Brasil Game Show é eleita feira do ano no Prêmio Live 2020

A Brasil Game Show foi eleita a feira do ano pelo Prêmio Live 2020, organizado pelo site Promoview. A BGS, maior feira de games da América Latina, conquistou o troféu Megafone de Ouro por sua 12ª edição, realizada em outubro de 2019 com mais de 400 marcas, 326 mil visitantes, 50 patrocinadores e 13 convidados internacionais.

A primeira edição do Prêmio Live homenageia e reconhece empresas, empresários e profissionais que criam e executam ativações para marcas em diferentes setores econômicos de 27 categorias. Os vencedores foram escolhidos por meio de votação de mais de seis mil pessoas, incluindo profissionais de brand experience e concorrentes.

“O Brasil realiza anualmente milhares de feiras e eventos, e ser escolhido o melhor entre eles é uma grande honra. Vejo o Prêmio Live 2020 como um reconhecimento ao trabalho árduo realizado por um time comprometido e apaixonado”, disse Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show. “É também um importante reconhecimento ao mercado de games, que, com 67 milhões de jogadores, cresce exponencialmente ano a ano e atrai cada vez mais marcas de diferentes setores econômicos”, completa.



Em 12 edições, a Brasil Game Show já recebeu mais de 2 milhões de pessoas, milhares de marcas e grandes nomes da indústria mundial. Além disso, levou aos seus visitantes diversos lançamentos em primeira mão e doou mais de 450 toneladas de alimentos a instituições parceiras.



Este ano, por causa da pandemia de covid-19, a 13ª Brasil Game Show foi adiada para outubro de 2021, mas seus organizadores estão promovendo uma série de eventos digitais até o final de 2020. Entre eles, o BGS Day, superlives que já contaram com 3 milhões de visualizações e cuja próxima edição será em novembro.



