Qual o teor mínimo de umidade para masterbatches?

Masterbatches são concentrados de pigmentos ou aditivos que são adicionados ao plástico durante o processo de transformação. Eles são usados para dar cor, brilho, resistência ou outras propriedades ao produto final.

Mas você sabe qual é o teor mínimo de umidade para masterbatches? Essa é uma informação importante, pois um teor de umidade inadequado pode comprometer a qualidade do material e causar problemas como bolhas, manchas, perda de propriedades mecânicas ou degradação térmica.

Neste artigo, vamos explicar como medir o teor de umidade dos masterbatches, qual é o valor ideal para cada tipo de material e quais são as vantagens do masterbatch líquido, uma alternativa que oferece mais precisão e economia.

Como medir o teor de umidade dos masterbatches?

Existem diferentes métodos para medir o teor de umidade dos masterbatches, mas os mais comuns são:

O método da estufa

Consiste em pesar uma amostra do material, secá-la em uma estufa a uma temperatura específica por um tempo determinado e pesá-la novamente. A diferença entre as massas indica a quantidade de água perdida.

O método de Karl Fischer

Consiste em titular uma amostra do material com um reagente que reage com a água presente no material. A quantidade de reagente consumido indica a quantidade de água presente.

Esses métodos são padronizados por normas técnicas, como a NIT-SEFIQ-004 e a ABNT NBR 14725-2, e devem ser realizados em laboratórios equipados e por profissionais qualificados.

Qual é o teor mínimo de umidade para cada tipo de masterbatch?

O teor mínimo de umidade para cada tipo de masterbatch depende do tipo de plástico que será utilizado e das condições do processo de transformação. Cada plástico tem uma faixa ótima de umidade, que deve ser respeitada para evitar problemas.

De modo geral, os plásticos mais sensíveis à umidade são os poliamidas (PA), os policarbonatos (PC) e os poliésteres (PET), que exigem um teor de umidade inferior a 0,1%. Já os plásticos menos sensíveis são os polietilenos (PE), os polipropilenos (PP) e os poliestirenos (PS), que toleram um teor de umidade entre 0,1% e 0,5%.

Os masterbatches devem ter um teor de umidade compatível com o plástico que serão misturados, pois se estiverem muito úmidos podem transferir água para o plástico e causar problemas. Por isso, é importante armazenar os masterbatches em locais secos e fechados, e verificar periodicamente o seu teor de umidade.

Quais são as vantagens do masterbatch líquido?

Uma alternativa aos masterbatches sólidos é o masterbatch líquido, que consiste em uma dispersão de pigmentos ou aditivos em um veículo líquido, geralmente à base de água ou solventes orgânicos. O masterbatch líquido tem algumas vantagens em relação ao sólido, como:

Maior precisão na dosagem, pois pode ser controlado por bombas dosadoras eletrônicas;

Maior homogeneidade na mistura, pois se dispersa melhor no plástico;

Menor consumo de energia, pois reduz a viscosidade do plástico e facilita o fluxo;

Menor risco de contaminação por poeira ou impurezas;

Menor impacto ambiental, pois gera menos resíduos sólidos.

No entanto, o masterbatch líquido também tem algumas desvantagens, como:

Maior custo inicial, pois requer equipamentos específicos para a sua aplicação;

Maior risco de evaporação ou oxidação do veículo líquido, que pode alterar as propriedades do masterbatch;

Maior dificuldade de armazenamento e transporte, pois pode vazar ou congelar.

Por isso, é importante avaliar as características de cada tipo de masterbatch e escolher o mais adequado para cada aplicação.

Conclusão

O teor mínimo de umidade para masterbatches é uma informação importante para garantir a qualidade do material e evitar problemas no processo de transformação. Para medir o teor de umidade, existem métodos padronizados que devem ser seguidos.

Além disso, existem diferentes tipos de masterbatches, como o sólido e o líquido, que têm vantagens e desvantagens. O ideal é escolher o tipo de masterbatch que melhor se adapta às necessidades de cada caso.

Imagem de Frank por Pixabay