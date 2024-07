SBT realiza coletiva de lançamento da nova produção “A Caverna Encantada”, da autora Iris Abravanel

Evento desta terça-feira (23), que contou com a presença da autora e novelista, elenco e do diretor-geral da teledramaturgia, Rica Mantoanelli, revelou detalhes da produção que estreia no dia 29 de julho, às 20h45, e anunciou parceria de exibição com o Disney+

Repleta de surpresas e momentos emocionantes, foi realizada pelo SBT na tarde desta terça-feira (23) a coletiva de imprensa de lançamento da nova novela, “A Caverna Encantada”, trama inédita da autora Iris Abravanel e com direção-geral de Rica Mantoanelli, que estreia no dia 29 de julho, às 20h45 (de Brasília). Na ocasião, foi revelado que a produção será exibida também no +SBT, novo streaming da emissora, e no Disney+, fruto de uma parceria com o serviço de aplicativo da The Walt Disney Company.

O evento ocorreu de maneira híbrida, com a participação de jornalistas, blogueiros, influenciadores e outros convidados que estiveram nas dependências do SBT ou acompanhando, ao vivo, remotamente, de todo o Brasil. Ao todo, foram mais de 1.200 visualizações simultâneas e 19.500 no total até o encerramento da transmissão.

Disney+

Seja presencialmente ou remotamente, quem acompanhou a coletiva teve a oportunidade de viver uma verdadeira imersão na novela, conhecendo alguns dos cenários, como o Quarto das Meninas, a Biblioteca, o Pátio, o Saguão e a Cozinha, além das músicas da trilha sonora exibidas em um show do elenco da teledramaturgia que vai trazer uma história repleta de mistérios, confusões, diversão, amor e fé, que promete conquistar toda a família brasileira com uma narrativa envolvente, reviravoltas emocionantes, descobertas mágicas e a presença de personagens cativantes.

No estúdio, grandes surpresas foram reveladas. A primeira delas aconteceu já na apresentação, conduzida pelos atores Miguel Coelho (Gabriel) e Isabela Souza (Pilar). Também aconteceram diversas ações, incluindo a performance do elenco, a exibição de vídeos e a participação especial do personagem Moleza, o bicho-preguiça, manipulado pelo ator Fernando Gomes, que surgiu anunciando que entrará na trama logo na primeira semana entre outras novidades.

Emocionada, a autora Iris Abravanel falou sobre a nova produção. “Diria que é uma novela para família porque falamos muito com os pais também, os responsáveis pelas crianças. Podemos passar muitas informações para eles e situações do dia a dia que, talvez, eles não saibam lidar. Tenho muitos amigos que assistem com os filhos, então não podemos dizer que é infantil e nem infanto-juvenil. Acaba atingindo a família”, afirmou.

“Minha grande inspiração da vida é a carreira. Muitas cenas que vocês vão assistir são da vida real, pego um pouquinho de cada coisa e dos livros que eu li…. É uma realização poder transformar em realidade aquilo que a gente imagina para nossas crianças, famílias e jovens. É uma satisfação poder trabalhar com novela. A gente tira do papel frio, escreve e a interpretação de cada criança traz vida às cenas. É muito bom ver aquilo que você idealizou se concretizando. É realizador”, completa Iris Abravanel.

Rica Mantoanelli também trouxe mais detalhes e novidades de onde a trama será exibida.. “Essa é uma produção dividida em quatro temporadas de 55 episódios. Totalizando 220 episódios. E o Moleza vai estar presente em todas elas… Além da televisão, ‘A Caverna Encantada’ vai estar disponível no +SBT. Muito em breve vocês vão saber mais sobre a plataforma de streaming do SBT, que chega em agosto e vai ter todos os capítulos da Caverna Encantada e vocês também vão poder assistir no Disney+. É uma alegria poder anunciar isso para vocês e ainda vamos estar no YouTube. Então, não é possível perder A Caverna Encantada”, afirma.

“O diretor é a pessoa que transforma palavras em imagens e eu sou muito grato a generosidade da Iris e de toda a sua equipe presente. Entender isso que o texto é só o ponto de partida e cada um da nossa equipe tem um pedacinho, um tijolinho e vai acrescentando camadas para construirmos essa casinha, outro filho que está nascendo”, acrescenta.

Parceria com o Disney+

Foi anunciado também a parceria de exibição da novela “A Caverna Encantada” no Disney+. Os capítulos estarão disponíveis no +SBT e no streaming da The Walt Disney Company, Disney+, sempre uma hora após a veiculação no SBT.

A parceria reforça a força do SBT em produzir teledramaturgias para toda a família e visa ampliar a oferta de conteúdo local.

“É simbólico para nós, falo por mim, estar no Disney+. Temos o desejo de ser uma Disney no Brasil e quando olhamos nossas novelas entre as mais assistidas da Netflix, sendo sucesso no YouTube, estando no Amazon Prime e agora no Disney+ mostra que estamos conseguindo, pouquinho a pouquinho. A Disney queria a nossa novela sem saber qual era o nosso título, a nossa história. Ela queria porque era uma novela do SBT. Conseguimos essa marca, um carimbo de qualidade das nossas novelas”, ressalta a CEO do SBT, Daniela Beyruti, que acompanhou o evento junto ao público presente.

