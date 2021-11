Caça-níqueis com as ideias e conceitos de jogo mais loucos

Os caça-níqueis, ou slots, são um dos mais conhecidos e jogados entretenimento de cassino do mundo. A experiência oferecida é realmente emocionante e, apesar do que muitos pensam por ser um jogo sem muitas regras, cada máquina tem seu desafio único.

Antes de vir para o mundo virtual, os caça-níqueis já eram extremamente populares. O glamour e a excitação das variadas máquinas, o momento de ansiedade e alegria por ganhar. O que antes só era sentido presencialmente, trouxe alegria para quem gosta de jogar online.

O cassino online é a melhor ferramenta para quem quer esse tipo de emoção sem precisar sair de casa. Cada vez mais as empresas investem em novos tipos de caça-níqueis com as mais diversas interfaces e maneiras diferentes de jogar. Em alguns jogos inclusive é possível ganhar um grande montante com apenas um giro, emocionante, não?

Jogos diferentes do convencional

Várias combinações

Esse tipo de jogo é diferente mas já é bastante conhecido dos que gostam de jogar slots. As combinações que vencem não são do formato original, e sim da esquerda para a direita. Esses caça-níqueis normalmente têm apostas expandidas, permitindo um maior ganho para quem quer apostar ainda mais.

Uma coisa legal é que dentro desses jogos é possível adicionar outros conceitos. Assim, é possível ter regras completamente diferentes dentro do mesmo jogo. Uma loucura agradável e super divertida!

Bobinas infinitas

Grande parte dos caça-níqueis possuem apenas 3 bobinas e com o tempo, o algumas empresas trouxeram caça-níqueis de 5, 6 e 7 bobinas. Porém, novos jogos trazem uma experiência incrível: eles permitem que o número de rolo seja infinito. As bobinas infinitas são uma inovação criada pela NetEnt e anima demais o público.

Mas, como assim? É simples, a cada ganho o número das bobinas crescem e você pode aproveitar e ganhar já que a cada rolo que é adicionado, o usuário possui mais símbolos. O mecanismo e simples e bem efetivo. É só ganhar e a máquina vai aumentando uma bobina e quando isso acontece, as oportunidades de ganho aumentam.

Mega símbolos

Esse é um super conceito e bem animador e foi criado pela Yggdrasil. É incrível como foi possível mudar totalmente as possibilidades com esse ganho para os usuários. O que acontece é que o jogo possui símbolos de tamanhos 2 x 2, 3 x 3, 4 x 4 e até 6 x 6! Ou seja, fica muito mais fácil ganhar.

Dois símbolos em um

O oposto dos mega símbolos também foi lançado pela Yggdrasil. Dá pra ver que é uma empresa que adora uma loucura para animar os jogos de caça-níqueis, não é?

Nada de jogos usuais! Nesse tipo de caça-níquel, o cliente pode gerar até dois símbolos em um só e assim, completar sua fila utilizando um dos dois símbolos que apareceram. Muito legal já que permite o dobro de possibilidades de ganho. Esse é um dos tipos de caça-níqueis que daqui a um tempo se tornará clássico pois realmente foi uma sacada incrível da Yggdrasil.

Diferentes interfaces

As interfaces também chamam bastante atenção quando se quer jogar em um slot e isso é 100% analisado pelas empresas que criam os jogos, afinal, é possível criar os mais loucos tipos de interface e que são muito mais divertidas.

Alguns jogos possuem uma aparência antiga, com uma figura mais egípcia, que remete ao ouro mas outras podem trazer temáticas super fofas ou até mesmo uma interface super assustadora, de puro terror. Já pensou ganhar muito dinheiro por causa de gatinhos fofos ou zumbis super assustadores?

Conclusão

Então, se pode perceber que as empresas estão sempre criando jogos loucos e divertidos com as mais diferentes ideias. Não é mais preciso ficar se prendendo aos jogos clássicos, apesar deles serem maravilhosos passatempos.

As inovações são muito bem vindas e existe uma grande equipe por trás disso e nós, como bons apaixonados, ainda ficamos surpresos pois sempre acreditamos que não é possível criar novos tipos de caça-níqueis mas sim, é possível, tanto com as interfaces mais diferentes, quanto realmente o desenvolvimento dos jogos. Agora é hora de aproveitar essas e as outras inovações dos jogos de slots, se divertir e em muitos, ainda ter uma possibilidade de ganhar!

Imagem de besteonlinecasinos por Pixabay