Brocker oferece tour de patinete elétrico em Gramado

O Grupo Brocker, referência em receptivo na Serra Gaúcha, está oferecendo uma novidade turística na região: um tour de patinete elétrico em Gramado. O passeio tem acompanhamento de um guia especializado e passa por algumas das mais icônicas atrações da cidade, como a Avenida Borges de Medeiros, a Rua Torta, o Lago Negro, o Bairro Planalto, o Lago Joaquina Rita Bier, a Estátua do Kikito, a Praça das Etnias e o Mirante Belvedere. “Todos sabem que Gramado é linda de percorrer a pé. Por que não com a agilidade do patinete elétrico? Pensando nisso, apresentamos essa opção ecologicamente correta e divertida de conhecer e saber detalhes de atrações da cidade mais europeia da Serra Gaúcha”, comenta Any Brocker Boeira, diretora do Grupo Brocker.

Gramado

A atividade, realizada depois de um treinamento básico sobre o funcionamento do patinete, inclui a locação do equipamento, touca descartável, capacete e o acompanhamento do guia de turismo. O passeio dura aproximadamente duas horas, com ponto de partida na Loja Brocker Turismo em Gramado (Av. das Hortênsias, 1845 – Centro). O tour de patinete elétrico acontece sextas e sábados, com saídas de manhã às 9h e de tarde às 16h. Durante a atividade é obrigatório o uso de máscara, além de se manter distanciamento mínimo de 2 metros entre cada pessoa. Todos os patinetes serão higienizados antes e após cada passeio, e o mesmo patinete só poderá ser usado novamente após 5 horas.

Tour de patinete elétrico

Foto:Divulgação

Para mais informações sobre agendamento e valores do tour de patinete elétrico em Gramado: www.brockerturismo.com.br

Brocker Turismo