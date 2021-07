Bike Itaú recebe mil bicicletas azuis personalizadas, em parceria inédita, para anunciar chegada do Magalu aos cariocas

Anitta é o nome anunciado para estampar a campanha, que envolve filmes publicitários, prestação de serviço e entretenimento

A Tembici, líder em tecnologia para micromobilidade na América Latina, é uma das protagonistas do anúncio da chegada do Magazine Luiza ao Rio de Janeiro. Em uma ação para anunciar a abertura de 50 lojas físicas, a gigante do varejo disponibilizará 1.000 bikes do sistema de bicicletas compartilhadas Bike Rio.

Itaú

Com uma estratégia robusta de comunicação e mídia que envolve filmes publicitários, prestação de serviços e entretenimento, ocupando toda a cidade maravilhosa, Magalu, Tembici e Itaú disponibilizarão 1.000 bicicletas compartilhadas personalizadas em azul. Durante trinta dias, todos os usuários novos e também usuários já cadastrados no Bike Rio que não possuam um plano ativo, poderão utilizar as bikes de forma gratuita por sete dias, por meio do “Plano Magalu”, especialmente criado para a campanha. Quem já é usuário do projeto, também poderá pedalar as azulzinhas e curtir a cidade maravilhosa.

Magalu

Além disso, a ação oferece um benefício extra aos clientes Magalu. Todos que pedalarem as bicicletas compartilhadas serão contemplados com um cupom de R$20 para usar na 1ª compra do SuperApp ou qualquer loja do Magazine Luiza.

Parceria fomenta micromobilidade no Rio

Um dos serviços que conquistam diariamente mais cariocas, parte da paisagem da cidade, é o Bike Rio, sistema de bikes compartilhadas, patrocinado desde 2011 pelo Itaú Unibanco, que possui a mobilidade urbana como uma de suas causas. O projeto contribui com o trânsito da cidade para melhorar condições de deslocamento das pessoas, levando o Rio de Janeiro para o caminho das cidades inteligentes.

Bike Rio

“Estamos muito felizes com essa parceria. As laranjinhas do Bike Rio já fazem parte da paisagem e da rotina dos cariocas e o Magalu não só enxergou isso, como também entendeu a importância e grandiosidade da micromobilidade para a cidade. Com isso, acreditamos que a mensagem da bicicleta atinja ainda mais pessoas, fomentando o seu uso”, comenta Tomás Martins, CEO e co-fundador da Tembici.

Tembici

A Tembici é a empresa líder de micromobilidade na América Latina, responsável por mais de 50 milhões de deslocamentos com bicicletas nas principais capitais brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife e Porto Alegre, além de Santiago, no Chile, e Buenos Aires, na Argentina. Considerada uma das startups mais promissoras e inovadoras do país, pela lista das 100 Startups to Watch (2020 e 2021), ao longo dos últimos anos a empresa acompanhou o aquecimento do setor de micromobilidade no mundo e, devido ao seu modelo de negócio e qualidade do produto, registra crescimento sólido e contribui diretamente para consolidar a bicicleta como um modal de transporte nas cidades em que atua. Este ano, os fundadores da Tembici passaram a fazer parte da rede de empreendedores Endeavor, recebendo apoio da organização para continuar crescendo de forma acelerada.

