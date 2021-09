Fundação Grupo VW e Detran.SP renovam parceria em evento

Parceria visa capacitar até 3 mil multiplicadores e impactar mais de 600 mil pessoas

Nesta quarta-feira, dia 22 de setembro, o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) em parceria com a Fundação Grupo Volkswagen realizou, em sua sede na capital paulista, evento para firmar convênio com 47 municípios paulistas do Programa Cidadania em Movimento. Na ocasião, foi renovada assinatura de parceria entre a Fundação Grupo Volkswagen e o Detran.SP, voltada à educação para o trânsito e a mobilidade.

O evento faz parte da Semana Nacional de Trânsito, celebrada em todo o país de 18 a 25 de setembro. A cerimônia da assinatura dos convênios com os municípios ocorreu no auditório da sede do Detran.SP em São Paulo e contou com a presença do diretor de Finanças da Fundação Grupo Volkswagen, Luiz Paulo Brasizza, do executivo responsável pela Diretoria de Administração e Relações Institucionais da Fundação Grupo Volkswagen, Vitor Hugo Neia, do diretor-presidente do Detran.SP, Neto Mascellani, da diretora-vice-presidente, Neiva Aparecida Doretto e do diretor de Educação para o Trânsito e Fiscalização, Juan Carlos Sanchez.

A Prefeitura de Taubaté, representada pelo secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Dias (ao centro na foto), também esteve presente no evento e assinou o convênio com o Detran.SP para o desenvolvimento do Programa Cidadania em Movimento. A cidade de Taubaté sedia uma das fábricas da Volkswagen do Brasil.-Foto: Fundação Grupo Volkswagen

Por meio da plataforma Cidadania em Movimento, uma trilha pedagógica complementar em EAD (Ensino à Distância), iniciativa da Fundação com a Associação Nova Escola, a parceria visa oferecer neste ano até 3 mil vagas gratuitas para os municípios paulistas parceiros do Detran.SP, para a capacitação on-line de educadores das redes públicas municipais e estadual com temas relativos à mobilidade urbana, sustentabilidade, inovação e cidadania, impactando cerca de 600 mil educadores e alunos para atuarem junto à sociedade e se tornarem protagonistas do desenvolvimento de suas comunidades.