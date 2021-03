No Mercado de Ações Embraer Já Decola com Possível Negociação com Lufthansa

– retomada é lenta e jatos menores são o foco para mercado doméstico e internacional –

– economista estima que Embraer aumente em 40% a receita com entrega de aeronaves –

As ações da Embraer sobem para níveis acima da média diária dos negociados na Bolsa de Valores (B3) em quase 8%, após os veículos de comunicação alemães destacarem uma fala do CEO da companhia aérea Lufthansa. Segundo a imprensa alemã, a empresa brasileira de aeronaves sediada em São José dos Campos seria a escolhida para fornecer aviões à empresa europeia. De acordo com a matéria veiculada, a empresa sinalizou que quer reformular sua frota de aviões por novos modelos, diante do impacto do coronavírus. Esse novo pedido teria como objetivo a aquisição de aeronaves de tamanhos menores com o perfil mais econômico, campo de expertise da Embraer.

A fabricante brasileira enfatizou que ainda não há qualquer compromisso firmado, mas o mercado já reagiu positivamente e iniciou compras dos papéis.

“Ainda estamos aguardando os resultados da Embraer referentes ao quarto trimestre do ano passado, já que o último registrado não foi nada animador, dado a diminuição dos números de voos e o atraso da imunização da população mundial com as vacinas. Estima-se que a Embraer tenha aumentado em até 40% a receita somente no quarto trimestre com a entrega de aeronaves, zerando assim o caixa negativo que a empresa obteve até o terceiro trimestre do ano passado, que chegava a casa dos 3 bilhões de reais”, comentou Gustavo Neves, economista e assessor de investimentos da Plátano Investimentos – XP Investimentos, com sede em São José dos Campos.

A sinalização da Lufthansa chega num bom momento, já que a Embraer estava com suas ações pressionadas desde que a Boeing cancelou o acordo que incorporaria a divisão comercial da Embraer, e ainda por conta do adiamento das compras de aeronaves que haviam sido encomendadas devido ao surto do Covid-19 em todo mundo.

Embraer

Somente no mês de fevereiro, as ações da Embraer acumularam uma alta de 39%, com a expectativa de que sejam firmados outros acordos de venda de aeronaves, e também em função do desempenho significativo do setor de Defesa & Segurança, que foi responsável por suavizar o desempenho fraco do último trimestre. O setor de Defesa & Segurança foi responsável pela entrega de 21 unidades no último trimestre, aumentando em 106% a receita do segmento.

Lufthansa

“Espera-se que com esse possível novo acordo entre Embraer e Lufthansa, juntamente com o aumento do número de viagens com a imunização dos países, a empresa joseense projete novos ares de eficiência e crescimento, movimentando toda cadeia produtiva”, comentou o economista da Plátano Investimentos.

Plátano Investimentos

Fonte: Plátano Investimentos: Av. Cassiano Ricardo, 319, sala 2106. Ed. Pátio das Américas. Jardim Aquarius. (12)3322-8916.

Jatos executivos. Foto: arquivo Embraer Divulgação