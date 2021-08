UM NOVO MARCO NA INDÚSTRIA DO ENTRETENIMENTO POR STREAMING: STAR+ CHEGOU À AMÉRICA LATINA

O SERVIÇO DE STREAMING DE ENTRETENIMENTO GERAL E ESPORTES CHEGOU HOJE NA REGIÃO COM PRODUÇÕES ORIGINAIS CRIADAS NA AMÉRICA LATINA, CONTEÚDO ESPORTIVO AO VIVO DA ESPN, ANIMAÇÕES DE COMÉDIA, SÉRIES FAVORITAS DO PÚBLICO, FILMES CLÁSSICOS E ESTREIAS DOS MAIS DIVERSOS GÊNEROS

O PÚBLICO JÁ PODE ESCOLHER ENTRE UMA ASSINATURA MENSAL OU ANUAL DO STAR+ OU ACESSAR O CATÁLOGO MAIS ROBUSTO E VARIADO DO MERCADO DE STREAMING ATRAVÉS DO COMBO+, UMA OFERTA COMERCIAL COMPETITIVA QUE DÁ ACESSO AO STAR+ E DISNEY+ POR UM PREÇO ÚNICO E ATRAENTE

Star+ (Starplus.com), o novo serviço de streaming de entretenimento geral e esportes da The Walt Disney Company voltado para o público adulto, chegou hoje à América Latina com a mais ampla gama de conteúdo, incluindo produções de ficção e não ficção criadas inteiramente na América Latina, uma ampla oferta de esportes ao vivo da ESPN, novas produções originais internacionais, o catálogo completo de animações de comédia da 20th Television e estreias exclusivas do cinema. O Star+ já pode ser complementado com o Disney+ através do Combo+, uma proposta comercial que oferece ambos os serviços a um preço único.

Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America

“A partir de hoje, o público da América Latina tem acesso a uma experiência de entretenimento nunca antes vista na região. O Star+ demonstra nosso compromisso de oferecer propostas relevantes e variadas, oferecendo ao nosso público o acesso a conteúdo totalmente personalizado, de acordo com seu gosto. O novo serviço também se destaca pela grande diversidade de propostas combinadas que até agora nunca haviam sido apresentadas juntas, em uma mesma plataforma de streaming”, disse Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America. “Além disso, a partir de hoje, está disponível o Combo+, uma oferta comercial inigualável que inclui todo o conteúdo Star+ e Disney+ por um preço único e atraente, que dá acesso à maior quantidade e qualidade de conteúdo em streaming que existe no mercado latino-americano”, concluiu.

Os assinantes do Star+ podem desfrutar de novos conteúdos originais criados na América Latina ao lado dos maiores talentos da região, tanto na frente quanto por trás das câmeras. As novas histórias, que serão lançadas gradativamente, abordam temas relacionados às cultura popular latino-americana, em formatos de ficção e não ficção, e por meio dos mais diversos gêneros: drama, com títulos como “Santa Evita”, “Não foi minha culpa” e a nova temporada de “Impuros”; comédia, com séries como “El Galán. La TV Cambió, él no” e “Los Protectores”; comédia dramática, com produções como “Terapia alternativa”e “El encargado”; thriller, com títulos como “Insânia”e “Horário estelar”; biografias, com séries como “Ringo” e “Pancho Villa. El Centauro del Norte”; e docu-reality, através de produções como a nova temporada da consagrada série documental “Bios: Vidas que Marcaram a Sua”.

O Star+ estabelece um momento único para o conteúdo esportivo da América Latina com a chegada da ESPN ao mundo do streaming. Sua entrada virá com um amplo catálogo de eventos e programas ao vivo das grandes ligas de futebol europeias, como Ligue 1 da França com sua constelação de estrelas, liderada por Neymar e Messi; LaLiga e Copa del Rey da Espanha, a UEFA Europa League, UEFA Conference League, Premier League da Inglaterra, Serie A da Itália, a Liga NOS de Portugal, Eredivisie dos Países Baixos; além de algumas das principais competições da América: CONMEBOL Libertadores, a Copa do Nordeste, a LPF da Argentina e a MLS.

A oferta esportiva também inclui o tênis do Australian Open, US Open, ATP e WTA; o futebol americano da NFL; o basquete da NBA; Bellator MMA; o surfe da WSL; o esporte motorizado do MotoGP; o golfe do PGA Tour, The Masters, The Open, PGA Championship e Ryder Cup; esportes radicais dos X Games; o beisebol da MLB e o hóquei no gelo da NHL.

Por sua vez, chegam ao Star+ versões locais dos clássicos da ESPN como SportsCenter, com Edu Elias, Marcela Rafael, Gustavo Zupak, André Kfouri; além de produções originais do canal criadas no Brasil, como Linha de Passe, com Paulo Andrade, Gian Oddi, Vitor Birner, Paulo Calçade, Leonardo Bertozzi; Resenha ESPN com André Plihal, Lugano, Amoroso, Djalminha; Bola da Vez com André Plihal; ESPN League com Ari Aguiar, Antony Curti, Ricardo Bulgarelli, entre outros.

