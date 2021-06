São José vence Napoli e permanece na elite do Campeonato Brasileiro Feminino

Time venceu por 2 a 0, com gols de Sisi e Ju Oliveira

O São José Futebol Feminino está na elite do Campeonato Brasileiro! Na tarde desta quinta-feira, 24, no CT Água Amarela, em Chapecó, o São José venceu o Napoli por 2 a 0 – gols de Sisi, aos dois minutos, e Ju Oliveira, aos 18 – ambos na etapa complementar.

Com o resultado, o time encerra o campeonato com 13 pontos, na 12ª colocação. Agora, o time já se prepara para a disputa do Campeonato Paulista.

O JOGO

Necessitando da vitória, o São José iniciou a partida rumo ao ataque, mas esbarrava na forte defesa da equipe catarinense. Aos nove minutos, Rafa Marques completou cruzamento da Sisi, e quase abriu o placar. Verônica, em duas oportunidades, quase fez.

Na etapa complementar, no primeiro ataque, o São José abriu o placar, com Sisi. O time seguiu pressionando, porém, a bola não entrava. No ataque do Napoli, o juiz assinalou pênalti, mas Zany praticou ótima defesa e impediu o empate da equipe mandante. No lance seguinte, aos 18, Ju Oliveira ampliou a vantagem. Giovânia teve a chance de fazer o terceiro, mas parou na goleira.

São José Futebol Feminino

Com o final dos jogos, o São José confirmou a permanência.

A Equipe Adulta conta com o patrocínio da DM Card e Mercadinho Piratininga. Apoio da Orthoservice e Maxx Sports. O projeto é uma realização da Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

Foto:Gabriel Dantas/São José Futebol Feminino