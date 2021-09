COOP participa da ação contra a fome

A Coop – por meio da plataforma de responsabilidade social Coop Faz Bem -, é uma das apoiadoras da campanha Ação Urgente contra a Fome, idealizada pelo Sesc/Mesa Brasil, Sincofarma (Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos no Estado de São Paulo) e CRF (Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo).

A iniciativa visa arrecadar alimentos e produtos de higiene e limpeza para famílias em estado de vulnerabilidade, pois em função da crise sanitária e social e para continuar atendendo às demandas urgentes, o programa Mesa Brasil sofreu algumas flexibilizações em sua forma de atuação.

A partir de agora, as instituições sociais cadastradas estão autorizadas a entregar a doação para as famílias, haja vista que anteriormente elas preparavam e serviam as refeições no local. O programa passou a coletar e entregar também produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de itens descartáveis, como máscaras e luvas.

Mesa Brasil

Na Coop, o lançamento acontecerá neste sábado, 2 de outubro, na loja localizada na Rua Carijós, 1.843 – Vila Linda – Santo André, que contará com um caminhão do Mesa Brasil e uma tenda especial para arrecadação de alimentos. Participam também da ação, nesse dia, várias unidades do supermercado Coop no ABC e interior (Piracicaba, São José dos Campos e Tatuí), além de algumas drogarias externas da Coop instaladas em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano, São Paulo, Cotia, Jacareí, Guarulhos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e Sorocaba. A campanha se estenderá até o dia 4 de dezembro.

Marcio Valle, presidente executivo da Coop

“O cooperativismo tem forte relação com as comunidades onde atua e desempenha um importante papel na geração do desenvolvimento e renda. E, neste momento em que muitas famílias estão em situação de vulnerabilidade social, a Coop está presente também em todas as ações que contribuam para levar alimentos e itens de higiene e limpeza a quem mais precisa”, reforça Marcio Valle, presidente executivo da Coop.

Desde 2011, a Coop é parceira do Programa Mesa Brasil e agora já proporcionou a doação de cerca de 2,2 milhões de quilos de alimentos.

Com outras parcerias, a Ação Urgente contra a Fome teve início no dia 11 de maio e conta com pontos de coleta nas 40 unidades do Sesc no estado de São Paulo. Em junho, a campanha passou a ter 63 novos pontos de coleta espalhados pelas unidades do Senac (capital, região metropolitana, interior e litoral), bem como a participação de redes de supermercado parceiras. Até o início de agosto, já tinham sido arrecadados 63 mil quilos de alimentos.

Coop

Atualmente a Coop possui cerca de 6 mil colaboradores diretos, mais de 900 mil cooperados ativos e 113 unidades de varejo, divididas em 31 lojas de supermercado, sendo 23 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba e duas em Tatuí, três postos de combustíveis e 79 drogarias. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

Ação Urgente contra a Fome e Farmácia Solidária