Além disso, a plataforma conta com novas produções originais internacionais exclusivas do Star+, com elencos estelares e figuras renomadas por trás das câmeras. Alguns dos tão esperados títulos que integram o serviço são a série de comédia e mistério “Only Murders in the Building”, estrelada por Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez; “Love, Victor”; “Big Sky” e “A Teacher”. Também estão disponíveis as séries originais de sucesso mundial, como todas as temporadas de “This Is Us” e “The Walking Dead”, incluindo a temporada final que estreia hoje com um episódio duplo. Mais à frente, o drama biográfico “Pam & Tommy”, com Lily James e Sebastian Stan, e “Y: The Last Man”, a nova série dramática do FX baseada na graphic novel de Brian K. Vaughn e Pia Guerra, chegarão à plataforma.

Os fãs de cinema podem ver sucessos de bilheteria de todos os gêneros como “Deadpool” e “Bohemian Rhapsody”, enquanto também podem acessar lançamentos de filmes que estrearão exclusivamente no streaming por meio do Star+, como “Vacation Friends”.

Por fim, em termos de animações de comédia, o catálogo inclui todas as produções da 20th Television, entre as quais está a icônica e multipremiada série “Os Simpsons”, que hoje estreia sua 32ª temporada completa e que, pela primeira vez, oferece todas as temporadas em uma mesma plataforma. Além disso, também podem assistir a títulos como “Family Guy”, “Futurama”, “Bob’s Burgers” e, no final de setembro, a estreia de “Solar Opposites”, uma nova série Star Original Productions dos criadores de Rick e Morty.

O Star+ está disponível como uma assinatura mensal direta a um preço final de R$ 32,90, bem como um valor de assinatura anual preferencial final de R$ 329,00. Por sua vez, está disponível o Combo+, oferta permanente que permite acesso ao Star+ e Disney+, plataformas independentes entre si, a um preço único e atraente de R$ 45,90 por mês, que representa uma economia de 25% em comparação com a soma do preço atual da assinatura dos dois serviços separadamente. O preço e a moeda podem variar se os serviços forem adquiridos por meio de plataforma de terceiros na região.

Aqueles que já possuem uma assinatura anual do Disney+ poderão contratar a assinatura mental do Combo+ através do site www.starplus.com. Se escolher esta oferta comercial, o valor que representa um mês de assinatura do Disney+ será deduzido da fatura do Combo+ pelo período da anuidade já paga. Pode haver variações caso a contratação seja feita por meio de terceiros.

Os assinantes podem assistir ao Star+ em uma grande variedade de dispositivos compatíveis, móveis e de TV conectados à Internet, desfrutando de conteúdo de alta qualidade em até 4 dispositivos simultaneamente, hasta 25 downloads simultâneos em até 10 dispositivos, recomendações personalizadas e a possibilidade de configurar até 7 perfis diferentes, incluindo a opção de controle parental. Para mais informações sobre as funcionalidades da plataforma, acesse help.starplus.com.

Confira a programação de eventos esportivos da semana no Star+:

Terça, 31 de agosto

10:50 Vuelta a España: Etapa 16: Laredo > Santa Cruz de Bezana – ESPN 2/Star+

11:30 Europeu Feminino de Vôlei (Quartas): Holanda x Suécia – FOX Sports/Star+

12:00 US Open: Primeira Rodada (Transmissão principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Primeira Rodada (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Primeira Rodada (Todas as Quadras) – Star+

14:30 Europeu Feminino de Vôlei (Quartas): Turquia x Polônia – FOX Sports/Star+

20:00 MLB: Boston Red Sox x Tampa Bay Rays – FOX Sports/Star+

Quarta, 01 de setembro

10:00 Vuelta a España: Etapa 17: Unquera > Lagos de Covadonga – ESPN 2/Star+

12:00 US Open: Segunda Rodada (Transmissão principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Segunda Rodada (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Primeira/Segunda Rodada (Todas as Quadras) – Star+