“Quando você fala de uma novela para a família ela não tem idade. Nossas novelas são para entrar na casa das pessoas e gerarem conversa. Hoje em dia, vemos a dificuldade dos pais de conversarem com os seus filhos, justamente por conta das redes sociais. Isso não é segredo para ninguém. As nossas novelas servem para gerar essas conversas dentro das casas, fazer com que as pessoas que não são necessariamente um público infantil ou infanto-juvenil possam assistir. É uma novela leve, que une as famílias. Espero que essa próxima novela marque todos que assistem a gente”, finaliza.

Parceria com o Kwai

O SBT também firmou uma parceria estratégica comercial com o Kwai para lançar um grande projeto especial e multiplataforma sobre “A Caverna Encantada”. Essa iniciativa promete explorar novos formatos de conteúdo e engajamento, aproveitando as amplas possibilidades oferecidas pelas plataformas.

Essa não é a primeira parceria entre a emissora e a plataforma, o spin-off da novela “Poliana Moça”, conquistou uma base fiel de espectadores em 2022. Com “A Caverna Encantada”, o SBT e o Kwai buscam ampliar ainda mais esse universo, trazendo novas histórias, personagens e aventuras.

SBT

O SBT reafirma seu compromisso com a inovação e a adaptação às novas tendências do mercado audiovisual, enquanto o Kwai fortalece sua posição como uma plataforma dinâmica e relevante no cenário de conteúdo digital. Juntos, garantem levar aos fãs uma produção de alta qualidade, cheia de magia e emoção.

Sinopse Completa

Em meio à exuberante paisagem de Januária, próximo das misteriosas cavernas do Peruaçu, em Minas Gerais, Anna Salvatore, uma menina de oito anos, embarca em uma jornada que promete mudar sua vida para sempre. Filha de Paulo Salvatore, um médico missionário que, após perder sua esposa Catarina, dedica-se integralmente às suas missões, Anna é uma exploradora nata, sempre pronta para uma nova aventura.

Anna, sua primeira e única filha, acompanha seu maior e grande herói onde quer que ele vá. Quando Paulo é chamado para uma missão em uma área remota e perigosa, ele toma a difícil decisão de deixá-la no Colégio Interno Rosa dos Ventos, um lugar cheio de mistérios na Cidade de Milagres, um pequeno município de São Paulo.

Anna enfrenta a rígida diretora Norma e a atrapalhada inspetora Elisa, que constantemente a desafiam. Mas Anna não está sozinha: ao seu lado está Moleza, sua mochila mágica em forma de bicho-preguiça, que ganha vida e a acompanha em todas as suas peripécias, e sua melhor amiga Manuela. Mesmo que ainda não saiba, a menina embarcará numa jornada inesperada e descobrirá muito mais sobre ela mesma e sua própria família.

No meio das aventuras dentro e fora do colégio, Anna descobre uma antiga lenda sobre A Caverna Encantada, um lugar mágico, cheio de mistérios e segredos. Determinada a explorar essa caverna, ela se junta a um grupo de amigos, os compassivos professores Pilar e Gabriel, e outros colegas do colégio.

O sábio Juscelino; Dalete, a cozinheira do colégio; Tonico, o faz-tudo; e Fátima, dona da vendinha móvel “Tenditudo”, que vende desde cachorro-quente até produtos de limpeza, são figuras importantes nessa jornada.

O grupo “Os Luíses”, formado por jovens cavalheiros que se reúnem secretamente, é liderado por André e inclui Lucas, Binho, Benjamin e seu irmão Pedro. Felipe, o travesso “Pê de Peste,” e seu parceiro Rui vivem importunando os mais fracos. Entre as meninas, destacam-se Lavínia, a preferida da diretora; Flora, que obedece a Lavínia; Isadora, tímida e próxima da professora; a inquieta Nina; Jane, que sonha ser uma princesa bailarina; e Manuela, que consegue fazer Anna sorrir.

Para além dos portões do Rosa dos Ventos, as irmãs Shirley e Wanda Ramos parecem inofensivas, mas são grandes detetives. Um mistério que elas não podem solucionar é Goma Behr, o excêntrico dono da loja de doces “Lolipopus”, que busca incansavelmente criar a bala perfeita com a ajuda relutante do preguiçoso Thomas Farah. Perto dali, César Pacheco, veterinário do “Petshop Bolhas & Bolhas”, delega a maioria das suas tarefas para as funcionárias Betina, alegre e apaixonada por cachorros, e Cristina, introspectiva e amante de gatos.

“A Caverna Encantada“

“A Caverna Encantada” é uma história de amizade, coragem e descobertas, onde Anna e seus amigos aprendem valiosas lições sobre confiança, trabalho em equipe e a importância de seguir seus sonhos, mesmo quando os desafios parecem intransponíveis. Em um mundo onde a magia se mistura com a realidade, Anna descobre que a verdadeira aventura está em superar seus próprios medos e ajudar aqueles ao seu redor. A menina vai encarar a vida como ela se apresenta; se esforçando para melhorar e se adaptar ao lugar ao qual ela agora pertence. Há ainda muitos segredos a serem revelados e desvendados: a Caverna Encantada, o grupo dos meninos, o segredo da Diretora Norma. Mas o maior deles é a descoberta de quem ela realmente é.