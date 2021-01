Primeiro imóvel: Dicas na hora de planejar a mobiliar

A emoção do primeiro imóvel é indescritível, não é mesmo? No entanto, ele vem sem nenhuma mobília, e o planejamento fica por sua conta. Embora pareça uma tarefa simples de ser realizada, na verdade ela guarda muitos desafios.

Não basta apenas preencher o espaço vazio: é preciso haver harmonia entre as cores e formas que vão compor o ambiente. Caso contrário, sua casa não passará a sensação de conforto e tranquilidade de um lar.

Para te ajudar nesse momento de planejamento, separamos 7 dicas essenciais.

Boa Leitura!

1. Meça tudo

O primeiro passo para realizar um ótimo planejamento é medir todas as dimensões de seu imóvel. Assim a escolha da mobília fica muito mais fácil, pois você terá noção espacial de sua residência.

Em um primeiro momento, meça apenas as dimensões dos cômodos; porém, não se limite a isso. Procure estimar onde cada móvel vai ficar, como em um planejamento inicial. Dessa forma, você terá uma visualização do resultado final, facilitando o trabalho de aquisição ou adequação de sua mobília.

Não se esqueça de anotar os valores mensurados, assim como rascunhar seu planejamento inicial. Você não precisa de perfeição aqui, mas sim de “materializar” sua ideia de decoração.

2. Procure por inspiração em trabalhos já prontos

A decoração de interiores é uma área que atrai bastante atenção ao redor do mundo. Aliás, é interessante notar que, em alguns países, a decoração da casa tem um papel fundamental em algumas épocas do ano, como é o caso de certos países europeus e seus invernos rigorosos.

Ter uma casa aconchegante, com móveis multifuncionais e com cores tranquilas e relaxantes é muito importante quando se precisa enfrentar quase 4 meses de isolamento por causa do inverno.

Uma ótima fonte de inspiração é analisar os estilos de decoração que existem por aí. Assim você não precisa começar uma decoração do zero, e também terá uma boa referência do que deve ser feito em sua casa.

3. Aproveite a mobília que você já possui

Muitas pessoas ficam apreensivas quando notam que precisam modificar a decoração de suas casas. De fato, isso significa gastos, os quais podem sim extrapolar seu orçamento. Porém, há uma forma de fazer isso de maneira econômica: usar o que você já possui.

Existem empresas especializadas em restaurar móveis, assim como alterar completamente suas características — e geralmente sai mais barato do que comprar uma mobília nova. Dessa forma, você só precisa adequar seus móveis antigos ao novo visual de sua casa.

É claro que nem todos os seus móveis serão reaproveitados na nova decoração, mas com certeza esse processo vai diminuir muitos gastos.

4. Cuidado com as cores da mobília

As cores são de suma importância para a harmonia de sua decoração. Não adianta gastar uma fortuna comprando os melhores móveis para sua casa: se eles não combinarem bem, seu investimento não vai valer a pena.

Uma dica excelente é dar prioridade para cores leves, como o branco, cinza, preto e madeira. Dessa forma, os cômodos vão ficar com aspecto arejado, assim como passarão uma sensação de espaço — por menores que eles sejam.

Existe uma peça que fica boa em qualquer decoração: a cômoda bombe. Por conta de sua imensa variedade de designs, ela dá certo em qualquer estilo.

5. Dê função a todos os móveis de sua casa

Espaço é uma coisa importante, e por isso deve ser bem aproveitado. Você pode fazer isso ao dar função a todos os móveis de sua casa. Aliás, móveis multifuncionais são ainda mais interessantes.

Um dos estilos que tem dominado nossa sociedade moderna é o minimalista. Ou seja, sua mobília precisa apenas do que é útil e de vital importância. Isso permite uma decoração clean e elegante.

É claro que você não precisa seguir à risca o estilo minimalista; passamos essa informação para você saber que é possível deixar sua casa bem decorada sem muitos incrementos.

6. Evite misturar muitos estilos de decoração

Citamos, ao longo do texto, o estilo minimalista — e o estilo escandinavo, indiretamente —, mas deixamos de lado vários outros padrões de decoração para sua casa. É legal conferir os estilos que existem antes de planejar sua mobília, mas não é recomendado misturar muitos estilos de uma vez.

Existem estilos que conseguem intercambiar elementos entre si, desde que feito de forma moderada. Porém, alguns estilos simplesmente não dão certo com outros, como é o caso do clássico e tropical. As cores do estilo clássico não aceitam a vivacidade do estilo tropical, e misturá-las não vai ficar legal.

7. Pesquise bastante antes de comprar

Por fim, nossa última dica é pesquisar bastante antes de comprar sua mobília. Existem muitas empresas por aí para você consultar, além de ótimas barganhas que podem surgir na internet.

Visite lojas especializadas em decoração, consulte sites de móveis e, claro, não deixe de pechinchar nunca.

Boa sorte com o planejamento de sua mobília!