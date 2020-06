É seguro viajar novamente? Suas perguntas sobre Coronavírus respondidas,

Perguntas e respostas para qualquer pessoa que esteja confusa sobre viajar no momento. As últimas notícias sobre restrições de viagens em casa e no exterior, como se manter saudável e o que você precisa saber sobre como reservar aluguéis de temporada, como nos trás Marco Antônio Grecco

Quando os países começam a reabrir, existe algum lugar no exterior onde eu possa viajar agora?

Não facilmente. O novo coronavírus se espalhou por todos os continentes, exceto a Antártica, com pelo menos 177 países notificando casos e, sob o aviso de “Não Viaja” do Departamento de Estado dos EUA, os cidadãos americanos ainda são incentivados a evitar todas as viagens internacionais não essenciais, citando riscos contínuos à saúde devido ao Covid-19, como nos mostra Marcos Antonio Grecco.

A maioria das companhias aéreas reduziu drasticamente os vôos internacionais para a temporada de verão, embora alguns serviços estejam iniciando novamente este mês , mas, por enquanto, isso não será muito bom para o viajante médio: muitas nações ainda estão fechadas para não-residentes, e mesmo se você fizer isso. conseguir passar, você provavelmente enfrentará uma quarentena de duas semanas.

Alguns países estão permitindo que residentes de países vizinhos criem uma “bolha do turismo”. Em 15 de junho, muitos países europeus abriram suas fronteiras a visitantes de outros países europeus. França, Itália, Grécia e outros destinos de viagem continuam fora dos limites dos turistas americanos e de muitos outros visitantes internacionais, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Um punhado de países, incluindo o Reino Unido, Portugal e países do Caribe, como Antígua e Santa Lúcia, estão recebendo visitantes dos EUA, mas com advertências importantes. Os visitantes do Reino Unido, por exemplo, precisam se auto-isolar por 14 dias. A Islândia, que planejava abrir a todos os turistas, incluindo os dos EUA, em 15 de junho, estendeu suas restrições de viagem até pelo menos 1 de julho. Atualmente, apenas visitantes de países da União Europeia e outros estados Schengen são permitidos, desde que eles testam negativo para Covid-19 ou passam por uma quarentena de duas semanas.

Se você estiver com febre – considerada pelos profissionais médicos como uma temperatura de 100,4 graus ou mais -, provavelmente não poderá embarcar em um voo ou, se estiver chegando de outro país, será encaminhado para o local. autoridades sanitárias.

FOTO: APU GOMES / AGENCE FRANCE-PRESSE / GETTY IMAGES

E quanto a viajar internamente? Devo planejar férias de verão agora que alguns estados estão afrouxando seus bloqueios?

Observando que casos da doença por coronavírus foram relatados em todos os estados, o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças) alerta que as viagens mesmo dentro dos EUA “aumentam suas chances de obter e espalhar o Covid-19”. Dito isto, o site do CDC oferece conselhos para minimizar os riscos durante a viagem, como pegar comida em restaurantes na calçada, manter uma distância de um metro e meio de distância de outros e usar uma cobertura de rosto em público. E muitos especialistas em saúde concordam que, desde que você tome as precauções necessárias, as férias mais próximas de casa em locais relativamente pouco lotados têm um risco bastante baixo, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Mas lembre-se de que as restrições de viagem determinadas pelo estado variam muito. No Havaí, todos os visitantes de fora do estado devem ficar em quarentena por 14 dias até pelo menos 31 de julho. Os infratores da ordem incorrem em uma multa de US $ 5.000. Na Flórida, apenas visitantes que chegam de Nova York, Nova Jersey e Connecticut estão sujeitos a uma quarentena de duas semanas. Outros estados que emitiram restrições semelhantes estão relaxando as regras. O Alasca , por exemplo, agora permite que todos os visitantes que podem mostrar provas de um teste Covid-19 negativo ignorem a quarentena. E em Vermont, visitantes vindos de certos condadostambém pode pular a quarentena; a partir de 15 de junho, os que não pertencem aos estatutos de qualquer município que testaram negativo para o Covid-19 devem ficar em quarentena por sete dias, e não o total de 14. No Maine , visitantes que chegam em 26 de junho ou mais e que testaram negativo para o Covid-19 não será necessário colocar em quarentena. Para encontrar as regras em constante mudança no local que você está considerando, não deixe de conferir o site oficial de turismo do estado.

