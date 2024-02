Arnold Sports Festival 2024 terá competições de 23 modalidades esportivas  

A disputa de fisiculturismo é um dos carros-chefes da próxima edição do evento, em abril, que poderá contar com presença do próprio Schwarzenegger, idealizador do encontro no mundo, que leva o nome dele.

A cidade de São Paulo (SP) receberá o Arnold Sports Festival South America entre os dias 5 e 7 de abril, no Expo Center Norte (Rua José Bernardo Pinto, 333, Vila Guilherme). O evento, organizado pela Savaget Group, chega à 10ª edição em 2024 e terá 23 modalidades em disputa (três a mais do que no ano passado). Nomes ilustres do fisiculturismo, uma dessas competições que mais despertam atenção do público, como Chris Bumstead, o CBum, e Ramon Dino, devem estar presentes na feira que compõe o Arnold Sports Festival, para autógrafos e fotos com os fãs. Também é esperada a presença do próprio Arnold Schwarzenegger.

O fisiculturismo contará com competidores de todas as partes do mundo nas categorias overall, figure, wheelchair, women ‘s physique, classic Physique, bikini, wellness e men’ s physique. Os campeões ganham vaga para a disputa do Mr. Olympia, a principal competição da modalidade, que é realizada nos Estados Unidos. Além do bodybuilding (amador e profissional), combate medieval, calistenia, jiu-jitsu, karatê, luta de braço, MMA, muay thai, pillow fight, power bíceps, sambô, break dance, cheerleading e taekwondo são algumas das outras modalidades esportivas que compõem o Arnold Sports Festival South America 2024.

O Arnold Sports foi criado em 1989, nos Estados Unidos, por Jim Lorimer e pelo astro do fisiculturismo Arnold Schwarzenegger. O festival é o maior evento multiesportivo do mundo. A versão sul-americana ocorre desde 2013. Os primeiros anos foram no Rio de Janeiro. Mas, desde 2017, a capital paulista é quem sedia e evento. A primeira edição no país atraiu um público de mais de 60 mil pessoas. Em 2017, ao mudar-se para São Paulo, o encontro bateu o recorde de visitantes: cerca de 85 mil pessoas marcaram presença. Daí em diante, foi uma onda de crescimento que jamais parou.

“Trata-se algo grandioso que movimenta toda a indústria fitness e de bem-estar, traduzindo em ganhos para todos os expositores que participam da feira”, afirma Ana Paula Leal Graziano, CEO da Savaget. Esse segmento voltado para a saúde é um dos que mais lucram em todo mundo. Dados da Euromonitor Internacional, uma provedora global de informações sobre comércio, consumo e análise de mercado, revelam que apenas a combinação entre suplementação alimentar e bem-estar resulta em um volume de negócios de 110 milhões de dólares anuais em todo o planeta.

Idealizada por Ana Paula Leal Graziano, promotora de eventos há mais de trinta anos, a empresa é responsável por organizar vários dos mais importantes encontros de fitness, nutrição e bem-estar do país. O Arnold Sports Festival, que completa dez anos em 2024, e o Mr. Olympia Brasil Expo são dois desses carros-chefes, considerados os maiores eventos multiesportivos da América do Sul, agitando, em feiras e competições, uma legião de apaixonados por saúde.