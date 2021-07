Salton conquista três medalhas no Concours Mondial de Bruxelles

Vinícola foi a marca brasileira que mais recebeu premiações nesta edição

Considerado um dos mais importantes concursos mundiais de vinhos e espumantes, o Concours Mondial de Bruxelles consagrou três rótulos da Família Salton entre os seus premiados. A vinícola foi a marca brasileira que mais recebeu distinções na edição deste ano, realizada em Luxemburgo.

O tradicional concurso está na sua 28ª edição e os resultados foram divulgados na última quinta-feira. A Família Salton recebeu três medalhas de prata. Os exemplares premiados foram: Salton Ouro Brut, Salton Brut e Salton Prosecco.

Ao todo, mais de 300 juízes internacionais revezaram-se para provar cerca de 10 mil vinhos e espumantes de 46 países. Foram nove dias de concurso e as provas aconteceram entre os dias 17 e 27 de junho, em Luxemburgo.

Neste ano, os vinhos e espumantes da Família Salton já foram destaque em outras premiações internacionais relevantes. Em maio, por exemplo, a vinícola conquistou 18 premiações no Sommeliers Choice Awards, concurso realizado em San Francisco, na Califórnia. Além de ser a marca brasileira que mais arrecadou medalhas nesta edição do evento norte-americano, a Salton foi também reconhecida, em abril, na prestigiada competição International Wine Challenge, realizada no Reino Unido. Duas medalhas foram conquistadas pelos rótulos da vinícola mais antiga em atividade no Brasil.

Com 110 anos, é a mais antiga vinícola em atividade no Brasil, liderando o mercado nacional de espumantes desde 2005 (NIELSEN). Foi a primeira e única marca brasileira a conquistar o topo do ranking na pesquisa Brazil Wine Brands Power (Wine Intelligence, 2018). Comercializados em mais de 30 países, seus rótulos acumulam cerca de 90 premiações nacionais e internacionais apenas nos três últimos anos. Referência em sustentabilidade, a Família Salton conta com um Núcleo de Inovação, Pesquisa & Desenvolvimento que, em parceria com universidades, projeta soluções do campo à indústria, garantindo as melhores práticas e incentivando o desenvolvimento de toda a cadeia vitivinícola do Brasil. Com um extenso e diversificado portfólio, a companhia tem suas operações divididas em quatro unidades de negócio: a Vinícola Salton, em Bento Gonçalves-RS; a Azienda Domenico, em Santana do Livramento-RS; a Enoteca Família Salton, em São Paulo-SP; e o Complexo Presidente, em Jarinu-SP.