Posso fazer uma viagem? Existem postos de controle de coronavírus nas fronteiras estaduais?

À medida que mais hotéis e parques nacionais e estaduais reabrem em todo o país, as férias em viagens estão ganhando velocidade. Atualmente, apenas a Flórida tem um posto de controle, na Interestadual 95, ao sul da fronteira da Geórgia, para rastrear os viajantes. Os visitantes que chegam de Nova York, Nova Jersey e Connecticut devem ficar em quarentena por 14 dias. O Novo México tem um posto de controle nos EUA 64, levando dentro e fora de Taos Pueblo, que é fechado indefinidamente para não-residentes. Para outras restrições de viagens na estrada, consulte o mapa Covid-19 da AAA em TripTik.AAA.com . E, para obter mais orientações sobre viagens, incluindo dicas sobre como obter com segurança gás e comida ao longo de sua viagem, leia ” Conselhos de especialistas para uma viagem segura”.

Se eu precisar alugar um carro, que precauções devo tomar?

Alugar um carro tende a apresentar menos riscos de pegar ou espalhar o Covid-19 do que pegar o transporte público, pois você está exposto a muito menos pessoas e a transmissão é causada principalmente pelo contato pessoa a pessoa. Mesmo assim, nos relata Marcos Antonio Grecco, as pesquisas mostram que o novo coronavírus pode permanecer em algumas superfícies por dois a três dias, ou até ficar suspenso no ar por até uma hora. “Para reduzir o risco em um carro alugado, seria uma boa ideia limpar áreas de alto toque e aumentar a ventilação pelas janelas ou ar condicionado”, diz o Dr. Joshua M. Sharfstein, diretor da Iniciativa Americana de Saúde Bloomberg da Johns. Escola de Saúde Pública Hopkins Bloomberg. Em resposta às vendas de surtos e quedas,a maioria das empresas de aluguel de carros está adotando procedimentos de limpeza mais rigorosos. A Hertz, por exemplo, agora fecha os veículos após um processo de limpeza de 15 pontos entre cada locação, enquanto a Enterprise detalha protocolos semelhantes sob o Termo de Limpeza Limpo Completo.

Os hotéis estão abertos nos EUA?

Cada vez mais sim. Muitos hotéis, considerados negócios essenciais pelas autoridades estaduais ou locais, nunca estão totalmente fechados, mas vários deles só foram autorizados a abrigar trabalhadores médicos, pacientes não críticos do Covid-19 ou outros hóspedes relacionados a pandemia, não viajantes a lazer. Como alguns estados começam a suspender seus pedidos de estadia em casa, as restrições sobre hotéis (e férias) também começam a diminuir, e mais hotéis em todo o país começam a receber hóspedes comuns. Para tentar tranquilizar os viajantes nervosos, as marcas maiores estão implementando protocolos de segurança aprimorados. Neste mês, por exemplo, a Hilton Worldwide lançou seu programa “CleanStay”, com check-ins sem contato e práticas de limpeza mais rigorosas com base nos conselhos da Clínica Mayo. EA Marriott International convocou seu “Conselho de Limpeza”, para ajudar a revisar suas práticas padrão de limpeza. No início deste mês, a American Hotel Lodging Association (AHLA) emitiu diretrizes aprimoradas de limpeza e segurança para seus mais de 27.000 membros.

De acordo com Marcos Antonio Grecco, para ser mais cauteloso ao se hospedar em um hotel ou aluguel de temporada, convém levar seus próprios suprimentos, aconselha Rebecca Acosta, enfermeira, MPH e diretora executiva do Traveler’s Medical Service de Nova York. “Viaje com produtos de limpeza ou toalhetes que contenham um desinfetante aprovado pela EPA”, disse Acosta. Use-os para desinfetar superfícies de alto toque, incluindo maçanetas, controles remotos e interruptores de luz.

