Nubank recebe sinal verde do Banco Central para a aquisição da Easynvest

Com aval de regulador, empresas iniciam processo de conclusão dos termos do negócio, anunciado em setembro de 2020

O Nubank, maior banco digital independente do mundo, acaba de receber a aprovação do Banco Central do Brasil para a aquisição da Easynvest, corretora digital com mais de 1,5 milhão de clientes e R$ 26 bilhões de ativos sob custódia. Com o sinal verde do órgão regulador, as duas empresas podem dar prosseguimento ao processo de conclusão dos termos do negócio anunciado em setembro do ano passado.

Banco Central

Antes da aprovação pelo Banco Central, o Nubank já havia recebido o aval do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) em novembro de 2020. O processo de análise e o sinal verde dado pelos dois reguladores transcorreu de forma natural, sem quaisquer restrições ou apontamentos no meio do caminho.

Enquanto os trâmites finais da aquisição são tratados, o Nubank e a Easynvest avançam no plano de transição e integração dos serviços, em trabalho conjunto para os próximos passos. Por enquanto, as plataformas permanecem operando com experiências, aplicativos e centrais de atendimento distintos.

A aprovação da aquisição da Easynvest é mais uma etapa concluída pelo Nubank dentro do compromisso de reinventar o mercado de investimentos no Brasil. Na segunda quinzena de abril, o banco digital já havia anunciado sua primeira experiência para investimentos com o início dos testes de três fundos multimercado. Com foco em facilitar a jornada de pessoas interessadas em alcançar seus objetivos com investimentos, o processo é guiado pelo Nubank 100% via aplicativo para a definição de perfil, valor do aporte, monitoramento e pedido de resgate. Com linguagem simples e aplicação a partir de R$ 1,00, a tomada de decisão é auxiliada a partir da curadoria dos produtos feita pelo time de Gestão de Ativos do banco digital.

Com a aprovação da aquisição da Easynvest pelo Banco Central, o Nubank incrementa a sua prateleira de serviços financeiros. Após a conclusão dos trâmites finais da operação, o banco digital passará a ter sob o mesmo guarda-chuva desde produtos básicos – como conta digital e cartão de débito e crédito –, até ações e opções mais sofisticadas de renda variável para investimentos.

NUBANK

O Nubank foi fundado em 2013 para libertar as pessoas de um sistema financeiro burocrático, lento e ineficiente. Desde então, por meio de tecnologia inovadora e excelente atendimento ao cliente, a empresa vem redefinindo o relacionamento das pessoas com o dinheiro em toda a América Latina. Com operações no Brasil, México e Colômbia, o Nubank é hoje o maior banco digital independente do mundo, reinventando a vida financeira de mais de 35 milhões de clientes.

O Nubank atingiu esse patamar ao oferecer um cartão de crédito sem anuidade, totalmente gerenciado por um aplicativo, hoje usado por cerca de 21 milhões de usuários, e uma conta digital, livre de tarifas, atualmente utilizada por cerca de 32,5 milhões de brasileiros. O Nubank também oferece empréstimo pessoal transparente e descomplicado, um programa de benefícios com pontos que nunca expiram, uma conta para pequenas e médias empresas e seguro de vida. Em 2020, a empresa anunciou a aquisição da corretora digital Easynvest, uma das primeiras corretoras a oferecer acesso online à Bolsa no Brasil, que possui mais de 1,5 milhão de clientes e R$ 26 bilhões de ativos sob custódia.

O Nubank, ao longo dos sete anos de sua história, levantou mais de US$ 1,2 bilhão com alguns dos investidores de tecnologia mais conhecidos do mundo, Sequoia, DST, Tencent, Tiger, Kaszek, Founders Fund, Dragoneer, TCV, Redpoint, Ribbit, GIC, Whale Rock, Invesco and QED.

O Nubank foi apontado em 2021 pela revista TIME como uma das 100 empresas mais influentes do mundo e eleito pela revista Forbes como o melhor banco do Brasil — e um dos melhores do mundo — por três anos seguidos, em 2019, 2020 e 2021. Também foi reconhecido pela revista Fast Company como a empresa mais inovadora da América Latina e o “challenger bank” mais valioso pela CB Insights.Hoje, o Nubank é uma empresa global, com escritórios em São Paulo (Brasil), Cidade do México (México), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Durham (Estados Unidos) e Berlim (Alemanha). Foi fundado em 2013 em São Paulo, pelo colombiano David Vélez, e tem como cofundadores a brasileira Cristina Junqueira e o americano Edward Wible. Para mais informações, visite www.nubank.com.br.

EASYNVEST

Fundada em 1968, a Easynvest é uma das maiores plataformas de investimentos digitais do Brasil e está à frente no desenvolvimento de tecnologia e inovações em serviços financeiros, com mais de R$ 26 bilhões de ativos sob custódia e 1,5 milhão de clientes. A corretora foi uma das primeiras a oferecer acesso online à bolsa no Brasil, em 1999, e a primeira a oferecer acesso por aplicativo mobile ao mercado de renda fixa, em 2016. Na plataforma 100% digital os investidores individuais podem conhecer e analisar uma vasta gama de investimentos, incluindo títulos públicos, privados e fundos de investimento, além de comprar e vender ações, opções e futuros. A corretora também disponibiliza conteúdos de educação financeira em diversos canais digitais. Para mais informações, visite: easynvest.com.br