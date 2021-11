MURETA DO LEME COMEMORA DOIS ANOS E REABRE PÓS PANDEMIA

O Mureta do Leme é praticamente um camarote com vista ampla de toda orla de Copacabana, que no próximo 13 de novembro, celebra dois anos e existência e resistência pós pandemia.

Celebrando dois anos e resistência meio a pandemia, o quiosque carioca com vista para uma das mais famosas do mundo, é sempre um espetáculo de luzes a cada pôr do sol. Localizado no final da praia do Leme, no início do emblemático Caminho dos Pescadores, o quiosque une conforto, gastronomia e o clima típico da boemia carioca, sendo um dos points da zona sul.

Mureta do Leme

Após um longo período fechado, dos sócios Marcio e Juan celebram o retorno da normalidade e investem para que moradores e turistas, desfrutem do máximo conforto, segurança e um cardápio diversificado, com destaque para os drinks, sendo alguns autorais, os petiscos e o menu executivo servido durante a semana.

O Mureta do Leme-Foto: Jenenifer Brandolin

Por dentro do Mureta

Com mesas de madeira em ambiente totalmente coberto, guarda-sóis e decoração rústica, o Mureta do Leme é reconhecido pelo seu excelente atendimento, alta gastronomia e drinks feitos especialmente para atender o gosto de todos os clientes. A brisa do mar por ali é constante, o que torna o local fresquinho e aconchegante, mesmo em dias de forte calor na cidade. Versátil, o restaurante pode ser uma excelente opção para aproveitar um happy hour na praia, mas também para descansar e degustar um almoço em família, com pratos completos.

Entre os destaques do cardápio estão o Risoto de Camarão, cremoso, tempero no ponto certo e muito camarão; o Tornedor de Filé Mignon ao Molho Madeira servido com arroz de brócolis; a Picanha na Chapa, com arroz, feijão, farofa e molho, e a suculenta Costelinha ao Barbecue acompanhada de onion rings. As entradinhas e petiscos são um show à parte, com opções para todos os gostos como pastéis, batata frita com queijo e bacon, filé aperitivo e porções de frutos do mar empanados.

Os drinks, além de refrescantes e bonitos – daqueles que não dá para beber sem antes tirar uma foto, são super diferentes a começar pelos nomes. Praia Vermelha, Ipanema, Arpoador e Barra são alguns dos criativos do cardápio. O nome de praias não é mera coincidência, as bebidas são inspiradas nas particularidades e belezas de cada uma. O Caipilé, que une o sabor clássico da caipirinha com um picolé em uma apresentação autêntica, também está entre os queridinhos do quiosque.

Quiosque Mureta do Leme



Localização: Pedra do Leme, Leme, Rio de Janeiro

Funcionamento: Segunda a Sexta, das 9h às 01h | Sábado e Domingo, das 08h às 01h.

Informações e Reserva: (21) 3128-4469

@muretadoleme