12:00 Europeu Feminino de Vôlei: Quartas de Final – FOX Sports/Star+

15:00 Europeu Feminino de Vôlei: Quartas de Final – FOX Sports/Star+

17:00 MLB: Houston Astros x Seattle Mariners – ESPN 2/Star+

19:00 Liga Expansion MX (Apertura): Alebrijes de Oaxaca x Raya2 – Star+

19:00 USL Championship: Pittsburgh Riverhounds x New York Red Bulls II – Star+

19:30 USL League 1: Richmond Kickers x Forward Madison FC – Star+

20:00 USL Championship: Hartford Athletic x Charleston Battery – Star+

20:00 USL League 1: New England II x FC Tucson – Star+

21:00 USL Championship: Sporting KC II x Birmingham Legion FC – Star+

21:00 USL Championship: Memphis 901 FC x OKC Energy FC – Star+

21:05 Liga Expansion MX (Apertura): Club Celaya x Pumas Tabasco – Star+

21:30 USL Championship: San Antonio FC x Real Monarchs SLC – Star+

23:05 Liga Expansion MX (Apertura): Correcaminos de la UAT x Tlaxcala FC – Star+

23:30 USL Championship: LA Galaxy II x Sacramento Republic FC – Star+

Quinta, 02 de setembro

07:10 Eliminatórias Asiáticas: Japão x Omã – Star+

08:00 Eliminatórias Asiáticas: Coréia do Sul x Iraque – Star+

10:00 Vuelta a España: Etapa 18: Salas > Altu d’El Gamoniteiru – ESPN 2/Star+

12:00 US Open: Segunda Rodada (Transmissão principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Primeira Rodada (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Segunda Rodada (Todas as Quadras) – Star+

12:45 PGA Tour Championship: Primeira Rodada (Featured Groups) – Star+

13:00 Eliminatórias Asiáticas: Irã x Síria – Star+

13:45 Eliminatórias Asiáticas: Emirados Arabes x Libano – Star+

14:00 PGA Tour Championship: Primeira Rodada – ESPN 2/Star+

15:00 Eliminatórias Asiáticas: Austrália x China – FOX Sports/Star+

15:00 Eliminatórias Asiáticas: Arábia Saudita x Vietnã – Star+

23:00 USL Championship: Tacoma Defiance x Las Vegas Lights – Star+

Sexta, 03 de setembro

10:50 Vuelta a España: Etapa 19: Tapia > Monforte de Lemos – ESPN 2/Star+

12:00 Europeu Feminino de Vôlei: Semifinal – FOX Sports

12:00 US Open: Terceira Rodada (Transmissão Principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Terceira Rodada (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Terceira Rodada (Todas as Quadras) – Star+

12:45 PGA: Tour Championship: Segunda Rodada (Featured Groups) – Star+

14:00 PGA: Tour Championship: Segunda Rodada – ESPN 2/Star+

15:00 Europeu Feminino de Vôlei: Semifinal – FOX Sports/Star+

15:45 Campeonato Inglês Feminino (WSL): Manchester United x Reading – Star+

19:00 Campeonato Argentino: Defensa y Justicia x Central Córdoba – ESPN Brasil/Star+

19:00 Futebol Americano Universitário: North Carolina x Virginia Tech – Star+

20:00 USL League 1: Greenville Triumph SC x Toronto FC II – Star+

20:00 MLB: Cleveland Indians x Boston Red Sox – FOX Sports/Star+

20:00 Campeonato Uruguaio: Carrasco Polo x Trébol – Star+

20:30 USL Championship: Louisville City FC x FC Tulsa – Star+

20:30 USL Championship: Tampa Bay Rowdies x Oakland Roots SC – Star+

21:00 WWE: Smackdown! – FOX Sports 2/Star+

22:00 Futebol Americano Universitário: Michigan State x Northwestern – Star+

22:00 Liga MX Feminino (Apertura): Mazatlan x FC Juarez – Star+

23:00 USL Championship: Orange County SC x El Paso Locomotive FC – Star+

Sábado, 04 de setembro

09:30 Campeonato Inglês Feminino (WSL): Everton x Manchester City – ESPN Brasil/Star+

10:50 Vuelta a España: Etapa 20: Sanxenxo > Mos. Castro de Herville – ESPN 2/Star+

11:00 Inglês 3a Divisão: AFC Wimbledon x Oxford United – Star+

12:00 Europeu Feminino: Disputa do Terceiro Lugar – FOX Sports/Star+

12:00 US Open: Terceira Rodada (Transmissão Principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Terceira Rodada (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Terceira Rodada (Todas as Quadras) – Star+