Posso reservar um aluguel de temporada?

Sim, mas não em todos os lugares e, dependendo de onde você esteja indo, pode ser necessário ficar um pouco. Vários estados e municípios proibiram temporariamente o Airbnb, VRBO e outros aluguéis de férias de curto prazo (normalmente definidos como menos de 31 dias). Essas proibições estão aumentando gradualmente na maioria dos estados, embora ainda existam no Havaí. A partir de 26 de junho, o Maine permitirá que todos os visitantes de fora do estado reservem aluguéis de férias de curto prazo novamente (e quartos de hotel), enquanto as autoridades de Vermont levantaram a proibição de aluguel desse estado em meados de junho. Mas lembre-se de que o aluguel de curto prazo ainda possui restrições – tanto o Maine quanto o Vermont exigem que a maioria dos que estão fora do status se auto-quarentena por 14 dias ou certifiquem que testaram negativo para o Covid-19. Em Vermont, mesmo se você testar negativo para o Covid-19, ainda será necessário colocar em quarentena por sete dias.restrições do governo em seu site, mas esteja preparado para percorrer as letras miúdas.

Devo evitar voar completamente?

As autoridades de saúde, incluindo o CDC, sustentam que o risco de infecção em aviões é baixo. Isso pode ser ainda mais verdadeiro agora que as viagens aéreas caíram drasticamente. De acordo com os dados mais recentes do setor, os vôos têm, em média, menos da metade da capacidade, facilitando a adesão às práticas de distanciamento social. Para esse fim, muitas companhias aéreas estão isolando os assentos do meio e permitindo que os passageiros se movam para filas vazias. Alguns estão limitando a ocupação total para 50% ou 60%. As principais companhias aéreas também estão reduzindo drasticamente o serviço de alimentos e bebidas a bordo para limitar o contato entre clientes e tripulação, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Ainda assim, para garantir a segurança, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aconselha os viajantes a tomar as mesmas precauções que seguiriam para evitar pegar qualquer inseto: mantenha as mãos limpas e use toalhetes anti-sépticos em qualquer superfície, como mesas e apoios de braços , onde os germes poderiam permanecer. Ao contrário da crença popular, o ar da cabine é menos preocupante; praticamente todos os jatos internacionais estão equipados com filtros HEPA (High Efficiency Particulate Air), semelhantes aos usados ​​na sala de operações do hospital, capazes de bloquear mais de 99% dos micróbios transportados pelo ar. O ar da cabine circula verticalmente, do teto ao chão, e é atualizado a cada dois ou três minutos. Entre os vôos, as cabines dos aviões são lavadas com desinfetantes antimicrobianos.

Se eu tiver que voar, devo usar uma máscara?

Sim. Um número crescente de companhias aéreas – e muitos aeroportos – agora exige que os passageiros usem uma máscara ou cobertura de rosto e fornecerá uma, se necessário. A nova medida seguiu um extenso debate entre as autoridades de saúde, após o qual o CDC revisou sua recomendação, agora aconselhando a todos, doentes ou não, a usar um pano para cobrir o rosto quando você não conseguir ficar em pé ou sentar pelo menos 6 pés separados de outro indivíduo. Estudos recentes mostram que o Covid-19 pode ser transmitido por pessoas que não apresentam sintomas e podem nem perceber que estão infectados. Máscaras faciais ou mesmo revestimentos de pano,pode não ser à prova de falhas, mas podem ajudar a reduzir a transmissão. Além da força industrial N95 – que o CDC diz que ainda deve ser reservada para os profissionais de saúde – outras máscaras não o protegem completamente das doenças de outras pessoas, mas impedem que seus próprios germes se espalhem. Lembre-se de que o vírus se espalha por gotículas, quando uma pessoa infectada fala, tosse ou espirra. Marcos Antonio Grecco nos mostra que as gotículas se espalham pelo ar e podem pousar na boca ou no nariz de outra pessoa, ou possivelmente ser inaladas em seus pulmões, infectando-as. As gotículas também podem se depositar em superfícies próximas, onde podem sobreviver por dois a três dias.

