa na forma usando uma colher. Deixe crescer por mais 40 minutos. Pincele o topo da massa depois de crescida com uma gema de ovo batida com um fio de óleo. Leve ao forno a 180°C por 35 minutos ou faça o teste do palito. Cobertura: Misture o açúcar com o leite e despeje sobre a colomba depois de fria. Decore com as frutas da sua preferência.

Torta Cookie com Creme de Avelã

Ingredientes:

Massa:

4 ovos médios

150g de açúcar refinado

50ml de leite integral

70 ml de óleo

210g de farinha de trigo

12g de fermento em pó

70g de gotas de chocolate misturado com 1 colher de sobremesa de farinha. Retire o excesso de farinha e reserve para montagem

200g de creme de avelã

Modo de preparo:

Coloque a farinha e o fermento num bowl, misture e reserve. Bata os ovos inteiros e o açúcar na batedeira até triplicar de volume e obter uma mistura espumosa, cremosa e esbranquiçada. Acrescente o óleo e continue batendo para agregá-lo. Pare de bater e adicione a farinha aos poucos, intercalando com o leite. Misture delicadamente com um fuê. Unte com manteiga e enfarinhe uma forma redonda de 20 cm com fundo falso. Coloque metade da massa na forma, distribua 2/3 das gotas de chocolate sobre a massa e sobre as gotas distribua colheradas do creme de avelã. Coloque o restante da massa e finalize distribuindo as gotas sobre o topo da torta. Leve ao forno a 180°C por 45 minutos ou faça o teste do palito. Se quiser, decore com mais creme de avelã.

Carrot Cake com Frutas Cristalzadas

Ingredientes:

Massa:

4 ovos médios

180g de cenoura ralada

220g de açúcar refinado

40g de açúcar mascavo

200ml de óleo de milho

280g de farinha de trigo

3g de canela em pó

3g de noz-moscada em pó

2g de cravo em pó

5g de bicarbonato de sódio

15g de fermento em pó

Recheio:

15g de frutas cristalizadas

15g de uvas passas pretas

15g de uvas passas brancas

Cobertura:

100g de açúcar impalpável

2 colheres de sopa de leite

Frutas cristalizadas e secas e cerejas para decoração

Modo de preparo:

Misture a farinha, canela, noz-moscada, cravo em pó, bicarbonato e o fermento e reserve. Bata na batedeira os ovos inteiros e os açúcares até triplicar o volume e obter um creme fofo. Com a batedeira ligada, diminua a velocidade e adicione o óleo e bata para misturá-lo. Pare de bater e, com a ajuda de um fuê, acrescente a mistura da farinha reservada acima e delicadamente vá agregando os ingredientes. Mexa devagar para não perder o ar incorporado da mistura dos ovos com o açúcar e acrescente as frutas cristalizadas. Unte e enfarinhe uma forma de buraco com 23 cm. Coloque a massa e leve para assar a 180°C por 40 minutos ou faça o teste do palito. Misture o açúcar e o leite. Despeje a cobertura sobre o bolo e decore com as frutas.

Instagram: chefceciliavictorio

Facebook: chefceciliavictorio

www.bolosdacecilia.com

E-mail: contato@bolosdacecilia.com.br