12:30 Campeonato Italiano Feminino: Roma x Napoli – ESPN Brasil/Star+

12:45 PGA Tour Championship: Terceira Rodada (Featured Groups & Holes) – Star+

13:00 Futebol Americano Universitário: Western Michigan x Michigan – Star+

13:00 Futebol Americano Universitário: Army x Georgia State – Star+

13:15 Espanhol 2a Divisão: Tenerife x Ponferradina – Star+

14:00 PGA: Tour Championship: Terceira Rodada – ESPN 2/Star+

15:00 Europeu Feminino de Vôlei: Final – FOX Sports/Star+

15:30 Campeonato Italiano Feminino: A Confirmar x A Confirmar – Star+

15:45 Campeonato Argentino: Colón de Santa Fé x Newells – ESPN Brasil/Star+

16:00 Espanhol 2a Divisão: Almeria x Málaga – Star+

16:00 Espanhol 2a Divisão: Fuenlabrada x Lugo – Star+

16:30 Futebol Americano Universitário: West Virginia x Maryland – Star+

16:30 Nascar Xfinity Series: Darlington – FOX Sports/Star+

18:00 Campeonato Argentino: Platense x San Lorenzo – ESPN Brasil/Star+

18:00 USL Championship: Sporting KC II x OKC Energy FC – Star+

20:00 USL Championship: Charlotte Independence x Miami FC – Star+

20:00 USL Championship: Indy Eleven x Atlanta United FC 2 – Star+

20:00 USL Championship: New York Red Bulls II x Hartford Athletic – Star+

20:00 USL League 1: North Carolina FC x Union Omaha – Star+

20:00 Futebol Americano Universitário: Texas Tech x Houston – Star+

20:15 Campeonato Argentino: Rosário Central x Boca Juniors – FOX Sports/Star+

20:30 Futebol Americano Universitário: Georgia x Clemson – ESPN 2/Star+

20:30 USL League 1: Ft.Lauderdale CF x Chattanooga Red Wolves SC – Star+

21:00 Futebol Americano Universitário: Kent State x Texas A&M – Star+

21:00 USL Championship: Memphis 901 FC x Birmingham Legion FC – Star+

21:00 USL Championship: RGV FC Toros x Loudoun United FC – Star+

21:30 USL Championship: San Antonio FC x Pittsburgh Riverhounds – Star+

22:00 USL League 1: North Texas SC x FC Tucson – Star+

22:30 USL Championship: New Mexico United x Colorado Springs Switchbacks FC – Star+

23:55 Futebol Americano Universitário: BYU x Arizona – ESPN 2/Star+

Domingo, 05 de setembro

03:00 The Rugby Championship: Austrália x Nova Zelândia – Star+

15:45 Campeonato Inglês Feminino (WSL): Arsenal x Chelsea – ESPN Brasil/Star+

11:00 Espanhol 2a Divisão: Burgos x Valladolid – Star+

12:00 US Open: Oitavas de Final (Transmissão Principal) – ESPN/Star+

12:00 US Open: Oitavas de Final (Transmissão Exclusiva em Português) – Star+

12:00 US Open: Oitavas de Final (Todas as Quadras) – Star+

12:30 Campeonato Italiano Feminino: Fiorentina x Juventus – Star+

13:00 PGA Tour Championship: Rodada Final – Star+

13:00 Campeonato Italiano Feminino: A Confirmar x A Confirmar – Star+

13:15 Espanhol 2a Divisão: Mirandes x Las Palmas – Star+

13:30 PGA Tour Championship: Rodada Final (Featured Groups & Holes) – Star+

13:50 Vuelta a España: Etapa 21: Padrón > Santiago de Compostela – ESPN 2/Star+

14:30 Nascar Truck Series: Darlington – FOX Sports/Star+

15:30 Campeonato Italiano Feminino: A Confirmar x A Confirmar – Star+

15:45 Campeonato Argentino: A Confirmar x A Confirmar – ESPN Brasil/Star+

15:50 PGA: Tour Championship: Rodada Final – ESPN 2/Star+

17:30 USL Championship: Tacoma Defiance x Phoenix Rising FC – Star+

19:00 Nascar Cup Series: Darlington – FOX Sports/Star+

19:00 USL Championship: San Diego Loyal x LA Galaxy II – Star+

20:00 USL League 1: New England II x Tormenta FC – Star+

20:00 MLB: Los Angeles Dodgers x San Francisco Giants – ESPN 2/Star+

21:00 Boxe: Jesus Ramos x Brian Mendoza – Star+

21:12 Eliminatórias da CONCACAF: Estados Unidos x Canadá – Star+

21:15 Campeonato Argentino: River Plate x Independiente – ESPN Brasil/Star+

23:00 USL Championship: Las Vegas Lights x Sacramento Republic FC – Star+

Star+ é um serviço de streaming de entretenimento geral e esportes lançado em 31 de agosto de 2021 na América Latina, sendo complementar, mas independente, do serviço do Disney+ nesta região. O serviço é o lar de estreia exclusiva de séries e filmes de entretenimento geral dos estúdios de conteúdo da The Walt Disney Company, incluindo Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, Star Original Productions, National Geographic Original Productions e muito mais, bem como o serviço de streaming de esportes ao vivo da ESPN, a marca mais respeitada e reconhecida pelos fãs de esporte da região. De dramas a comédias (incluindo todas as temporadas de Os Simpsons) e thrillers para adultos, o Star+ também conta com programação original exclusiva da marca de entretenimento geral Star, junto com uma coleção de produções originais regionais da América Latina. Para mais informações, acesse: Starplus.com.