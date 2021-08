Diretoria de Turismo de Jacareí e Comtur aplicam pesquisa aos visitantes da Feira do Bolinho Caipira

Durante a Feira do Bolinho Caipira, realizada entre sexta-feira (27) e domingo (29), em Jacareí, a Diretoria de Turismo, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e o Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Jacareí) aplicaram uma pesquisa aos visitantes que estiveram no local.

Diretoria de Turismo de Jacareí

Também foram entregues materiais com informações sobre os principais atrativos do município, estimulando o interesse turístico e a permanência do visitante na cidade. O objetivo da ação foi identificar o perfil do público presente e estimar o número de turistas no evento. Além disso, a aplicação da Pesquisa de Demanda Turística é uma exigência por Jacareí ser um Município de Interesse Turístico (MIT).

Por meio do resultado, será possível entender o comportamento e a percepção do turista que visita a cidade. Com isso, as iniciativas pública e privada podem direcionar suas ações de acordo com a perspectiva e expectativa dos turistas de Jacareí.

Além da aplicação realizada no último fim de semana, a pesquisa continua sendo aplicada nos hotéis, bares e restaurantes da cidade. O questionário é curto e leva, em média, sete minutos para ser respondido.

A Pesquisa

O formulário foi divido em duas partes estruturais: a primeira para compreender o perfil sócio demográfico do turista e, na segunda parte, seus comportamentos e percepções turísticas na cidade, como, por exemplo, quanto tempo durou a estadia, motivo da viagem e quais pontos turísticos visitaram, além de sugestões que contribuirão para melhorar a estrutura receptiva do município.

Todos os dados informados no questionário serão utilizados somente para fins da pesquisa, compondo o relatório final que será elaborado e disponibilizado na internet.

Comtur (Conselho Municipal de Turismo de Jacareí)

Para mais informações, entre em contato com a Diretoria de Turismo, pelo telefone (12) 3955-9177 ou e-mail: turismo@jacarei.sp.gov.br.

Legenda: Diretoria de Turismo de Jacareí e Comtur aplicam pesquisa aos visitantes na Feira do Bolinho Caipira