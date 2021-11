Moedas Digitais: qual é o próximo sucesso?

Com altos lucros, o Bitcoin já cresceu mais de 70 mil por cento desde sua criação. Mas o que será que está por vir?

O mercado de criptoativos está em um dos seus melhores cenários, já que a cada dia que passa ganha mais confiança de todo o globo. Além da confiabilidade e de ser visto como o futuro do dinheiro, as criptos se mostram um excelente investimento, podendo conquistar ótimos valores econômicos.

Por sua vez, se consolidando como um grande sucesso, a criptomoeda BTC (sigla para Bitcoin) já deixou algumas pessoas milionárias e hoje conta com um valor que ultrapassa os R$300 mil por unidade.

Entre a lista dos felizardos investidores, temos o jovem Erik Finman, que aos 12 anos de idade adquiriu algumas moedas digitais pelo valor de US$12 (em torno de R$67,00) e, após 10 anos, conseguiu um lucro de mais de 71.800%, conquistando assim um gigantesco patrimônio.

Claro que nem todo mundo teve essa sorte e a paciência de esperar tantos anos com as criptos na carteira e muito investidor acabou vendendo de forma antecipada. Alguns conseguiram certo lucro, mesmo não se tornando milionários, enquanto outros se arrependem de ter trocado o token antes de começarem a valer alguma coisa.

Um dos arrependidos é Laszlo Hanycez que, no ano de 2010, decidiu entrar na história com a primeira compra de produtos feita com Bitcoins, que acabou registrada como a alimentação mais cara do mundo. Por apenas duas pizzas, o rapaz pagou 10 mil moedas, algo que 9 meses depois já valeria US$10 mil e, levando em consideração a cotação atual, a compra soma a quantia de mais de US$570 milhões.

Conseguimos dizer qual será a próxima cripto de sucesso?

Querendo ser o próximo milionário investindo em criptoativos, muitos se perguntam qual será a próxima moeda que apresentará excelentes lucros – e isso se torna cada vez mais difícil, já que o número de opções só aumenta.

Segundo dados, apenas no primeiro semestre de 2021, foram registradas mais de 2 mil novas moedas digitais, ultrapassando o número total de 10 mil tokens. Algumas não conseguem ir muito longe e seguem valendo centavos de dólar, mas outras apresentam boa possibilidade de crescimento.

Devido a grande volatilidade do mercado, é realmente difícil listar as moedas com maior crescimento, já que isso não necessariamente pode significar lucros. Podemos usar de exemplo o Dogecoin, que em menos de um ano teve um aumento de 6000%, mas depois sofreu queda e não chegou a ultrapassar US$1.

Questão de confiança

O que vemos atualmente são muitas variações e a dificuldade de definir qual o próximo sucesso fica principalmente pelo fato de serem moedas descentralizadas, logo, diferentemente de outros investimentos, não subirá ou cairá conforme atos que ocorrerem em determinada região, ficando ligada à economia mundial.

Dessa forma, a maior motivação de sucesso ou fracasso de uma moeda digital é a adoção e confiança do mercado. Uma cripto que inspira segurança atrai investidores, é aceita em transações dos mais variados tipos e cresce em valor monetário — gerando um efeito cascata “do bem”.

Assim, neste momento, o que pode ser feito no momento de adquirir novas criptomoedas é analisar o motivo de sua criação, ficando claro que memes só podem trazer bons lucros a curto prazo e é importante sempre ter uma carteira diversificada, pois assim caso tenha prejuízo de um lado, poderá recuperar através de outro ativo.