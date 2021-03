União Química solicita à Anvisa autorização emergencial para a Sputnik V

A União Química e o Fundo Soberano da Rússia – RDIF protocolaram formalmente na Anvisa, na madrugada do dia 26 de março, um novo pedido de autorização temporária de uso emergencial da vacina Sputnik V, referente a 10 milhões de doses do imunizante contra a COVID-19, já adquiridos inclusive pelo Ministério da Saúde. Apesar de a União Química ter realizado um pedido de uso emergencial em 15 de janeiro de 2020, a farmacêutica oficializou essa madrugada um novo pedido de acordo com a nova LEI Nº 14.124 aprovada pelo Congresso Nacional. Composto de informações, dados, resultados de testes clínicos, dentre outras informações, este novo pedido de uso emergencial segue rigorosamente as orientações e regras regulatórias da Anvisa, bem como o disposto na

Sputnik V

LEI Nº 14.124, DE 10 DE MARÇO DE 2021.

Cabe ressaltar que a vacina Sputnik V já obteve a autorização de uso em 58 Países, com eficácia comprovada de 91,6% e ausência de reações adversas relevantes, tornando a Sputnik V um dos mais seguros e eficazes imunizantes contra a COVID-19 em uso no mundo

União Química