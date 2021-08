Fundhas lança edital para captação de investimentos e melhorias

A Fundhas (Fundação Hélio Augusto de Souza) lançou Chamada Pública para seleção de empresas para captação de recursos e investimentos.

A iniciativa tem como objetivo apoiar a formação dos atendidos na capacitação, modernização, reforma, ampliação de infraestrutura e aquisição de equipamentos para melhorar o atendimento e a qualidade dos serviços prestados às crianças e adolescentes de São José dos Campos.

Fundhas

Os interessados em investir na Fundhas podem optar pela concessão de patrocínio em conformidade com as cotas/valores e contrapartidas previstas no edital disponível no site da instituição, na página Chamamento Público.

Ao investidor será oferecido a fixação do nome ou logomarca nas Unidades, auditórios ou salas da instituição, conforme cota escolhida, sendo de responsabilidade da Fundhas a execução das melhorias patrocinadas pelo investimento.

Renovação

Em 34 anos de existência, a Fundação já contribuiu com a formação de mais de 30 mil pessoas do município. Por meio de projetos e atividades socioeducativas, a Fundhas auxilia na formação e no desenvolvimento social de crianças e adolescentes e oferece também Educação Profissional por meio de cursos e programas de qualificação que impactam diretamente na geração de emprego e renda.

Com as mudanças na sociedade e o avanço das tecnologias, a Fundhas busca se renovar a cada dia para acompanhar as necessidades do município e atender ao novo público.

O edital da Chamada Pública está disponível no site da Fundhas – Foto: Claudio Vieira/PMSJC