Suzano vence três categorias na premiação Estadão Empresas Mais

Companhia foi a melhor do setor de Papel e Celulose e conquistou a primeira colocação no ranking Geral de Sustentabilidade e no Índice Coeficiente de Impacto região Nordeste

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, foi a vencedora em três categorias no prêmio Estadão Empresas Mais, promovido pelo jornal O Estado de S. Paulo em parceria com a Austin Rating e a Fundação Instituto de Administração (FIA). A companhia conquistou o primeiro lugar nas categorias de Papel e Celulose, Coeficiente de Impacto Estadão, com destaque na Região Nordeste, e no Ranking Geral de Sustentabilidade.

Estadão Empresas Mais

O Estadão Empresas Mais é um ranking empresarial com metodologia desenvolvida pela FIA, que publica, anualmente, uma lista com o desempenho financeiro das 1.500 maiores companhias em diversos setores da economia. A publicação avalia os critérios econômicos ​e a atuação de cada empresa nas áreas de Governança Corporativa, Inovação e Sustentabilidade.

“Estamos muito felizes com o reconhecimento do Estadão Empresas Mais, fruto do trabalho diário realizado com excelência por mais de 15 mil colaboradores e colaboradoras da Suzano para garantir a entrega de produtos essenciais a mais de 2 bilhões de pessoas no mundo”, afirma Marcelo Bacci, Diretor Executivo de Finanças, Relações com Investidores e Jurídico da Suzano. “Ficamos satisfeitos em ter conosco uma equipe capaz de planejar, executar e entregar grandes resultados mesmo em situações adversas”, complementa.

Em 2020, a companhia também conquistou o primeiro lugar nas categorias de Papel e Celulose e de Coeficiente de Impacto Estadão (CIE), com destaque na Região Nordeste.

Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 97 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br