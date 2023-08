Ludmilla recebe medalha após iniciativa por doação de sangue

A cantora Ludmilla foi agraciada na noite de quinta-feira (24) com a medalha Pedro Ernesto, na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, depois de uma ação social de sua turnê Numanice ter proporcionado o recorde histórico de doações de sangue para o Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti – Hemorio. A homenagem é a mais importante honraria concedida pela Câmara de Vereadores da cidade e foi proposta por Felipe Boró (Patri), Monica Cunha (PSOL) e Marcos Braz (PL).

Doação de sangue

A ação de doação de sangue distribuiu ingressos para o show da cantora no Estádio Nilton Santos (Engenhão) para quem contribuiu em um dos pontos de coleta de sangue do Hemorio, entre 5 e 7 de julho. O show foi no dia 8 de julho e lotou o estádio.

A procura no Hemorio foi tão grande que foi preciso encerrar a captação de doações mais cedo no primeiro dia da ação, que mobilizou o maior volume de doadores em um único dia desde a abertura do hemocentro, em 1944.

Homenagem

A cantora esteve na Câmara Municipal para receber a homenagem na noite de ontem. Ela disse que se tratava de um dia muito especial em sua vida.

“Recebo a maior honraria que pode ser entregue a uma pessoa pela Câmara Municipal pelo meu trabalho e o meu desejo de ajudar. O mais importante é saber que muitas famílias foram ajudadas com a ação. Isso é mais gratificante que qualquer medalha”, externou.

Cantora Ludmilla

Ludmilla é uma mulher preta nascida em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, no estado do Rio. Ela se identifica como bissexual. Em sua carreira, destacou-se no funk e também transitou entre o samba e o pagode em seus últimos trabalhos, no álbum Numanice. Ao longo da carreira, suas canções já ultrapassaram dois bilhões de execuções na plataforma de áudio Spotify.

A ação realizada em julho não foi a primeira parceria entre a cantora e o hemocentro. Em 2021, Ludmilla foi embaixadora do Hemorio durante a pandemia de covid-19.

