São Bento do Sapucaí recebe espetáculo de dança inspirado na cultura oriental

O espetáculo de dança terá em São Bento do Sapucaí

A Cia. O Clã da Dança comemora 14 anos com o espetáculo Contemporâneo de Dança Akai Ito, com apresentação única em São Bento do Sapucaí, neste Sábado (9), às 20h, no Casarão – Rua Pintora Adelaide de Azevedo e Mello, 306 – Centro.

A lenda Akai Ito está ligada de forma sublime a anatomia do corpo humano. De todas as possíveis conexões em seu sistema circulatório, existe uma direta entre o coração e o dedo mindinho. Graças à artéria cubital, esses dois pontos distantes do corpo se conectam. Segundo a lenda do fio vermelho, o menor dedo de sua mão não é onde acaba essa vital conexão com seu coração. Do dedinho se desprende um invisível fio vermelho que leva o rastro de sua alma e lhe conecta de forma definitiva e profunda com os fios de outras pessoas, ou seja, com os seus corações.

Por se tratar de uma lenda oriental, a Cia. O Clã da Dança escolheu criar um espetáculo por meio da linguagem contemporânea, com influência do Butô, um estilo de dança expressionista japonesa, que mescla teatro e dança. O estilo surgiu na década de 50, período do pós-guerra, como resposta dos derrotados orientais à dominação ocidental.

Para a preparação Corporal do elenco foi convidado o multiartista Al Nascimento que estudou Butô no Japão, é criador do método Butô Mestiço e participou de vários filmes, inclusive de Carandiru. A composição do cenário e da luz está nas mãos do artista plástico Ederson Cleiton, ganhador de vários prêmios em festivais de teatro pelo Brasil. Atualmente, também é diretor do espetáculo Urrou, da Cia. Mônica Alvarenga.

Segundo Mônica Alvarenga, diretora da Cia, a construção dramatúrgica é tecida no diálogo da lenda com as histórias de vidas das intérpretes, que por meio desse “fio vermelho”, se conectaram e emaranharam–se. Tendo como único objetivo é fazer arte de qualidade em cidades do Vale do Paraíba

Além das apresentações, serão realizados workshops, com o elenco da Cia, no qual será compartilhado o processo de criação do espetáculo. As inscrições são gratuitas e os participantes receberão certificado de participação.

O espetáculo de dança Akai Ito é uma realização do ProAc Editais 04/2021 com apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, Governo do Estado de São Paulo e Cooperativa Paulista de Dança.

Cia. O Clã de Dança

A Cia. O Clã da Dança surgiu em 2008, em Pindamonhangaba, com o intuito de pesquisa e aprimoramento técnico e artístico dos interpretes que as compõem. A criação das obras é totalmente independente partindo da pesquisa corporal e literária dos interpretes com a direção de Monica Alvarenga. A base de linha corpórea é a da dança contemporânea com pesquisas em Danças Brasileiras e Danças Urbanas. A Cia tem como intuito disseminar a cultura no Vale do Paraíba, trazendo a regionalidade corporal junta a contemporaneidade.

São Bento do Sapucaí

9/7 – São Bento do Sapucaí – Casarão – Rua Pintora Adelaide de Azevedo e Mello, 306 – centro

Presidente Prudente

23/7 – Presidente Prudente – Centro cultural Matarazzo – Teatro Paulo Roberto Lisboa Rua Quintino Bocaiúva, 749

Pindamonhangaba

30/7 – Pindamonhangaba – Teatro Galpão – R. Jadir Figueira, 2750 – Jardim das Nações

Horário: Todos os espetáculos serão às 20h

Classificação etária: 12 anos