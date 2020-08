Prefeito de Pindamonhangaba teve alta hospitalar do InCor

O prefeito Isael Domingues, 53 anos, teve alta hospitalar do InCor (Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da FMUSP), no início da tarde desta terça-feira (04/08), com quadro clínico em franca recuperação, sem sinais laboratoriais de inflamação e com as funções respiratórias restabelecidas e totalmente independentes de suporte de oxigênio.

Por recomendação de seu médico, o Prof. Dr. Carlos Carvalho, ele segue agora em resguardo domiciliar por cerca de uma semana, para recuperação de sua saúde.

Prefeito Isael Domingues

Prefeito Isael Domingues-Foto:Rodolfo Moreira

InCor – HCFMUSP