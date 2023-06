BOTECO DA GEMA COMEMORA 10 ANOS DE EXISTÊNCIA COM FESTA RIO 40°

O Boteco da Gema, bar com temática carioca em São José dos Campos, irá comemorar seu aniversário de 10 anos com uma incrível festa no próximo dia 29 de junho, a partir das 19h.

Rio 40°

A celebração ganhou o nome de Rio 40°, e busca trazer todo o bom clima da cidade maravilhosa, além da culinária típica da região, da qual o boteco já é referência na cidade, e o bom samba que não pode faltar.

A festa irá trazer uma série de atrações especiais, como carrinhos gastronômicos e música ao vivo com o grupo Conversa Fiada, e ainda será All inclusive, com comidas e bebidas à vontade durante todo o evento.

O primeiro lote dos ingressos já está disponível para venda e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla, pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/10-anos-boteco-da-gema-rio-40-graus/1998246.

SOBRE O BOTECO DA GEMA

O bar nasceu em São José dos Campos com o objetivo de trazer para a cidade o clima boêmio e todo o sabor da gastronomia carioca, assim como narram as canções do ilustre Cartola.

A tradicional comida de botequim tem feito grande sucesso na casa desde a sua chegada. Além dos famosos dadinhos de tapioca e bolinhos de feijoada, o local oferece um extenso cardápio de comidas e bebidas, além de um ambiente acolhedor que abrange diversas ocasiões, como um bom happy hour, reunir toda a família, e promover uma noite de encontro só para as mulheres.

O Boteco da Gema está localizado no piso superior do Colinas Shopping e funciona de segunda a sábado, das 11h às 23h e aos domingos das 12h às 21h.

Instagram: @botecodagema

Crédito da foto “Rodrigo Niemeyer”