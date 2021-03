Coca-Cola FEMSA Brasil vai doar 100 mil garrafas de água Crystal para hospitais de referência no tratamento da covid-19

Dez unidades vão receber as doações em estados onde a companhia tem operações

A Coca-Cola FEMSA Brasil, maior engarrafadora de produtos Coca-Cola no mundo em volume de vendas, está doando 100 mil garrafas individuais de água mineral Crystal para dez hospitais de referência no tratamento da covid-19 nos seis estados onde a companhia tem operações (MG, MS, PR, RS, SC e SP). A campanha, que começa no dia 15 de março, reforça o compromisso em gerar bem-estar social nos locais onde atua, especialmente num momento de agravamento da pandemia.

Água mineral Crystal

O primeiro a receber as doações foi o Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia, na região central de São Paulo, onde atuam 1.800 médicos e residentes. “Agradeço a doação da Coca-Cola FEMSA das águas destinadas aos profissionais de saúde envolvidos no atendimento aos pacientes de Covid-19″, afirmou Ana Lucia Torloni Gradinar, gerente de Nutrição da Santa Casa.

O objetivo é contribuir para a hidratação dos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população. Cada hospital receberá 10 mil garrafas (5 mil litros de água). O fato de as embalagens serem individuais reforça a segurança e reduz o risco de contaminação.

Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA no Brasil

“O início da vacinação trouxe um alívio para esses profissionais, mas o trabalho ainda é muito difícil. Já tivemos campanha semelhante no ano passado e consideramos extremamente importante dar continuidade. É mais uma de nossas ações para contribuir no sentindo de minimizar os impactos sanitários, sociais e econômicos gerados pela pandemia”, afirma Ian Craig, CEO da Coca-Cola FEMSA no Brasil.

A distribuição acontecerá em duas semanas: na primeira, serão contemplados cinco hospitais nas cidades de Bauru (Hospital Estadual de Bauru), Jundiaí (Hospital São Vicente de Paulo), Marília (Hospital Beneficente Unimar), Mogi das Cruzes (Hospital Municipal de Mogi das Cruzes) e São Paulo (Hospital Central da Santa Casa de Misericórdia). Na segunda, mais cinco unidades, em Belo Horizonte (Hospital Metropolitano Odilon Berens), Campo Grande (Hospital Regional Rosa Pedrossian), Curitiba (Complexo Hospital do Trabalhador), Florianópolis (Hospital Nereu Ramos) e Porto Alegre (Hospital das Clinicas de Porto Alegre), serão contemplados.

Em maio de 2020, a Coca-Cola FEMSA Brasil já havia se mobilizado nesse sentido, doando água mineral para hospitais de campanha e de referência no tratamento da covid-19 em todos os estados em que atua.

“Iniciativas solidárias como essa são muito importantes e motivam o trabalho de nossas equipes, que se sentem reconhecidas pelo trabalho desempenhado. Agradecemos pelo apoio da Coca-Cola FEMSA na luta contra a pandemia”, destacou Julia Povoas, Diretora de Relações Institucionais da Santa Casa de São Paulo, uma das unidades contempladas pela campanha de 2020.

Outras iniciativas da companhia

Desde o início da pandemia, a Coca-Cola FEMSA Brasil tem contribuído com diversas ações, com especial atenção aos profissionais de saúde que estão na linha de frente do atendimento à população e as comunidades de baixa renda. Em parceria com o Bradesco Seguros, Coca-Cola Brasil e Grupo Fleury, destinou recursos para processar 26 mil testes aplicados prioritariamente aos profissionais de saúde do Estado de São Paulo. Junto com as usinas associadas à União da Indústria de Cana-de-Açúcar (UNICA), disponibilizou sua frota de caminhões para transportar 500 mil litros de álcool 70% líquido para a rede pública de saúde de São Paulo.

Já hospitais e instituições ligadas à saúde dos estados do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo receberam doações de 600 mil máscaras de proteção e 83 mil aventais hospitalares viabilizadas a partir de uma parceria entre a Coca-Cola FEMSA, Braskem, Fitesa, Lojas Renner e Coca-Cola Brasil. E, ainda, mais de 300 mil cartazes do TELESUS foram distribuídos em pontos de vendas de sete estados com o objetivo de levar à população informações sobre o serviço do Ministério da Saúde que auxilia na checagem de sintomas do coronavírus e monitora o estado de saúde das pessoas durante o período de isolamento.

Consciente do seu papel social, a Coca-Cola FEMSA transformou o edital “Ideias Para um Mundo Melhor”, tradicional projeto da companhia que contribui com projetos sociais e ambientais que trabalhem para o desenvolvimento comunitário, em ferramenta de auxílio às pessoas impactadas pela pandemia. Em 2020, o edital beneficiou 15 ONGs com aporte total de R﹩ 500 mil para amenizar os impactos da pandemia.

Coca-Cola FEMSA

Coca-Cola FEMSA, SAB de C.V é a maior engarrafadora do mundo em volume de vendas. A empresa produz e distribui bebidas das marcas registradas da The Coca-Cola Company, oferecendo um amplo portfólio de 131 marcas para mais de 257 milhões de consumidores. Com mais de 83 mil funcionários, a empresa vende anualmente cerca de 3,3 bilhões de caixas unitárias por meio de 2 milhões de pontos de venda. Operando 49 fábricas e 275 centros de distribuição, a Coca-Cola FEMSA está comprometida com a geração de valor econômico, social e ambiental para todos os seus grupos de interesse em toda a cadeia de valor.

A companhia é membro do Índice de Sustentabilidade de Mercados Emergentes da Dow Jones, Índice de Sustentabilidade MILA Pacific Alliance da Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, dos índices IPC e de Responsabilidade Social e Sustentabilidade da Bolsa Mexicana de Valores, entre outros. Tem operações em determinados territórios de México, Brasil, Guatemala, Colômbia e Argentina e atende nacionalmente Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Uruguai e Venezuela. Para mais informações, visite www.coca-colafemsa.com .

No Brasil, a empresa está presente como Coca-Cola FEMSA Brasil em 48% do território nacional, empregando cerca de 20 mil funcionários e atendendo mais de 88 milhões de consumidores, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e em parte do estado de Goiás. No Brasil, são 10 fábricas, 41 centros de distribuição, 23 Cross Dockings e 21 Cross Trucks, sendo a unidade de Jundiaí (SP) a maior do sistema Coca-Cola no mundo em volume de produção.