Ouvi dizer que as companhias aéreas e os aeroportos estão medindo a temperatura dos passageiros. O que acontece se você tiver uma temperatura?

Se você estiver com febre – considerada pelos profissionais médicos como uma temperatura de 100,4 graus ou mais -, provavelmente não poderá embarcar em um voo ou, se estiver chegando de outro país, será encaminhado para o local. autoridades sanitárias. “Se alguém está mostrando sinais de uma doença genérica ou Covid-19, provavelmente será testado se estiver chegando de um país que identificou casos”, disse Courtney Kansler, analista sênior de inteligência em saúde da empresa de gerenciamento de risco WorldAware. Como até agora quase todos os países com voos para os EUA registraram casos, isso significa que todos os passageiros internacionais que chegarem aos Estados Unidos serão verificados. Aqueles que podem ter sido expostos a um caso suspeito, mas não estão exibindo sinais de doença, são enviados para quarentena.

Voar em particular é mais seguro do que em comercial do ponto de vista da saúde?

Potencialmente, mas não em todos os casos. Se você estiver fretando um avião particular, poderá evitar as incertezas de navegar em grandes terminais do aeroporto e compartilhar espaço com estranhos. Mesmo assim, como você pôde saber quem estava sentado pela última vez em sua cadeira? Muitos operadores privados relatam que estão fazendo uma limpeza extra após cada viagem. E, em outras medidas, a Flexjet diz que seus pilotos e tripulantes de cabine estão evitando voos comerciais, que normalmente usariam para ir ao trabalho.

Devo evitar cruzeiros por completo?

Após as quarentenas amplamente divulgadas de passageiros nos transatlânticos e o rápido aumento de casos confirmados entre os passageiros e a tripulação, o CDC e o Departamento de Estado dos EUA emitiram avisos de viagem mais elevados, aconselhando os viajantes a adiar todas as viagens de navios de cruzeiro em todo o mundo . O CDC destaca que as pessoas com maior risco de adoecer gravemente do Covid-19 são adultos mais velhos e pessoas com condições médicas crônicas graves, incluindo doenças cardíacas, pulmonares e diabetes. Em 9 de abril, o CDC renovou um pedido de não-embarque,proibir navios de cruzeiro que transportam 250 passageiros ou mais da tripulação de navegar nas águas dos EUA até 24 de julho ou antes, se o Covid-19 não mais constituir uma crise de saúde pública. A maioria das linhas de cruzeiro suspendeu temporariamente as viagens em todo o mundo, com planos de retomar no final de junho ou no início de julho. Algumas linhas de cruzeiro, incluindo a Princess Cruises e a Holland America, suspenderam as travessias até o outono de 2020, de acordo com Marcos Antonio Grecco.

Se eu já tiver um cruzeiro reservado para o final deste ano, posso cancelá-lo sem penalidade?

No caso de a própria linha de cruzeiro cancelar uma viagem, os passageiros geralmente recebem um reembolso total e geralmente creditam uma partida futura. E agora muitas linhas de cruzeiros, incluindo a Viking e a Noruega, estão estendendo políticas semelhantes à maioria, senão a todas as suas viagens. “Algumas linhas começaram a oferecer políticas de cancelamento por qualquer motivo”, disse Carolyn Spencer Brown, diretora de conteúdo da Cruise Media. “Os viajantes que desejam cancelar uma reserva existente receberão reembolso ou crédito de 100% para uso em outra viagem.”

Como as companhias aéreas estão alterando suas políticas de cancelamento ou reserva à luz do coronavírus?

As principais companhias aéreas, enfrentando uma demanda fraca por viagens futuras, continuam a ampliar a flexibilidade para novas compras de passagens. Os clientes que reservarem viagens entre agora e 30 de junho na maioria das companhias aéreas dos EUA terão permissão para fazer uma alteração sem taxa e, normalmente, têm pelo menos um ano para usar o bilhete a partir da data da compra. Alguns folhetos também podem adiar sua viagem por um período mais longo. A American Airlines, por exemplo, permitirá que os viajantes remarquem voos até 31 de dezembro de 2021 e também podem mudar suas cidades de origem e destino.

