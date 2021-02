RIOgaleão se associa à The International Air Cargo Association

O RIOgaleão acaba de se associar à The International Air Cargo Association (TIACA), organização internacional que trabalha com parceiros da indústria e reguladores para defender e impulsionar mudanças para uma indústria de carga aérea mais segura, sustentável e unida. A TIACA trabalha com práticas modernas para servir de forma sustentável ao comércio exterior e seu desenvolvimento em todo o mundo.

RIOgaleão

A nova associação faz parte dos esforços do RIOgaleão para ampliar o relacionamento com outras instituições e entidades, trazendo maior representatividade para o mercado da América do Sul, que ainda está pouco representado. “Ao fazer parte da TIACA, poderemos expandir nosso relacionamento com parceiros da cadeia em nível global, ampliar a visibilidade para a cadeia da América do Sul, participar e contribuir para agendas de interesse da indústria”, afirma Patrick Fehring, diretor de Negócios Aéreos do RIOgaleão.

The International Air Cargo Association (TIACA)

A TIACA também será ferramenta comercial estratégica, aumentando a rede de parceiros e sendo fonte de inteligência adicional. “Nossa estratégia comercial sempre valorizou a participação em feiras, fóruns, além de eventos próprios. E agora poderemos incluir os eventos produzidos pela TIACA em nosso calendário para divulgarmos nossos serviços e soluções customizáveis internacionalmente.”, completa o executivo.

A parceria terá, ainda, papel relevante para o segmento farmacêutico, que está em foco com as recentes importações de vacinas e insumos da indústria. Hoje, o terminal de cargas do RIOgaleão é um importante gateway para esse setor, com certificados importantes, tais como, CEIV Pharma da IATA, Boas Práticas da ANVISA, ISO 9001:2015 e OEA, que o chancelam como referência de compliance, integridade e segurança. A empresa também está em constante atualização e envolvimento nos avanços das agendas ligadas ao setor.

OPERAÇÕES RIOGALEÃO CARGO EM PLENO FUNCIONAMENTO

Desde o início da pandemia, o terminal de cargas adotou diversas ações para promoção do distanciamento social e preservação da biossegurança de integrantes, parceiros e clientes, para seguir funcionando 24h por dia, com intensa movimentação. É por lá que passam diariamente medicamentos, vacinas, equipamentos médicos, alimentos e diversos insumos, dando suporte às demandas das principais indústrias do Rio de Janeiro. O RIOgaleão Cargo também registrou um importante acréscimo de voos cargueiros em frequências regulares e voos charters para garantir suprimento essencial para economia local. Nesse período, aumentou sua capacidade para armazenamento de containers de temperatura controlada, testando toda infraestrutura, junto com a Receita Federal e Anvisa, adequando processos para garantir uma operação ágil e segura.