Dicas para viajar com a família toda

O passeio deve ser organizado levando em conta as diferentes faixas etárias e os gostos de cada um.

Reunir a família para uma grande viagem pode ser bastante divertido, rendendo muitas histórias, fotos e boas lembranças. Para ajudar a relaxar e criar bons momentos juntos, é preciso respeitar e pensar na diversidade de idades, gostos e opiniões.

Também é importante planejar a viagem e encontrar uma acomodação para a família toda, de modo que ninguém fique separado ou se sinta excluído. Seja praia, campo ou cidade, o destino acaba não fazendo tanta diferença, uma vez que, em todos os cenários, a organização e o planejamento prévio fazem a diferença na viagem.

Confira, a seguir, algumas dicas para que o passeio seja perfeito para todos.

Orçamento

Antes de escolher o destino e a data da viagem, é fundamental conversar com todos os envolvidos para definir qual será o orçamento do passeio. Pode ser que nem todo mundo tenha a mesma verba para investir, e isso determina até o tipo de hospedagem e a distância da jornada.

Após essa definição, basta escolher a melhor época para toda a família — que pode ser no fim de ano, junto das férias escolares, num feriado ou em outro momento.

Grupo da família

Sempre é interessante envolver todos os participantes da viagem no planejamento do passeio — das crianças aos idosos. Isso é fundamental para manter a expectativa em alta, o clima de diversão e o sentimento de pertencimento ao momento da família.

Criar um grupo para trocar mensagens apenas sobre a viagem pode ser bastante interessante para que todos fiquem por dentro do que está sendo pensado para o passeio. Ali, é possível dividir fotos de acomodações, pontos turísticos e até o trabalho de procurar opções de lazer ou compras.

É fundamental que o grupo seja bastante democrático e respeite a opinião de todos, além de considerar necessidades e gostos de cada um. Para quem tem bebê ou idoso na família, por exemplo, um passeio com trilhas não é uma boa pedida. Para grupos com adolescentes, um local muito isolado pode ser sinônimo de tédio, e assim por diante.

Transporte

Após definir data e destino, chega o momento de escolher o meio de transporte da viagem. Se ela for realizada em outro país, é preciso reservar passagens de avião, preferencialmente, de todas as pessoas para o mesmo voo, a fim de evitar contratempos.

Para que isso ocorra, o ideal é que um único membro da família negocie a compra para todos — seja no site da empresa aérea ou em operadoras de turismo. Se a viagem for rodoviária, é possível adquirir as passagens para todos por meio de aplicativo de empresas on-line, facilitando o passeio.

As famílias que viajam de carro devem se dividir nos automóveis e podem cogitar a possibilidade de alugar uma van para que todos caibam num único veículo.

Hospedagem

Hotéis e resorts têm diversas vantagens para viagens em família, como a chance de aproveitarem a área de lazer no próprio local e não precisarem se preocupar com as refeições.

Em busca de privacidade e distanciamento social, algumas famílias preferem alugar casa e chácaras em outras cidades. Se essa for a escolha, todos precisam se lembrar de dividir tarefas, como arrumar o local, cozinhar e lavar a louça, além de comprar os mantimentos.

Essa colaboração é importante para que ninguém fique sobrecarregado. Assim, todos podem descansar e aproveitar o local da mesma maneira. Também é importante pensar na diversidade de perfis da família na hora de escolher a hospedagem.

Alguns hotéis e pousadas contam com quartos amplos ou chalés que comportam até seis pessoas tranquilamente. Ainda é preciso checar as necessidades específicas, como acessibilidade para os mais velhos, berço para os bebês, etc.

Acima de tudo, a família deve deixar qualquer desavença ou dificuldade de lado, colocando como prioridade a diversão, o descanso e a qualidade do tempo compartilhado.