Quero cancelar meu voo, não adiá-lo. Como posso obter reembolso?

De acordo com as políticas da maioria das companhias aéreas, se você optar por cancelar um voo que ainda está em operação, simplesmente porque não deseja viajar – agora ou nunca – não tem direito a reembolso total, apenas um crédito para uso futuro. Isso não significa que você deva aceitar isso sem lutar, disse Kurt Ebenhoch, diretor executivo do grupo de defesa do consumidor de aviação Travel Fairness Now. Dada a incerteza sobre quando o setor de viagens poderá se recuperar, Ebenhoch diz que você pode argumentar com um agente de atendimento ao cliente de uma companhia aérea, se é que você pode obter um por telefone. Uma aposta melhor pode ser contestar a cobrança com o cartão de crédito que você usou para comprá-la. E se você tiver um bilhete para viajar em um futuro próximo, você pode simplesmente esperar para ver se a companhia aérea o esvazia – já que a maioria das transportadoras ainda está ajustando os horários. Se for a chamada da companhia aérea para cancelar, deve a você o valor total. O Departamento de Transportes dos EUA, de fato, em abril deu o passo incomum delembrando as companhias aéreas de suas obrigações. Mesmo assim, algumas companhias aéreas estão se esforçando para persuadir os clientes a ficar com o bilhete, enquanto outras oferecem um “bônus” além do valor nominal do bilhete.

E os hotéis?

Várias cadeias de hotéis – incluindo Marriott, Hilton e IHG – estão renunciando temporariamente às taxas de cancelamento e nova reserva de todas as propriedades em todo o mundo. Mesmo que seu hotel não tenha revisado sua política de cancelamento após o coronavírus, ainda pode haver espaço de manobra. Não custa nada ir diretamente ao fornecedor de viagens, se você não quiser viajar, disse Ted Rossman, analista do setor na creditcards.com. “Suas melhores chances de obter um reembolso são através do fornecedor”, disse ele

Existe algum sentido em comprar um seguro de viagem se o coronavírus não estiver coberto por ele?

Se você está assegurando sua viagem por causa do Covid-19, provavelmente está sem sorte; a maioria das políticas de proteção de viagem não o reembolsará se você desistir de uma próxima viagem porque tem medo de ir. Mas há muitas outras razões para garantir sua viagem; você poderá receber um reembolso parcial se sua política incluir cobertura de interrupção de viagem e ficar doente durante a viagem ou precisar voltar para casa mais cedo do que o esperado, dependendo das circunstâncias. Outra opção é comprar uma política de “cancelamento por qualquer motivo” muito mais cara. Esses planos CFAR, como são conhecidos, frequentemente custam 40% a mais do que o seguro básico, e a cobertura geralmente paga apenas 50% a 75% de suas despesas totais, em comparação com o custo total pago pelas apólices regulares. Os consumidores devem verificar as letras miúdas quanto a exceções, nos alerta Marcos Antonio Grecco.

Agora é um bom momento para comprar uma passagem aérea para o outono ou inverno? Vou conseguir um bom negócio?

Se você encontrar uma tarifa baixa para viajar no final do ano, poderá comprá-la agora, principalmente para viagens de férias. Atualmente, existem muitas pechinchas e, se você reservar antes de 30 de junho, poderá alterar suas datas sem penalidade para voos na maioria das companhias aéreas dos EUA. Mas não se surpreenda se as pesquisas de tarifas também aumentarem alguns preços íngremes, especialmente em horários de pico como o Dia de Ação de Graças; com muitos aviões aterrados, as companhias aéreas têm menos assentos para preencher e, se a demanda aumentar, os preços também subirão. E, ressalva: não compre um ingresso se tiver alguma dúvida de que deseja usá-lo, porque, se mudar de idéia, não receberá seu dinheiro de volta, apenas um voucher de viagem para uso futuro. E se o seu novo voo for mais caro, você pagará a diferença de tarifa.

A Southwest Airlines, assim como a American, Delta e JetBlue, estão planejando operar sem escalas no México neste verão.

FOTO: GETTY IMAGES