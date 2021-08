Camarote N°1 anuncia edição 2022

A melhor experiência de carnaval da Sapucaí está de volta com três noites de festas

Depois de um ano de hiato, devido à pandemia de covid-19, o Camarote N°1, considerado uma das melhores festas de carnaval do país, chega a sua 31ª edição em 2022 com o mote “A Arte de Festejar”. O evento é um dos mais exclusivos da Sapucaí e promete três noites repletas de atrações especiais, open bar e food premium para liberar todas as energias guardadas do carnaval passado. Claro, isso tudo com muita segurança, seguindo todos os protocolos estabelecidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro.

“A Arte de Festejar”

“Somos especialistas na arte de festejar e a edição de 2022, especialmente, será emocionante. Queremos ficar na memória dos convidados com histórias e emoções a serem compartilhadas por muitos anos, afinal essa retomada é um resgate da alegria do brasileiro com o carnaval. Faremos tudo da forma mais criteriosa, transparente e segura possível.”, comenta Marcio Esher, Diretor de Marketing e Negócios da Holding Clube, grupo responsável pela marca N°1.

Camarote N°1

O Camarote N°1 tem produção da agência Banco_ e acontecerá no domingo, 27/02; segunda-feira, 28/02; e sábado, 05/03. Se liga, a abertura de vendas do Camarote N°1 começa dia 2 de setembro de 2021 pelo site www.ticket360.com.br/camaroten1.